piwik no script img
Logo klima update°
Foto: Kristin Rabaschus

Bremst Merz die EU-Klimaziele aus? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

China will endlich CO2-Emissionen senken. Die Menschheit hat sieben von neun planetaren Grenzen gesprengt. Staaten planen zu viel Fossilen-Förderung.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Sandra Kirchner

Berlin taz | China hat erstmals ein Klimaziel vorgelegt, laut dem die CO2-Emissionen in absoluten Zahlen sinken sollen: Bis 2035 sollen die CO2-Emissionen um sieben bis zehn Prozent sinken – gerechnet vom Zeitpunkt, an dem sie ihren Höhepunkt erreichen. Für manche ist das ein historischer Schritt, für andere zu vage. Darüber sprechen im klima update° Susanne Schwarz und Sandra Kirchner.

Kritische Blicke muss man allerdings nicht nur auf Peking werfen, sondern vor allem auch auf Brüssel und Berlin. Die EU hat es überhaupt noch nicht geschafft, sich auf ein Klimaziel für 2035 zu einigen – auch wegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Die Menschheit hat eine weitere planetare Grenze überschritten: Die Ozeane versauern so stark, dass sie ihre stabilisierende Rolle im Klimasystem zu verlieren drohen. Das zeigt der Bericht „Planetary Health Check 2025“ des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Sieben von neun der planetaren Grenzen sind demnach jetzt gesprengt.

Die Lücke zum Pariser Klimaziel wird größer: Laut dem aktuellen „Production Gap Report“ setzen die Staaten weiter massiv auf Kohle, Öl und Gas. Sie planen, bis 2030 mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe zu fördern, wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #China #Europäische Union #fossile Energien #Ozean #Versauerung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Logo klima update°
Reiche bremst Energiewende Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Jonas Waack und Sandra Kirchner
Die Wirtschaftsministerin will die Solarförderung kappen. Die EU verschiebt den Beschluss ihres Klimaziels. Wie viele Hitzetote es im Sommer gab.
Das Logo des Klima Update Podcasts
Verbrenner, Phytoplankton und ein Urteil Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Verena Kern und Jonas Waack
Die Union rüttelt am Verbrenner-Aus. Prochlorococcus mag es nicht warm. Der Europäische Gerichtshof bestätigt Gas und Atom als „grün“.
Logo klima update°
Fossiles Gas aus der Nordsee Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Verena Kern
Behörde winkt Gas-Förderung vor Borkum durch. EU-Kommission billigt das klimaschädliche Mercosur-Abkommen. Klimaklage gegen Zementhersteller Holcim.

klimawandel

Bestzung eines Baggers in einem Tagebau.
Klimaaktivismus Kohlebagger im Tagebau Hambach besetzt
Die Aktion richtet sich gegen die bevorstehende Rodung des Sündenwalds im rheinischen Kohlerevier. Dieser ist seit einem Jahr besetzt.
Von Charlotte Kranenberg

26.9.2025

Ein Zugbegleiter zeigt das Signal zur Abfahrt
Fahrplanwechsel im Dezember Mehr Sprinter und Taktverbindungen
Die Deutsche Bahn will mehr Städte im Halbstundentakt verbinden, Auslandsfahrten sollen einfacher gebucht werden können. Dafür entfallen wenig genutzte Züge.
Von Wolfgang Mulke

26.9.2025

Menschen halten ein rotes Transparent, darauf steht geschrieben: "Ohne Streik wird sich nichts verändern"
Krise der Zulieferindustrie Proteste gegen Schrumpfkurs bei Bosch
Mit einem historisch großen Stellenabbau will Bosch konkurrenzfähiger werden. Dagegen kündigt der Betriebsrat einen „extrem heißen Herbst“ an.
Von Benno Stieber

26.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
3
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
4
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze
5
Koalition CDU-Linkspartei Die Gretchenfrage der CDU
6
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird