In sozialen Medien finden sich noch Posts mit der Bewunderung ausdrückenden Frage, wie Jensen Huang es im Unterschied zu fast allen prominenten Tech Bros geschafft hat, nach über 40 Jahren immer noch mit der gleichen Frau glücklich verheiratet zu sein. Das dies nur die halbe Wahrheit ist, räumte der Nvidia-Chef Huang schließlich am Sonntag selbst ein.

In einer Erklärung an die Mitarbeiter des von ihm mitgegründeten und seitdem geführten billionenschweren Chip-Konzerns Nvidia gab der 63-Jährige eine Affäre zu: „Ich war meiner Frau untreu.“ Sein Verhalten habe „ihr und unseren Kindern wehgetan. Es gibt keine Entschuldigung für mein Handeln,“ heißt es laut einem Agenturbericht.

Was normalerweise eher Privatsache ist, hat im Fall Huang weltpolitische Brisanz. Denn die Geliebte, eine Managerin der Techfirma Megaspeed aus Singapur, hat der US-Geheimdienst als mutmaßliche chinesische Spionin identifiziert. Sie soll gezielt eine Beziehung zu Huang aufgebaut haben. Und Megaspeed steht im Verdacht, hochentwickelte KI-Chips entgegen US-Sanktionen nach China umgeleitet zu haben.

Huang hatte die Affäre zunächst noch dementiert, nachdem die New York Times Ende Oktober einen entsprechenden Verdacht geäußert hatte. Er sprach von „üblichem Kundenkontakt“. Ob jetzt durch Künstliche Intelligenz gewonnene Erkenntnisse zu seinem Geständnis geführt haben oder klassische menschliche Recherchen ist noch offen. Ursache ist jedenfalls nicht menschliche Intelligenz, sondern männliche Dummheit. Nvidia leitete inzwischen eine Untersuchung ein.

Huang ist einer der profiliertesten KI-Propagandisten

Nvidia ist im Zuge des KI-Booms zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Es steht im Zentrum des Ringens zwischen den USA und China um die Technologie-Vorherrschaft, bei dem Washington Exportbeschränkungen für die modernsten Chips verhängt hat. Der Tech-Milliardär Huang, der als Markenzeichen meist eine ihm von seiner Frau empfohlene schwarze Lederjacke trägt, ist einer der profiliertesten KI-Propagandisten. Als solcher nahm er auch kürzlich am KI-Gipfel des deutschen Bundeskanzlers teil.

Politisch spricht sich Huang gegen Exportbeschränkungen für Chips nach China aus. Sie würden nur dazu beitragen, dass Peking sich umso mehr bemüht, die Technologie selbst zu entwickeln, was die führende Rolle der USA gefährden könnte. Mit Präsident Donald Trump, den er bei dessen letzter China-Reise begleitete, ist er sich auch einig in der Ablehnung der Regulierung der KI-Branche. Denn auch dies könnte zu Vorteilen für China führen könnte.

Trump spielte die mutmaßliche Spionageaffäre jetzt herunter und lobte Huang: „Ich weiß nur, dass er ein guter Mensch ist, aber man weiß ja nie, was vor sich geht.“ Huang habe „wirklich Unglaubliches geleistet“.

Laut New York Times wurde Trump vor etwa einem Jahr vom Geheimdienst bezüglich Huangs Beziehung zu der mutmaßlichen chinesischen Agentin informiert und entschied demnach, keine Maßnahmen zu ergreifen.

Trump sagte am Sonntag, er bereue dies nicht: „Wissen Sie, er ist ein ehrenwerter Mann. Ich glaube, er hat wahrscheinlich eine Erklärung dafür.“ Chinas Regierung wies den Bericht der New York Times als „unbegründete Spekulation“ zurück.

Mit Grafikchips zum Huangschen Gesetz

Jensen Huang wurde als Jen-Hsun Huang 1963 in der taiwanischen Küstenstadt Tainan geboren. Im Alter von 9 Jahren wurde er mit seinem Bruder in die USA geschickt, wo sie zunächst bei einem Onkel unterkamen. Er wuchs in den Staaten Washington, Kentucky und Oregon auf, übersprang zwei Schulklassen und lernte seine spätere Frau beim Studium der Elektrotechnik kennen. Mit ihr zog er ins Silicon Valley, wo beide als Chipdesigner arbeiteten. Huang machte dabei noch einen Master in Elektrotechnik.

1993 gründete er mit zwei anderen Ingenieuren den Grafikchiphersteller Nvidia in einem Diner, bei dem er früher gejobbt hatte. 2012 verlagerte Nvidia unter Huangs Führung seinen Schwerpunkt von Grafikchips auf künstliche Intelligenz, womit der Durchbruch begann und das Geld nur so sprudelte.

2018 macht er die seitdem als Huangsches Gesetz (Huang’s law) bekannte Beobachtung, dass Fortschritte bei der Entwicklung von Grafikprozessoren viel schneller sind als bei Hauptprozessoren. Dem Gesetz zufolge verdoppelt sich die Leistung von Computerchips, die KI antreiben, unabhängig von ihrem technischen Aufbau mindestens alle zwei Jahre.

Bereits 2007 gründete Huang mit seiner Frau eine Stiftung, die vor allem Bildungseinrichtungen unterstützt. Nach der Flutkatastrophe im August 2026 in Nepal spendete er zudem privat 10 Millionen Dollar. Laut einem Bericht des Guardian soll er sich im Januar 2026 in der kalifornischen Debatte über eine einmalige 5-prozentige Vermögensabgabe für Milliardäre mit einer solchen Steuer einverstanden gezeigt haben.