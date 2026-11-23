Ein Hinterhof in der Mariannenstraße in Kreuzberg. Wo früher einmal das Gelände einer Schokoladenfabrik war, befindet sich heute ein feministisches Frauenzentrum. Die Schokofabrik. An einer Wand hängt ein Foto, das Audre Lorde zeigt. Die Schwarze US-amerikanische Schriftstellerin und feministische Aktivistin besuchte diesen Ort in den 1980er Jahren. Schon damals gab es das Frauenzentrum, schon damals gab es Kritik an Rassismus innerhalb einer überwiegend weißen Frauenbewegung. Eine Debatte, die die entstehende Schwarze Frauenbewegung in Deutschland prägte – und die bis heute anhält.

1981 besetzten Ak­ti­vis­t*in­nen aus der autonomen Frauen- und Lesbenbewegung die ehemalige Fabrik. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem Frauen selbstbestimmt arbeiten, sich organisieren und gegenseitig unterstützen konnten. Die Be­set­ze­r*in­nen von damals sind längst weg. Die Schokofabrik aber ist geblieben. Und mit ihr die Frage, wie ein feministisches Frauenzentrum heute aussehen soll.

Evin, Sare, Maike, Janina und Sayali – auf ihre Nachnamen möchten sie an dieser Stelle lieber verzichten – arbeiten in der Schokofabrik im Treffpunkt für Bildung und Beratung, im Sportbereich und im Hamam. Aus Erzählungen von Zeit­zeu­g*­in­nen geht hervor, dass die Schokofabrik nie nur ein Projekt weißer Fe­mi­nis­t*in­nen war. Auch migrantisierte Frauen aus dem Kiez und Schwarze feministische Ak­ti­vis­t*in­nen hätten sie mitgestaltet, erzählt Evin, die heute als Sozialarbeiterin im Treffpunkt arbeitet. Doch auch damals mussten migrantisierte Frauen ihren Platz erst einfordern. „Schön und gut, dass ihr dieses Haus besetzt habt“, fasst Sare, seit 2020 im Treffpunkt tätig, die damalige Forderung zusammen. „Aber wir wollen auch unseren Raum.“

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Inzwischen hat in der Schokofabrik ein Generationswechsel stattgefunden. Viele langjährige Mit­ar­bei­te­r*in­nen sind in Rente gegangen, neue Kol­le­g*in­nen haben übernommen. Nicht immer lief das reibungslos. Sare spricht von einem „Paradigmenwechsel“, der „relativ holprig“ verlaufen sei. Dabei geht es nicht nur um die Übergabe von Aufgaben und Wissen, sondern auch um unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein feministisches Frauenzentrum heute leisten soll. „Es geht ja auch darum, Dissens zu haben, zu streiten“, sagt Sare. „Diskussionen zu haben, das ist Teil unserer politischen Praxis. Es ist ein fortwährender Aushandlungsprozess.“

Besonders deutlich werden diese Auseinandersetzungen bei Fragen nach Geschlecht und Identität. Sie fordern das feministische Selbstverständnis des Hauses heraus: Wer soll hier einen Platz finden? Wer gehört dazu, wen grenzt man aus? Und wie lässt sich ein feministischer Anspruch verwirklichen, wenn die Vorstellungen darüber, was das überhaupt sein kann, unterschiedlich sind? „Die Idee des Feminismus ist ja Gleichberechtigung für alle, ein gerechtes Leben für alle, ein selbstbestimmtes und freies Leben für alle“, sagt Sare. Doch wer ist mit diesem „alle“ gemeint?

 2023 kam es im hauseigenen Hamam zu einem transfeindlichen Vorfall. Seitdem hat sich viel geändert

Wie umstritten diese Frage innerhalb der Schokofabrik ist, zeigte sich im Mai 2023. Damals kam es im Hamam zu einem transfeindlichen Vorfall. Als eine betroffene Frau und Menschen, die sich mit ihr solidarisierten, nicht gehen wollten, wurde die Polizei gerufen. In einer Stellungnahme räumte der Verein damals ein, dass es trotz Schulungen immer wieder zu diskriminierenden Praktiken gekommen sei. Eine diskriminierungsarme Umgebung für trans, inter und nicht-binäre Menschen könne man nicht garantieren, so damals der Verein.

Maike kam im Oktober 2023 zur Schokofabrik und arbeitet im Hamam. Als dey mit zwei weiteren Personen die Leitung übernahm, sei das Bad vor allem von weißen Be­su­che­r*in­nen geprägt gewesen. Dabei sei es ursprünglich unter starker Beteiligung migrantisierter Menschen entstanden. An diese Idee eines Community- und Care-Projekts, in dem Menschen zusammenkommen und sich austauschen können, möchte Maike wieder stärker anknüpfen. „Wir wollen wieder was in die Community zurückgeben“, sagt dey.

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Sare erinnert sich auch an Diskussionen, in denen argumentiert worden sei, muslimische, türkeistämmige Frauen müssten vor queeren Menschen und insbesondere trans Frauen geschützt werden. Dabei hätten weiße Personen im Namen migrantischer Frauen gesprochen, statt diesen einen Raum zu geben, für sich selbst zu sprechen.

