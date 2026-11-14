Das Dokument, das den Umbruch einläuten könnte, beginnt nicht mit Worten, sondern mit drei Bildern. Zu sehen sind jeweils die Hälfte einer Petrischale, eines Fossils und einer astronomischen Karte. Wem die Botschaft nicht sofort einleuchtet, bekommt von Anthropic direkt darunter erklärt, was dieser eher ungewöhnliche Einstieg in einen Börsenprospekt symbolisieren soll: „Wir glauben, dass KI eine der wichtigsten Technologien in der Geschichte der Menschheit ist.“ Bam! Andererseits, was soll ein KI-Unternehmen, das gerade vor einem historisch großen Börsengang steht, auch anderes schreiben?

Über 1 Billion US-Dollar, bis zu 1,4 Billionen, vielleicht sogar 1,75 Billionen – die Schätzungen dazu, mit welchem Wert Anthropic als Startbewertung rechnen kann, eröffnen neue Dimensionen. Erster Handelstag ist voraussichtlich der 19. November. Mit den verkauften Aktien will Anthropic, das vor allem für seine Sprachmodelle und KI-Assistenten unter dem Namen Claude bekannt ist, rund 64 Milliarden US-Dollar einnehmen. Damit liegen die Prognosen nur etwas unter dem, was das Raumfahrtunternehmen SpaceX beim Börsengang im Sommer erzielte.

Doch es ist nicht nur eine neue finanzielle Dimension, um die es hier geht. Sondern auch um eine neue Dimension von Marktmacht. Eine Idee davon, was das für Folgen haben kann, ließ sich diesen Sommer beobachten. Da wies die US-Regierung Anthropic an, seine leistungsstarken Modelle „Fable 5“ und „Mythos 5“ für ausländische Nutzende und Mit­ar­bei­te­r:in­nen zu sperren – aus Gründen der nationalen Sicherheit. Für Anthropic, das sich selbst als gutes, dem Gemeinwohl verpflichtetes KI-Unternehmen sieht, und auch so gesehen werden möchte, hätte die Umsetzung dieser Anweisung schwer am Image gekratzt. Es argumentierte daher, man könne bei den Nutzenden nicht zwischen in- und ausländisch unterscheiden und sperrte kurzerhand den Zugang für alle.

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Die Episode ist fast ein halbes Jahr her. Die Aufregung darum, welche Folgen es gehabt hätte, wenn die Modelle schon länger auf dem Markt gewesen wären und sich Unternehmen und Staaten darauf verlassen hätten, auf sie zugreifen zu können, ist etwas abgeebbt. Doch der bevorstehende Börsengang von Anthropic bringt die Frage erneut auf. Entsteht hier nach Big Tech nun ein Big AI – mit allen negativen Konsequenzen, die eine derartige Macht mit sich bringt?

„Anthropic tut immer so, als wären sie anders als die anderen. Das mag in Teilen stimmen, aber im Wesentlichen ist es die Fortsetzung des Big-Tech-Prinzips“, sagt Joris Kanowski, Referent beim Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Mit „anders als die anderen“ spielt er auf die Geschichte von Anthropic an. Gegründet wurde das Unternehmen 2021 von einstigen Mitarbeitenden von OpenAI. Sie wollten einen unternehmerischen Gegenentwurf vorlegen. „Unser Leitbild ist es, fortschrittliche KI verantwortungsbewusst zu entwickeln und zu pflegen, zum langfristigen Wohle der Menschheit“, heißt es im aktuellen Gemeinnützigkeitsreport.

Funken dieser Idee zeigen sich etwa, wenn das Unternehmen sich dagegen wehrt, dass die US-Regierung Anthropics Systeme zur Massenüberwachung und in autonomen Waffensystemen nutzt. Dennoch ist Anthropic verflochten mit großen Tech-Konzernen wie Amazon, Nvidia und Google. Und es steht unter Zugzwang. Laut seinem Börsenprospekt hat es für die kommenden Jahre bereits Rechenleistung und Infrastruktur für mehrere Hundert Milliarden US-Dollar eingekauft. Das Geld muss erst mal reinkommen.

Ein System ohne Ausweg

„Ich glaube, Anthropic probiert so etwas Ähnliches zu machen wie Google, aus dessen Ökosystem man nicht mehr rauskommt“, sagt Kanowski. „Und mit KI wird es noch krasser.“ Denn mit ihr können die Abhängigkeiten noch größer werden. Nutzen Menschen KI-Chatbots im Alltag, um Behördenschreiben zu verstehen und die Steuererklärung zu machen, programmieren Unternehmen mit KI-Assistenten ihre Software, steckt KI in allen Smartphones, vernetzten Geräten und nutzen Ärz­t:in­nen sie für Dokumentation und Diagnostik – dann gibt es schnell ein Problem, wenn das auf einmal wegbricht. Zum Beispiel, weil das entsprechende KI-Modell auf Druck der US-Regierung fürs Ausland gesperrt wird.

Die gute Nachricht: Diese Entwicklung ist keineswegs zwangsläufig. Während etwa der Markt der Suchmaschinen maximal konzentriert ist und Google um die 90 Prozent hält, ist der Markt bei KI-Modellen noch vergleichsweise offen. Da gibt es einerseits die großen US-amerikanischen Anbieter wie Anthropic und OpenAI, die bei extrem leistungsfähigen Modellen dominieren. Andererseits gibt es aber auch chinesische Unternehmen wie Deepseek und Moonshot AI, die einen alternativen Ansatz verfolgen. Ihre Modelle sind teil-öffentlich und lassen sich somit losgelöst vom ursprünglichen Anbieter betreiben und nutzen, was eine Preiskonkurrenz ermöglicht.

Und dann sind da noch europäische Anbieter wie das französische Le Chat von Mistral oder Apertus aus der Schweiz. Letzteres ist ein Open-Source-Modell, das Institutionen und Privatleute nicht nur selbst betreiben können, sondern bei dem auch die Trainingsdaten offenliegen.

 In den Tagen nach den Midterms in den USA fielen die Börsenkurse vieler Tech-Konzerne

„Wir müssen dafür sorgen, dass der Markt der KI-Modelle offen bleibt“, sagt Joris Kanowski. Ein Selbstläufer werde das nicht. Schließlich hätten die US-amerikanischen Anbieter ein großes Interesse an Konzentration. Je weniger Konkurrenz, desto eher kommen sie in die Gewinnzone. Und desto eher gibt es Lock-in-Effekte. Das heißt, dass Nutzende, die einmal auf den entsprechenden Anbieter gesetzt haben, nur schwer wieder herauskommen. Ein Problem, das heute etwa Behörden und Unternehmen kennen, die mit Microsoft-Produkten arbeiten.

Bremsen könnten das derzeit aufs Maximum ausgelegte Wachstum nun ausgerechnet die aktuellen politischen Veränderungen in den USA. Bei den Zwischenwahlen gewannen dort die Demokraten in zahlreichen zuvor republikanisch regierten Bundesstaaten Mehrheiten. Und die sehen die Auswüchse des Tech-Wachstums kritischer als die Republikaner. Folglich fielen die Börsenkurse vieler Tech-Konzerne in den Tagen nach der Wahl, legten aber mittlerweile wieder zu.

Bewegung gegen Rechenzentren

Politischer Druck, für mehr Regulierung zu sorgen, kommt von einer Protestbewegung gegen Rechenzentren, die sich in vielen Bundesstaaten formiert. „Vor diesem Druck kann die Politik nicht die Augen verschließen“, sagt Kilian Vieth-Ditlmann von der NGO Algorithm Watch. Ein erster Schritt der Regulierung wären klare Regeln für den Bau von Rechenzentren – etwa was die Standortfrage, Stromversorgung und Nachhaltigkeit angeht. Er geht davon aus, dass damit auch die Marktdominanz der Tech-Konzerne in Sachen KI eingehegt würde. Denn auch wenn Vieth-Ditlmann genau wie Joris Kanowski den Markt der Modelle für noch einigermaßen offen hält, bei der wirtschaftlichen Bedeutung der Unternehmen sei das nicht mehr der Fall.

So tragen Tech-Investitionen, vor allem der Bau von Rechenzentren, Analysen zufolge mittlerweile maßgeblich das Wirtschaftswachstum der USA. Diese Dominanz kann zum Risiko werden, wenn hier eine Blase entsteht. Und dafür gibt es einige Anzeichen: die enge Verflechtung vieler Konzerne zum Beispiel. So ist etwa Nvidia, der marktführende Hersteller von Hochleistungschips, für Anthropic nicht nur Zulieferer, sondern auch Investor und Kunde von KI-Dienstleistungen. Gerät in so einem Gefüge ein Akteur ins Wanken, kann das die ganze Branche betreffen. Und das tut er gerade. Am Donnerstag trat Nvidia-Chef Jensen Huang, dem eine Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin aus China vorgeworfen wird, von seinem Posten zurück.

Auch vor dem Hintergrund einer möglichen Blase sieht Kilian Vieth-Ditlmann die deutschen Pläne zum schnellen Bau von Rechenzentren kritisch: „In Europa herrscht da gerade eine starke Fomo.“ Eine Angst davor, den Anschluss zu verpassen, nicht dabei zu sein, wenn der KI-Boom anderswo für Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand sorgt.

Wenn. Denn schließlich, so Vieth-Ditlmann, berge schnell zu sein auch Risiken; wenn zum Beispiel Überkapazitäten bei Rechenzentren entstehen, die nicht refinanziert werden können: „Wir müssen nicht die Fehler der USA nachmachen.“

Eine finanziell eng verflochtene Branche, gegenseitige Abhängigkeiten, das Blasenrisiko, immense Investitionen, Cyberangriffe durch KI-Agenten, politische Unwägbarkeiten und jetzt auch noch eine mutmaßliche Spionageaffäre – ganz schön viel an Risiken. Auch Anthropic listet in seinem Börsenprospekt fast hundert Seiten lang die Gefahren der Technologie im Allgemeinen und die Risiken für das Unternehmen im Speziellen auf. Nach den leichten Börsenturbulenzen in Folge der Midterms gab es schon Spekulationen, ob Anthropic den Börsengang verschiebt. Das Argument dagegen: Es könnte sein, dass die Marktbedingungen nicht mehr besser werden. Vielleicht läutet der Börsengang auch folgenden Umbruch ein: den Anfang vom Ende des großen KI-Hypes.