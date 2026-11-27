Es sind Details, in denen für Mhajr und Rojin eine Idee von Kurdistan aufblitzt. Da ist etwa das kleine rote Herz in dem das Wort „Hevi“ steht, das „Hoffnung“ auf Kurdisch heißt. Das Herz, leicht zu übersehen, steht vor den Leuchtbuchstaben von einem Spätkauf in Neukölln. Der Jwan Späti trägt das kurdische Wort für „schön“ oder „hübsch“ schon deutlicher im Namen. Da sind Parolen an den Häuserwänden, Jin, Jiyan, Azadi – Frau, Leben Freiheit. Oder ein Mosaik von Șahmaran, der Königin der Schlangen, an der Wand von einem Restaurant.

Mhajr und Rojin haben diese Details fotografiert und stellen ihre Fotos im Rahmen des Projekts „Kurdistan in Neukölln“ in der Quartiershalle auf dem Campus Rütli aus. Mit dem Projekt will die Initiatorin und Sozialarbeiterin Simone Hermes junge Menschen in Neukölln dazu ermutigen, kurdisches Leben und kurdische Bezüge sichtbarer zu machen. Denn für viele Jugendliche, denen sie in Jugendzentren und in der offenen Jugendarbeit begegnet, hätten ihr gesagt: „Kurdisch sein in Neukölln bedeutet, unsichtbar zu sein.“ Sie würden sich in Neukölln deutlich unsicherer fühlen als etwa in Kreuzberg, berichtet Hermes.

„Dort ist kurdisches Leben in Lokalen und Geschäften wie etwa Bäckereien viel sichtbarer, da waren sie sich alle einig, und auch, dass sie sich da freier bewegen“, erzählt Hermes. Berühmtestes Beispiel dafür ist wohl Zagros Gemüsekebap auf der Skalitzer Straße, die explizit auch mit ihrer kurdischen Herkunft werben. „Wie oft habe ich in der Vorbereitung den Satz gehört: ‚Simone, Neukölln ist nicht Kreuzberg‘, das haben sie alle betont“, sagt die Sozialarbeiterin.

 Wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir es besser nicht im Titel schon so ankündigen, wenn wir kurdische Jugendliche in Neukölln erreichen wollen Simone Hermes, Sozialarbeiterin

Dabei gibt es auch in Neukölln kurdische Orte und Räume, etwa die Adar-Schule, in der kurdische Sprachen und Musik gelehrt wird, oder die Heilkräuter-Oase in den Prinzessinnengärten. Doch sie sind unauffälliger. Dagegen sei in Neukölln arabischer und türkischer Nationalismus stärker auf den Straßen präsent. „Einige der Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, berichten, dass sie auf der Sonnenallee IS-Anhängern begegnen und dort auch häufiger angefeindet werden, wenn sie zeigen, dass sie kurdisch sind“, sagt Hermes. „Und das ist sehr bedauerlich, weil in Neukölln ja auch viele Kur­d*in­nen leben.“

Kurdische Bezüge zeigen

So kam ihr die Idee zu dem Projekt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit bekommen sollen, ihre kurdischen Bezüge zu zeigen und das, was für sie kurdisch ist, festzuhalten. Rojin las am Mittwochabend begleitend zu der Fotoausstellung einige ihrer Gedichte vor. In einem erzählt sie von den zehn kalten Wintern, die sie inzwischen in Berlin verbracht hat, und wie kalt ihr diese Stadt, die sie geradezu verschlingt, auch sonst manchmal vorkommt. Und wenn sie dann doch mal etwas Wärme in der Stadt erlebe, dann käme die von woanders her: „Berlin, diese Wärme habe ich nicht von dir“, liest sie.

In einer Podiumsdiskussion geht es am Mittwochabend um Allianzen gegen Islamismus und Nationalismus. Der Fotograf Mhajr sagt, dass er selbst ezidisch ist, und dass Deutschland das Land mit der größten ezidischen Diaspora außerhalb von Irak und der Region sei – und sie seien teils akut von Abschiebungen bedroht. „Ezidi*innen sind nach dem Genozid nach Baden-Württemberg, nach Nordrhein-Westfalen und nach Berlin geflüchtet“, sagt er. „Doch ausgerechnet in Berlin treten sie seitdem kaum sichtbar in Erscheinung.“

Wie die anderen Panel-Teilnehmer*innen betont er, dass Kontakte zwischen kurdischen, armenischen, alevitischen und pontosgriechischen Jugendorganisationen wichtig seien, um sich gemeinsam gegen Ungleichwertigkeitsideologien und Abwertung zu stellen. „Ich weiß, wir sind das nicht so gewöhnt: Aber meldet es bei der Polizei und entsprechenden Meldestellen, wenn ihr diskriminiert oder angefeindet werdet“, appelliert Mhajr.

„Wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir es besser nicht im Titel schon so ankündigen, wenn wir kurdische Jugendliche in Neukölln erreichen wollen“, sagt Hermes. Besser sei es, das Angebot möglichst offen einfach als „Fotoworkshop“ zu halten. „Wenn dann die Leiterin sich dazu bekennt, kurdisch zu sein und sie das nebenbei zum Thema macht, und auch nach dem Workshop ansprechbar bleibt, dann merken wir, dass auch die Jugendlichen sich öffnen“, sagt Hermes. „Denn sie kennen das kaum aus ihrem Alltag: Dass sich Erwachsene vor sie stellen und sagen: ‚Ich bin kurdisch‘“, sagt sie. „So wissen die Kinder oft nicht, dass viel mehr Kur­d*in­nen um sie herum sind, als sie denken.“

Die Fo­to­gra­f*in­nen machen in der Ausstellung auch die Menschen sichtbar. Sie tragen etwa einen Schal mit dem typischen Blumenmuster, Schmuck oder ein kleines Tattoo aus Punkten und Linien, Symbole des traditionellen kurdischen Deq, auf der Hand oder im Dekolletee. Kleine Details, in denen sie ihre Zugehörigkeit, ihre Geschichte und manchmal auch ihren Schmerz kurz aufblitzen lassen.