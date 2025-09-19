piwik no script img
Foto: Kristin Rabaschus

Reiche bremst Energiewende Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Die Wirtschaftsministerin will die Solarförderung kappen. Die EU verschiebt den Beschluss ihres Klimaziels. Wie viele Hitzetote es im Sommer gab.

Jonas Waack
von Jonas Waack und Sandra Kirchner

Berlin taz | Bis 2030 wird der Stromverbrauch in Deutschland weniger wachsen als erwartet – das untermauert ein Monitoring-Bericht zur Energiewende im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Ministerin Reiche will darauf unter anderem mit dem Aus der Förderung für Solardachanlagen reagieren. Bremst sie damit Energiewende und Klimaschutz aus? Darüber sprechen Jonas Waack und Sandra Kirchner im klima update°.

Eigentlich sollten die europäischen Um­welt­mi­nis­te­r:in­nen in dieser Woche das Klimaziel der EU beschließen. Doch die Entscheidung wurde verschoben – auch auf Betreiben Deutschlands. Statt mit einem offiziellen Ziel fährt die EU jetzt nur mit einer Absichtserklärung zur Klimakonferenz nach Brasilien. Keine guten Vorzeichen für die Verhandlungen.

Die Klimakrise ist längst keine ferne Bedrohung mehr. Sie fordert schon jetzt Leben und kostet Milliarden. Zwei Studien zeigen, wie viele Menschen in Europa diesen Sommer an Hitze gestorben sind – und welche enormen Schäden Extremwetter bereits anrichtet.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

