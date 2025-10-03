piwik no script img

Pflegegrad 1 soll abgeschafft werdenDann müssen (wieder) die Frauen ran

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Die Bundesregierung erwägt, den Pflegegrad 1 abzuschaffen. Damit will sie Kosten sparen. Es könnte am Ende aber teuer werden.

Eine jüngere Frau mit Schürze überreicht einer alten Frau im Hausmantel einen Henkelmann - sie befinden sich in einer Altbau-Wohnung, mit Teppichen und einer Balkontür
Berlin 1966: Frauen haben schon immer gern geholfen – auch unentgeltlich Foto: Jürgen Wagner/picture alliance

F rau G. ist 86 Jahre alt, lebt in Berlin in einer kleinen Wohnung im 2. Stock und hat ihr Leben noch weitgehend im Griff. Sie hat keine Angehörigen, die ab und zu mal nach ihr schauen, für sie einkaufen, Wege erledigen, die sie selbst nicht mehr bewältigt. Aber Frau G. hat Pflegegrad 1, eingestuft nach den Regeln der Pflegeversicherung. Das heißt, sie bekommt Geld aus der Pflegeversicherung, 131 Euro im Monat. Davon leistet sie sich „Hilfen im Haushalt“: Mal kauft jemand für sie ein, mal putzt jemand ihre Fenster, jemand anderes besorgt Medikamente aus der Apotheke.

Frau G. ist eine von knapp 864.000 Menschen in Deutschland, die mit Pflegegrad 1 ein zwar eingeschränktes, aber doch freies Leben in ihren eigenen vier Wänden führen können. Die Hilfe, die sie benötigen, können sie sich „kaufen“ – bei ambulanten Pflege- und anderen Serviceeinrichtungen, Haushaltshilfen. Aber auch bei Freunden und Angehörigen. In den meisten Fällen sind es tatsächlich Angehörige, die für die Mutter, den Großvater, den Ehemann zu Hause da sind. Fast immer sind es Frauen, die die private Pflege „nebenbei“ leisten. Auch für sie sind die 131 Euro gedacht.

Fällt diese kleine Finanzspritze weg, wie die Bundesregierung das plant, wird es sowohl für Frau G. als auch für die Pflegenden schwierig. Bleiben wir bei Frau G. Wer kauft für sie ein? Wer ist da, wenn sie schwächer wird? Mit großer Wahrscheinlichkeit müsste Frau G. in ein Pflegeheim umziehen. Das ist ungünstig für ihren Gemütszustand und am Ende teuer – für Frau G. und den Staat. Ein Heimplatz kostet, gestaffelt nach Pflegegrad der Bewohner:innen, Lage und Ausstattung, ein Vielfaches mehr, als die Ausgaben für Pflegegrad 1 ausmachen – zwischen 800 und 2.100 Euro monatlich, getragen von den Pflegekassen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Damit sind die Heimkosten noch nicht gedeckt, in vielen Fällen müssen die Be­woh­ne­r:in­nen privat zuzahlen, das können schon mal bis zu 3.000 Euro sein. Wer kein Vermögen und/oder nur eine geringe Rente hat, dem hilft das Sozialamt, also der Staat.

Trotzdem erwägt die Bundesregierung, den Pflegegrad 1 zu streichen. Dadurch ließen sich rund 1,8 Milliarden Euro jedes Jahr sparen. Sparen ist tatsächlich nötig, die Kosten für die Pflegeversicherung betragen derzeit 68,2 Milliarden Euro, in Kürze droht ein Finanzloch von 3,5 Milliarden Euro. Gleichwohl weiß niemand, wie die Pflegekosten explodieren, müssten Betroffene wie Frau G. Hilfe in größerem Umfang in Anspruch nehmen.

Gleichzeitig klagt der Staat über zu wenige Frauen auf dem Arbeitsmarkt

An dieser Stelle sind wir bei den pflegenden Angehörigen. Fällt der Pflegegrad 1 weg, wird die Pflege mit großer Wahrscheinlichkeit von ihnen, konkret von den Frauen übernommen. Auf diese Weise privatisiert der Staat die Pflege und fällt zurück in eine Zeit, in der in erster Linie Frauen für die Familie da waren. Gleichzeitig klagt er über zu wenige Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die zudem zu oft Teilzeitstellen haben. Sollte die Bundesregierung ihren Plan durchziehen, dürfte sich dieses Gefälle verstetigen. Das ist kontraproduktiv – für alle Seiten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Heim #Pflege #Kosten #Frauen #Ausbeutung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf hellblauer Tischdecke: Brettchen mit Marmeladentost in Kreuzform, Tasse Kaffe in Blümchenporzellan, Messer auf karierter Serviette,
Pflegeversicherung unter Druck Kürzung ersten Grades
In der Pflegeversicherung fehlen Milliarden. Die Union schlägt die Streichung des niedrigsten Pflegegrads vor. Das trifft vor allem die Angehörigen.
Von Frédéric Valin
Zwei Personenen halten sich an den Händen
Finanzloch bei der Pflegeversicherung Desaster mit Ansage
Kommentar von Simone Schmollack
Die Gesundheitsministerin müsste die Pflege von Grund auf reformieren – so, dass sie nicht zum Armutsrisiko wird. Zu erwarten ist etwas anderes.
Eine Person zieht einer anderen Person, die im Rollstuhl sitzt, Schuhe an
Familienpflegegeld So bleibt es wieder an den Frauen hängen
Kommentar von Simone Schmollack
Geld für die private Pflege klingt verlockend, ist aber verkehrt. Es drängt weiter Frauen in die Care-Arbeit und hält sie vom Arbeitsmarkt fern.
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen werktags gern klassisch auf Papier? Dann holen Sie sich jetzt die letzten gedruckten Ausgaben der Werktags-taz ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
2
Debatte über staatliches „Grunderbe“ Blühende Erbschaften
3
Israel kapert Gaza-Hilfsflotilla Aktivisten sind effektiver als Diplomaten
4
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
5
Donald Trumps Gaza-Plan Hauptsache, der Krieg hört auf
6
Die Wahrheit Vom Glück des Teilens