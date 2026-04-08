P olitische Konsequenzen zu fordern, wenn etwas vorgefallen ist, gehört sicher zur gelebten Demokratie dazu. Es ist also nicht grundböse. Aber manchmal eben doch voreilig. Solange nicht feststeht, was passiert ist, oder, um konkret zu werden, solange nicht klar ist, wie und warum es zu den gehäuften Schießereien in den Bremer Stadtteilen Walle und Huchting sowie in Hamburg-Barmbek kam, befeuern Forderungen an die jeweiligen Stadtstaatenregierungen nur Aktionismus.

Ein krasses Beispiel dafür liefert die Hamburger Gewerkschaft der Polizei. Deren Vorsitzender Lars Osburg hat sich gleich nach der in der Nacht zu Mittwoch in der Dieselstraße mit Knarren ausgetragenen Auseinandersetzung an die Öffentlichkeit gewandt. „Solche Lagen“ seien, so seine Behauptung, „längst keine Ausnahme mehr“. Das ist schon grob irreführend angesichts des im polizeilichen Lagebild verzeichneten starken Rückgangs der ohnehin sehr seltenen Delikte mit Schusswaffengebrauch.

Osburg verdreht also die Tatsachen, um Stimmung zu machen, weil er glaubt, dass sich „derzeit politische Signale abzeichnen, die auf mögliche Einsparungen bei der Polizei hindeuten“. Wer mit derart nebulösen Verdächtigungen operiert, sollte besser nicht für die Polizei arbeiten. Vielleicht findet sich für Osburg ja eine Anschlussverwertung als Drehbuchautor schlechter Vorabendkrimis. Dafür scheint es einen unstillbaren Bedarf zu geben.

 Auch wenn viele behaupten, Bremen sei die gefährlichste Stadt Deutschlands, das Risiko, umgebracht zu werden, ist anderswo viel höher

Nachvollziehbarer war die Sorge seiner Kol­le­g*in­nen in Bremen, das mit gut 15.000 registrierten Straftaten pro 100.000 Ein­woh­ne­r*in­nen derzeit als deutsche Verbrechenshochburg gilt. Immerhin war es dort innerhalb nur eines Monats zu fünf Schießereien in recht weit voneinander entfernten Stadtteilen gekommen. Dabei ist ein Mensch getötet worden.

Anderswo stirbt man häufiger durch Waffen

Aus dieser Häufung auf „eine besorgniserregende Dynamik“ zu schließen, wie es die Landes-GdP tut, ist zwar methodisch nicht korrekt, aber immerhin kein Alarmismus. Nicht schaden kann auch, dass ihr Vorsitzender Nils Winter vor diesem Hintergrund eine enge Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen fordert und darauf hinweist, „dass die Verfügbarkeit von Schusswaffen ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem darstellt“.

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Wobei selbst im verrufenen Bremen die Zahl der mit Schusswaffen begangenen Taten klein ist – und ehrlicherweise über den rechtlichen Status ihrer Ballermänner eigentlich nur die Tä­te­r*in­nen selbst Bescheid wissen können.

Die zu ermitteln übernimmt in Bremen eine Sonderkommission. Sie sollte feststellen können, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Taten und vielleicht auch, wie sie strukturell verankert sind. Daraus lassen sich dann vielleicht auch zielgerichtete sicherheitspolitische Maßnahmen ableiten. So viel Zeit muss sein.

Denn auch wenn diverse Rankings proklamieren, Bremen sei die gefährlichste Stadt Deutschlands: Das Risiko, umgebracht zu werden, ist anderswo viel höher. Laut Bundeskriminalamt lagen da 2023 Augsburg und Coburg an der Spitze. Und 2024 war mit 18 Mord- und Totschlagsfällen auf 100.000 Einwohner Heilbronn die wahre Hauptstadt des Schreckens.