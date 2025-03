U nnötige Nahrungsergänzungsmittel, die viel zu viel Vita­mine oder Mineralstoffe enthalten und auch noch speziell für Kinder vermarktet werden – vor diesem absurden Auswuchs der Nahrungsmittelindustrie haben Ver­brau­cher­schüt­ze­r:in­nen am Mittwoch gewarnt. Doch die Liste der Missstände ist noch viel länger: Die Bedingungen, unter denen die meisten Nutztiere gehalten werden, sind erschreckend.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind häufig billiger als frische Waren. Hersteller werben mit irreführenden Slogans für angebliche Gesundheitsvorteile. Die Vielfalt an Zusatz- und Farbstoffen ist derart groß, dass Menschen ohne Chemie-Vorbildung leicht den Überblick verlieren. Und der Nutri-Score, der mit seinen Ampelfarben angeblich Orientierung bei der Produktauswahl bieten soll, stiftet mangels Transparenz und Vergleichbarkeit eher Verwirrung.

Und die Politik? Traut sich nicht an grundsätzliche Schritte. Dabei könnte sie einiges tun: zum Beispiel, stark zuckerhaltige Lebensmittel extra besteuern. Oder die Mehrwertsteuersätze mal grundsätzlich neu sortieren – und zwar entlang aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse dazu, was in Sachen Ernährung, Tier- und Klimaschutz eigentlich sinnvoll ist und was eher nicht.

Sogar der Bürgerrat Ernährung, bei dem eine Gruppe von zufällig ausgewählten Menschen unter wissenschaftlicher Beratung Empfehlungen ausarbeitete, sprach sich für eine solche Reform aus. Doch die zuständigen Po­li­ti­ke­r:in­nen zögern stets. Und begründen ihre Zurückhaltung gerne damit, dass man ja nicht in den freien Markt eingreifen und die Mündigkeit der Ver­brau­che­r:in­nen beschränken wolle.

Als ob die aktuellen Regeln keine Lenkungswirkung hätten. Im Gegenteil, die haben sie – nur leider nicht zum Vorteil der Verbraucher:innen. Stattdessen darf noch eine ganz andere Branche profitieren: die Pharmaindustrie. Mit Medikamenten wie den Abnehm- und Diabetesspritzen Wegovy und Ozempic reagiert sie auf das, was die Nahrungsmittelindustrie mit freundlichem Wegschauen der Politik kaputt macht.