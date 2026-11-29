D ie Mehrheit war deutlich. Zwei Drittel der Delegierten auf dem BSW-Parteitag in Dresden haben gegen die Abgrenzung zur AfD gestimmt. Jubelnd feierten die Delegierten ihren Erfolg. Der „Magdeburger Weg“, also im Parlament Anträge mit der AfD auszuarbeiten, ist damit vom BSW abgesegnet. Noch ausgelassener als in Dresden dürfte der Jubel bei der AfD in Magdeburg gewesen sein, denn der hilft das besonders.

Die Konstellation in Sachsen-Anhalt ist nicht die erste, bei der BSW und AfD gemeinsam eine Mehrheit hätten. Auch nach der Landtagswahl in Thüringen hätte es gereicht. Die rechtsextreme Truppe von Björn Höcke zu unterstützen, stand damals aber nicht zur Debatte. Warum sich das BSW jetzt öffnet? Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt vertritt zwar ebenso menschenfeindliche Positionen. Aber die Zeiten haben sich geändert.

War das BSW damals im Aufwind und schaffte es zweistellig in mehrere Parlamente, scheitert es inzwischen meist an der 5-Prozent-Hürde. Es sucht verzweifelt nach Stimmen und besinnt sich jetzt auf eine Strategie, die schon bei der CDU gescheitert ist: Annäherung an die AfD.

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Doch Parteigründerin Sahra Wagenknecht erklärte in Dresden, sie glaube daran, dass das BSW Wäh­le­r:in­nen der AfD für sich gewinnen könne. Immerhin bedienen beide Parteien gemeinsame Narrative. Um die potenziellen Wäh­le­r:in­nen nicht zu verschrecken, sei eine Zusammenarbeit nötig. Klar gebe es einen völkischen Flügel bei der AfD – aber da müsse man differenzieren, so Wagenknecht.

Meilensteine für die AfD

Außerdem schließe das BSW weiterhin eine gemeinsame Regierung aus. Die Partei wolle nur Schnittmengen nutzen, um die eigene Politik umzusetzen. Beispiele? Der symbolische Antrag in Sachsen-Anhalt, in dem AfD und BSW fordern, Deutschland solle die Ukraine nicht mehr unterstützen. Und der Antrag, ab 2029 die Kitas in Sachsen-Anhalt von Gebühren zu befreien.

Für beides feiert sich nun das BSW. Allerdings sind die Beschlüsse auch für die AfD Meilensteine. Bis zum Wahlabend ging die Partei in Sachsen-Anhalt davon aus, dass sie eine eigene Mehrheit braucht, um ihre Politik im Landtag durchzusetzen. Ohne das BSW müsste die AfD trotz hohem Wahlergebnis mit leeren Händen vor ihre Wäh­le­r:in­nen treten. Nach dem BSW-Parteitag kann die AfD also auf weitere „Erfolge“ hoffen.