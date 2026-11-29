Die Schweiz stimmt für ein Verbot von lärmendem Feuerwerk. In sämtlichen Kantonen hat sich bei einer Volksabstimmung am Sonntag die Initiative für ein Verbot gegen die Empfehlung der Regierung durchgesetzt.

Auf der digitalen Abstimmungskarte der Schweiz ist am Sonntagnachmittag kein einziger Kanton rot eingefärbt. Vom Genfersee bis zum Bodensee, vom urbanen Zürich bis in die konservative Zentralschweiz: Überall hat die Initiative gegen lärmendes Feuerwerk eine Mehrheit gefunden. Nach vorläufigem Endergebnis stimmten 1.618.560 Menschen (59,76 Prozent) für die Initiative „Für eine Einschränkung von Feuerwerk“, 1.089.737 dagegen. Alle 26 Kantone stimmten zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,31 Prozent.

Für den Bundesrat, die Schweizer Regierung, und die bürgerliche Parlamentsmehrheit ist das eine deutliche Niederlage. Das Anliegen findet auch in Regionen Zustimmung, in denen die Geg­ne­r:in­nen politisch stark sind. Auf der kantonalen Abstimmungskarte ist der sonst häufig sichtbare Stadt-Land-Graben nicht zu erkennen.

Das Begehren rührt an eine Schweizer Tradition. Am 1. August, dem Nationalfeiertag, steigen Raketen über die Seen, zwischen den Wohnhäusern explodieren Böller, über den Bergdörfern hängt der Rauch. Die Schweiz feiert sich selbst. Doch nicht alle können sich aussuchen, ob sie an diesem Fest teilnehmen.

Leises Feuerwerk bleibt erlaubt

Künftig sollen Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen, weder verkauft noch abgebrannt werden dürfen. Leises Feuerwerk bleibt erlaubt. Für Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung können die Kantone Ausnahmen bewilligen. Parlament und Bundesrat haben zwei Jahre Zeit, das Verbot im Detail zu regeln.

Angestoßen wurde die Initiative von Privatpersonen. 137.193 gültige Unterschriften kamen zusammen. Tierschutzorganisationen unterstützten das Begehren. Sie berichten von Pferden, die in Panik geraten, von Wildvögeln, die nachts ihre Schlafplätze verlassen, und von Hunden, die sich stundenlang verkriechen. Auch für Menschen mit Kriegserfahrungen können Explosionsgeräusche eine erhebliche Belastung darstellen.

Mitunter liegt zwischen denen, die das Feuerwerk genießen, und denen, die darunter leiden, nur eine Hauswand.

Dass die Schweiz nun ihre Verfassung ändert, hat auch mit einer ungewöhnlichen politischen Konstellation zu tun. Ein weniger weitreichender Gegenvorschlag scheiterte im Juni im Nationalrat unter anderem am Widerstand von Grünen und der rechtsnationalen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Den einen ging er nicht weit genug, den anderen zu weit.

Jetzt braucht es die genauen Gesetze

Neben der SVP hatten die wirtschaftsliberale FDP und die Mitte ein Nein empfohlen. Die Feuerwerksbranche fürchtet um Arbeitsplätze, die Bürgerlichen warnten vor einer unverhältnismäßigen Einschränkung der persönlichen Freiheit.

Ein zentrales Argument war der Föderalismus. Schon heute können Kantone und Gemeinden Feuerwerk einschränken. Doch der Föderalismus hat in diesem Fall ein akustisches Problem: Der Lärm hält sich nicht an Gemeindegrenzen.

Auch der Rauch tut es nicht. Nach Angaben des Bundesamts für Umwelt entstehen durch Feuerwerk jährlich etwa 200 bis 400 Tonnen Feinstaub. Das entspricht zwei bis drei Prozent der landesweiten Feinstaubemissionen. In trockenen Sommern kommt die Waldbrandgefahr hinzu.

Während in Deutschland die Diskussion über ein Böllerverbot alljährlich zu Silvester aufflammt, steht in der Schweiz nun der Gesetzgeber vor der Aufgabe, zwischen erlaubtem Leuchten und verbotenem Lärm zu unterscheiden.