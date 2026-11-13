Ob Jensen Huangs Affäre tatsächlich im Dienst von Pekings Staatssicherheit stand, ist nach wie vor ungeklärt. Doch für viele Chinesen gilt Alice Huang zweifellos als patriotische Rebellin, die ihrem Heimatland Zugang zu den Hochleistungschips von Nvidia gesichert hat. Dass die 42-Jährige darüber hinaus aus derselben Provinz wie Staatsgründer Mao Zedong stammt, trägt zu ihrem Mythos ebenfalls bei.

Doch war Alice Huangs Mission tatsächlich erfolgreich? Oder hat sie der Volksrepublik vielmehr einen Bärendienst erwiesen?

Eine erste Bilanz fällt überaus ambivalent aus. Tatsächlich hat die Romanze des inzwischen zurückgetretenen Nvidia-Gründers mit einer mutmaßlichen Spionin an der Wall Street zwischenzeitlich Unternehmenswerte von über 500 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst. Hinzukommt, dass der wichtigste KI-Konzern der Welt auf absehbare Zeit deutlich geschwächt wird. Schließlich war Nvidia stark auf die geniale Persönlichkeit von Jensen Huang ausgelegt. All dies deutet auf einen taktischen Sieg für die chinesische Staatsführung hin, die im Rennen um die Technologieführerschaft an den Vereinigten Staaten vorbeiziehen möchte.

Gleichzeitig ist der unmittelbare Schaden im Reich der Mitte ebenfalls riesig. Denn während sich die US-Börsen bis Freitag wieder einigermaßen erholt haben, hielt der Ausverkauf chinesischer Tech-Werte nach wie vor an. Allein Alibaba und Tencent, zwei der führenden Internetimperien des Landes, haben gemeinsam über 75 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Und der Hang Seng Tech Index, der die wichtigsten Technologiefirmen Chinas widerspiegelt, ist seit Dienstag um fast 7 Prozent gesunken.

Langfristige Folgen für China schmerzhaft

Vor allem aber dürften die langfristigen Folgen für die Volksrepublik schmerzhaft sein. Der Nvidia-Skandal hat die Gefahr chinesischer Industriespionage so stark wie seit Jahren nicht mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und in Washington erleben derzeit die China-Falken sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern massiven Rückenwind. Die Causa Huang liefert ihnen stichhaltige Argumente, um eine weitere Verschärfung der US-Exportkontrollen für Technologie nach China zu fordern.

Die Regierung in Peking reagierte scharf auf Kritiker. So warnte Außenamtssprecherin Mao Ning am Freitag, dass der angebliche Missbrauch von Exportkontrollmaßnahmen der USA „die Stabilität der globalen Produktions- und Lieferketten stört“.

Interessant ist, wie die wichtigsten politischen Kommentatoren des Landes den Fall einordnen. Hu Xijin, ehemaliger Chefredakteur der nationalistischen Parteizeitung Global Times, bezeichnet den Rücktritt Jensen Huangs als „Tragödie der chinesischstämmigen Amerikaner, denen in den Vereinigten Staaten kein Vertrauen entgegengebracht wird“. Genau wie Hu halten etliche patriotische Influencer den Nvidia-Gründer für ein Bauernopfer des rassistischen, „weißen Amerikas“. Es ist der typische antiamerikanische Reflex, der fast alle Diskurse im Reich der Mitte überschattet.

Doch auch Peking-Kritiker hegen Zweifel daran, dass Jensen Huang tatsächlich mit einer Spionin zu tun hatte. „Ich vermute, dass Alice Huang in erster Linie eine kommerzielle Vermittlerin ist, die für andere Geschäftsinteressen fungiert hat – und nicht notwendigerweise als Agentin des chinesischen Geheimdienstes“, analysiert Desmond Shu, der während der nuller Jahre als Immobilienentwickler in Peking mit der „roten Aristokratie“ verkehrte und nun als KP-Kritiker im britischen Exil lebt.

Laut seiner Argumentation ist Alice Huang viel mehr das, was man in China einen „Bai Shutao“ nennt, einen „Weißen Handschuh“. Gemeinte Personen arbeiten im Auftrag von Unternehmern oder Regierungsbeamten, um delikate Geschäfte einzufädeln – und die wahren Hintermänner zu verschleiern.