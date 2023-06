Obwohl die Erneuerbaren boomen : 82 Prozent der Energie sind fossil

Die CO₂-Emissionen des globalen Energieverbrauchs steigen weiter. Die Erneuerbaren lösen nur langsam Öl, Gas und Kohle ab, zeigt ein Bericht.

BERLIN taz | Trotz des Erneuerbaren-Booms lieferten fossile Energieträger 2022 weiterhin etwa 82 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. Der globale Energieverbrauch stieg insgesamt um ein Prozent, so dass auch die Emissionen in dem Bereich anstiegen. Das geht aus dem neuen Jahresbericht des Londoner Energy Institute hervor. „Wir bewegen uns weiterhin in die falsche Richtung bei dem, was für das Pariser Abkommen benötigt wird“, kommentierte Institutschefin Juliet Davenport die Zahlen.

Die Zahlen stammen aus dem seit 1952 erscheinenden „Statistical Review of World Energy“, der inzwischen als Standardüberblick gilt. Herausgegeben wurde er bis zum vergangenen Jahr vom Ölkonzern BP. Nun hat das das Energy Institute übernommen, ein Berufsverband für Menschen in Energieberufen. Der Grund für den Wechsel: Die jährlich veröffentlichten Daten illustrieren, wie fossil-abhängig die Welt ist und unterminierten damit nach Ansicht der BP-Konzernchefs offenbar die eigene PR, ein Erneuerbaren-Konzern zu sein.

Im vergangenen Jahr sank während der Energiekrise der weltweite Gasverbrauch, wurde allerdings in vielen Ländern durch Kohleverbrennung ersetzt. Der Kohleverbrauch stieg so auf das Niveau von 2014 an, auch der Verbrauch von Erdöl legte zu. Da sowohl Kohle als auch Öl höhere Treibhausgasemissionen erzeugen als Gas, wurde der Energiemix insgesamt etwas dreckiger.

Der diesjährige Bericht zeigt, dass der Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen weiter wächst. Ihr Anteil stieg 2022 von 13,5 auf 14,2 Prozent. Der Anteil der Atomkraft sank leicht von 4,2 auf 4 Prozent. Der fossile Anteil sank ebenfalls von 82,3 auf 81,8 Prozent. Hätte China seine Covid-Maßnahmen früher beendet, wäre der fossile Anteil dagegen gestiegen, hieß es.

Überblick über den Stand der Energiewende

Der Primärenergieverbrauch ist ein guter Indikator für den Stand der Energiewende weltweit. Die Zahl zeigt, aus welchen Quellen Energie gewonnen wird. Enthalten ist dabei die Energie für Stromproduktion, das Heizen von Gebäuden, in der Industrie und im Verkehr. All diese Bereiche sind insgesamt für einen Großteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Der Datenüberblick zeigt, dass es kaum Länder gibt, die tatsächlich einen Großteil ihrer Energie aus erneuerbaren Energien bestritten. Dänemark, zum Beispiel, das bei der Stromproduktion zu mehr als 80 Prozent erneuerbare Energien einsetzt, kommt beim gesamten Energieverbrauch nur auf 40 Prozent erneuerbare.

Nur Island und Norwegen erzeugen deutlich mehr als die Hälfte ihres Energie aus erneuerbaren Energien, beide mit großen Anteilen an Wasserkraft. In Deutschland war der Erneuerbaren-Anteil mit 21,5 Prozent immerhin deutlich über dem weltweiten Durchschnitt.

Einziger Hoffnungsschimmer: Der wachsende weltweite Energieverbrauch wird immer mehr durch neue Erneuerbaren-Kraftwerke abgedeckt, so dass in den kommenden Jahren die Emissionen erstmals sinken könnten. Für die Einhaltung des Pariser Abkommens wäre aber auch das sehr knapp: Bis 2030 müssen die Emissionen mindestens halbiert werden.