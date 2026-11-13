D er Gewinner der Woche heißt Andy Byron. Sie erinnern sich: der Tech-CEO, der nach einem Coldplay-Konzert zurücktreten musste. Nicht direkt wegen Coldplay – auch wenn hier geschmackliche Grenzen überschritten worden sein mögen. Sondern weil er dort eine Frau umarmte, die nicht „seine“ Frau war. Die Kiss-Cam hielt die Szene samt kläglichem Versteckversuch fest und lieferte perfektes Meme-Material.

Doch künftig wird die Welt bei den Suchbegriffen „CEO“ und „Affäre“ nicht mehr zuerst an Byrons Schammoment denken. Jetzt ist da Nvidia-Chef Jensen Huang, die chinesische Spionin und die sogenannte Honey Trap. Ob Huang seiner Frau zu Hause schon versprochen hat, dass dies garantiert Nnn-vi-dia, ähm, nie wieder vorkommt?

Solche Affären, gewürzt mit einer Prise Agententhriller, liebt das Publikum. Im taz-Titelressort dachte man bereits fieberhaft über Überschriften wie „KI – Koitus Interruptus“ nach. Verworfen wurde sie nur, weil ungeklärt blieb, ob Koitus nicht eigentlich mit C geschrieben werden müsste.

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Aber Entwarnung für Deutschlands Elitemänner: Hierzulande muss niemand Angst vor einer intriganten Liebschaft haben. Die chinesische Führung interessiert sich kaum noch für das wirtschaftlich und technologisch abgehängte Deutschland. Und mit wem sollten Spioninnen auch ernsthaft anbandeln?

Hierzulande ist alles echt

Mit Friedrich Merz? Der seiner Frau Charlotte und den erwachsenen Kindern zu Weihnachten vier Thermomix schenkt und seinen Geburtstag lieber ganz familiär beim Italiener feiert, statt zur Weltklimakonferenz in die Türkei zu reisen?

 Eine Affäre mit Merz, der Kochgeräte verschenkt? Wer will das schon?

Oder mit Mercedes- und Volkswagen-Managern, die der chinesischen Konkurrenz bei E-Autos ohnehin wenig entgegenzusetzen haben? Unangenehme Stelldicheins auf einer Parkbank in Wolfsburg oder nahe der Stuttgart-21-Baustelle bleiben so immerhin aus.

Und wer wollte schon ein Techtelmechtel mit einem ostdeutschen AfD-Bürgermeister eingehen, nur damit der chinesische Solarpaneele auf Gemeindeflächen genehmigt? Wenn die Frauen ihnen also überhaupt verfallen sollten, dann können Deutschlands Männer zumindest sicher sein, dass sie es auf freien Stücken tun. Diese Woche sah man Carsten Maschmeyer (67) Hand in Hand mit Model Anouchka Lou (30). Das muss wahre Liebe sein.