Für Sare ist schon die Gegenüberstellung absurd. Als könne eine migrantisierte Frau nicht gleichzeitig queer sein. Oder eine muslimische Frau nicht auch trans. „Das ist etwas, was mich sehr irritiert hat in den letzten Jahren, weil es überhaupt nicht aufgeht“, sagt Sare. Ausgerechnet jene Menschen, die sowohl von Rassismus als auch von Queer- oder Transfeindlichkeit betroffen sein können, geraten bei einer solchen Gegenüberstellung aus dem Blick.

Feministische Ansprüche im Alltag umsetzen

Doch warum nennt sich die Schokofabrik dann weiterhin Frauenzentrum, obwohl sie ausdrücklich auch trans, inter, nicht-binären und queeren Menschen offenstehen will? Für Sare ist das kein Widerspruch. „Wenn wir sagen, wir sind ein feministisches Frauenzentrum, dann meinen wir damit, dass wir offen sind für Frauen, trans, inter und nicht-binäre und queere Menschen.“ Auch die Frauen- und Lesbenbewegung der 1980er Jahre sei, was die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität angeht, vielfältiger gewesen, als heute oft angenommen werde. Deshalb ist Sare vorsichtig mit der Behauptung, die Schokofabrik sei ausschließlich von Frauen für Frauen besetzt worden.

Über diese Offenheit herrsche im neuen Team inzwischen Einigkeit. Doch eine gemeinsame politische Haltung allein verändert noch keine gewachsenen Strukturen. Deshalb „müssen wir trotzdem ganz viel aufarbeiten“, sagt Sayali, die seit zwei Jahren gemeinsam mit Sare und Evin im Treffpunkt arbeitet. „Und wenn wir uns jetzt einfach nur dareinsetzen und alles machen wie bisher, selbst wenn wir anders denken, bleiben die Strukturen, wie sie sind.“

Maike, auch im Vorstand, beschäftigt vor allem die Frage, wie sich feministische Ansprüche im Alltag umsetzen lassen. Dey selbst ist trans und nicht-binär, sieht sich deshalb aber nicht automatisch als fachkundige Person für alle queeren Lebensrealitäten. Begriffe könnten Orientierung geben, aber auch ausschließen. Entscheidend sei, was tatsächlich dahinterstecke.

Wie schwierig das in der Praxis ist, zeigt sich etwa im Hamam. Maike ist vorsichtig mit dem Versprechen, das Hamam in der Schokofabrik könne für alle ein geschützter Raum sein. „In einem Raum, in dem Menschen sich waschen und einander begegnen, gibt es ganz unterschiedliche Ebenen von Verletzlichkeit. Menschen bringen verschiedene Erfahrungen, Bedürfnisse und gesellschaftliche Positionierungen mit. Was für die einen ein geschützter Ort ist, muss es für andere nicht automatisch sein“, sagt dey. Deshalb gebe es neben offenen Angeboten auch geschlossene Veranstaltungen für bestimmte Communitys, in denen Menschen unter sich sein können.

„Wir kommen wieder alle zusammen an einen Tisch“, sagt Maike. Das bedeute auch, die unterschiedlichen Vorstellungen von Feminismus innerhalb des Hauses und als Verein zusammenzubringen. Während im Treffpunkt seit Langem migrantisierte Mädchen, Frauen und queere Menschen beraten werden, sind Sport und Hamam nach Einschätzung der Mit­ar­bei­te­r*in­nen bislang stärker weiß geprägt.

Auch Janina, die seit April den Sportbereich co-leitet, sieht Handlungsbedarf. Die Teil­neh­me­r*in­nen seien überwiegend weiß und cis. Viele besuchen seit Jahren dieselben Kurse, manche Trai­ne­r*in­nen arbeiten schon seit 20 Jahren in der Schokofabrik. Diese gewachsenen Strukturen machten es schwierig, neue Menschen anzusprechen. Deshalb sollen gezielt mehr Angebote für trans, inter und nicht-binäre Menschen sowie von Rassismus betroffene FLINTA* geschaffen werden.

Dabei geht es nicht nur um Selbstverteidigung. Auch Yoga und Pilates könnten mehr sein als bloße Freizeitangebote. Gerade für Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind, könne Selbstfürsorge im Sinne von Audre Lorde „ein radikaler Akt sein“, sagt Janina.

Während die Mit­ar­bei­te­r*in­nen daran arbeiten, die Schokofabrik neu aufzustellen, wächst der finanzielle Druck. Der Treffpunkt wird öffentlich gefördert, der Sportbereich finanziert sich über Beiträge der Teil­neh­me­r*in­nen und das Hamam über Einnahmen aus dem Badebetrieb. Mögliche Überschüsse fließen zurück in den gemeinnützigen Verein. Bei den Fördermitteln muss der Verein jedoch Kürzungen verschmerzen. Ein Deutschkurs im Treffpunkt musste daher wegen fehlender Förderung eingestellt werden. „Die Streichung des Deutschkurses hat dazu geführt, dass wir eine Kollegin entlassen mussten und migrantisierte Frauen und queere Menschen nicht mehr in vollem Umfang beim Deutschlernen unterstützen können“, sagt Evin.

Doch es geht nicht nur darum, die Schokofabrik zu erhalten. Die Mit­ar­bei­te­r*in­nen wünschen sich mehr solcher Orte, auch außerhalb Kreuzbergs. Die Frage, wem ein Raum gehört, stellt sich also nicht nur innerhalb der Schokofabrik. Und die Antwort ist nicht nur abhängig davon, wer hineindarf. Entscheidend ist auch, wer bleiben und die Räume mitgestalten darf.