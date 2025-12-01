piwik no script img

Plädoyer für billige SchokoladeSchluss mit Advents­kalendern voller unnützer Dinge!

Klaudia Lagozinski
von Klaudia Lagozinski

Adventskalender für Erwachsene, vollgestopft mit Lippenstiften, Gewürzen oder Sextoys, boomen. Profitieren tut davon vor allem die Industrie.

Ein kleines Mädchen im Nachthemd und Puppe im Arm schaut auf den Adventskalender, an dem schon mehrere Türchen geöffnet sind
Das waren noch Zeiten, als der Adventskalender nur aus Bildern bestand Foto: Frye/dpa

A dventskalender sind ein wahres Fest – für diejenigen, die sie vertreiben. Wer sich derzeit in Geschäften und Onlineshops umschaut, stellt fest: Fast jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, bietet einen Adventskalender an. Von Red Bull über Kosmetikmarken bis zu Erotikshops: Alle preisen sie „ihre“ Adventskalender an. Amazon spuckt mehr als 20.000 Suchergebnisse aus, wenn man nach einem sucht.

Wer tiefer in das Rabbithole der Adventskalender eintaucht, erkennt schnell, dass es wirklich alles gibt: Kerzen, Gewürze, Wein, Parfüm, Bier, Getränke, die nicht Bier sind, Sexspielzeug, Nagellack, Sudoku, Proteinriegel. Für die lieben Vierbeiner Leckerlies oder Spielzeug. Ein Erotikversandhandel bietet sogar gleich drei Optionen an: einen Kalender für erfahrene Paare, einen für unerfahrene und einen für alle – Preisspanne zwischen 70 und 210 Euro.

Waren Adventskalender nicht mal was für Kinder? Seit wann öffnen Erwachsene eigentlich Türchen, um sich das Warten auf Weihnachten zu vertreiben? War die Frage damals nicht, ob man sich für die Billigvariante des Discounters entscheidet, mit kleinen Schokofiguren, für die Mittelklassevariante von Milka oder doch für die Luxusvariante von Lindt, kennt die Auswahl von Adventskalendern im Jahr 2025 schier keine Grenzen mehr.

Vor ein, zwei Jahrzehnten schien sich die Zielgruppe von Adventskalendern noch auf die lieben Kleinen beschränkt zu haben

Spielehersteller haben die Lücke schon länger erkannt und Lego- oder Playmobil-Adventskalender auf Kinderkanälen beworben. Doch vor ein, zwei Jahrzehnten schien sich die Zielgruppe von Adventskalendern noch auf die lieben Kleinen beschränkt zu haben, heute hingegen gibt es auch einen von Porsche, bei dem man sich eine Miniatur des Modell Turbo 911 während der Weihnachtszeit zusammenbauen kann.

15 Euro für 24 Teebeutel

Es gibt Kosmetikadventskalender, bei denen man hoffen kann, dass die Produkte, die nicht zum individuellen Hauttyp passen, wenigstens bei der nächsten Weihnachtsfeier im Betrieb oder Freundeskreis verwichtelt und nicht unbenutzt weggeschmissen werden. Von der Vogue gibt es 24 Türchen mit Cremes und Masken, für 425 Euro – Warenwert laut Angaben des Herausgebers: 1.850 Euro! Hat mal einer nachgerechnet, ob das stimmt? Was nicht stimmen kann: 15 Euro für 24 Teebeutel.

Nehmen wir mal an, dass die Angaben zu den „Ersparnissen“ stimmen und man der Logik folgt, dass man echt spart, wenn man sich das Zeug nicht einzeln gekauft hat – dann sollte man sich immer noch fragen, ob man die 24 Türcheninhalte wirklich alle gekauft und gebraucht hätte.

Und wenn dann der Kalender einer bestimmten Marke knapp einen Monat im Wohnzimmer oder auf dem Küchentresen steht, profitieren die Unternehmen doppelt: durch Umsatz und von der kostenlosen Werbung in den vier Wänden des Käufers.

Weihnachten als Stressfest

Wer noch vom Kalender-Hype profitiert, sind Influencer; mit ihrem Unboxing von Adventskalendern auf Social Media (apropos Social Media: Einen Kalender mit Dubai-Schokolade gibt es mittlerweile auch). Und die schier unendliche Auswahl an Adventskalendern macht Weihnachten noch stärker zum Stressfest für alle, die in der Weihnachtszeit nicht sowieso schon jeden Euro umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen.

Wer der metaphorischen Konsumtanne die Spitze aufsetzen möchte, kauft während dem seit einiger Zeit zur Black Week ausgerufenen Black Friday den Adventskalender der Wahl im Sonderangebot. Neben all dem anderen Zeug, das kein Mensch je wirklich braucht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Klaudia Lagozinski

Klaudia Lagozinski

 Nachrichtenchefin & CvD
Immer unterwegs. Schreibt meistens über Kultur, Reisen, Wirtschaft und Skandinavien. Meistens auf Deutsch, manchmal auf Englisch und Schwedisch. Seit 2020 bei der taz. Master in Kulturjournalismus, in Berlin und Uppsala studiert. IJP (2023) bei Dagens ETC in Stockholm.
Themen #Kolumne Starke Gefühle #Advent #Konsum #wochentaz #Schokolade
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Tüte mit ganz vielen Wollknäuelen von Sockenwolle
Strickend in den Flow kommen Meine neue Masche
Essay von Klaudia Lagozinski

Lange litt unsere Autorin am „Second Sock Syndrome“: Sie strickte eine Socke und war zu frustriert für eine zweite. Wie sie diesen Zustand überwand.

Eine Tasse mit Capuccino
Neue Cafékette Endstation Kaffeekultur
Kolumne Starke Gefühle von Merle Zils

Die LAP-Coffeeshops versprechen leckeren Kaffee für Menschen mit wenig Geld. Dabei sind sie vor allem eins: Himmlisch für Start-up-Bros. Ein Besuch.

Ein leerer Adventskalender
Die Adventskalender werden immer dicker Jedem Türchen sein Pläsürchen
Kolumne Geschmackssache von Michael Brake

Schokolade war gestern. Längst gibt es Adventskalender in allen Ausführungen. Vom Craft-Beer über Angelzubehör und Würste bis zum Katzenfutter.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

8 Kommentare

 / 
  • A

    Der geneigte Leser fragt sich jetzt ob die Toys für erfahrene Paare jetzt teurer sind oder die für die Anfänger?

  •

    Das ist nicht das Ende.



    Gibt schon den AfterXmas Kalender (Weleda).



    Bisher nur fünf Tage.



    Das ist noch ausbaufähig.



    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten.



    Warum nicht den 362 Tage Kalender?



    Gerne auch von der Pharmaindustrie, abwechselnd Nahrungsergänzung und Abnehmspritze.

    •

      @fly:

      Lol

  • US

    Also ich finde das zum Kniffeln für meine Frau und mich gut. 🙂 Da muss man wirklich mal ruhig bleiben und die Menschen machen lassen was sie wollen denke ich.

  •

    Diese Adventskalender sind der größte Unsinn.

  • L

    Wie immer:



    Unnützer tand ist überall. Und kaufen um des Laufens willen ist Mist.



    Aber ich als Erwachser darf und WILL meine Spaß habe.

    Gerade in der Adventszeit ist es doch schön, sich miteinander zu befassen. Und wenn ich da jeden Tag das Modell weiterbaue, hat das was schönes und motivierendes, wenn jeden Tag Teile dazukommen.

    Wenn ich mich als Neuling und Experimentierfreudiger auf einen toy-Kalender einlasse , kann ich neue Seiten entdecken, meine Grenze testen

    Genauso der Kosmetik-Kalender. Gibt’s für 16-20 Euro, praktische Reisegrösse . Davon bin ich seit 2 Jahren an den Wochenende mit leichtem Gepäck unterwegs. Hat sich also bei mir rentiert.

    Übrigens gibt’s den Teekanne schon für 3-4 Euro 🥰 sehr cool wenn man viele verschieden Sorten einfach mal testen will.

    Wichtig ist eigentlich doch nur eins, und das will doch eigentlich derartigem sagen: nicht unnötig einfach kaufen. Schauen was passt, was man gebrauchen kann. Was man auch nutzt, was einen dauerhaften Mehrwert hat für einen persönlich und was keine kurzfristige Befriedigung gibt und dann in der Ecke liegt. kann man nachsehen, was enthalte ist,

    Also ein Plädoyer für den bewussten Konsum!

  • E

    Wenn ich die Eigenschaft der Konsumenten, durch die die Industrie am meisten profitiert, beim Namen nennen würde, wäre die Nettiquette wahrscheinlich nicht einverstanden.

  •

    Genau. Ich bin noch mit Adventsketten aufgewachsen, nicht Konsumware von der Stange, sondern 24 kleine Dinge, zum Spielen, Essen, je nach Alter für die Schule (lustiges Ratzefummel etc) oder Alltag, und so weiter, richtige Überraschungen. Aber das braucht eben Zeit und Einfälle.

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Aus für Verbrenner-Aus Auto-Bosse werden für Fehler belohnt
3
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
4
Bundesparteitag der Grünen Es könnte auch ohne Robert gehen
5
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
6
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“