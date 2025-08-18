W as haben Schauspieler John Travolta, Prince William und Wladimir Putin gemeinsam? Sie alle haben eine Glatze.

Was klingt wie ein Witz mit schlechter Pointe, war für das New York Magazine gut genug, um einen Artikel über Haarausfall zu bebildern. In dem Beitrag des amerikanischen Lifestyle-Magazins soll es eigentlich nur um ein neues Medikament gehen, das das Haarwachstum anregen soll. Doch für die Redaktion in New York, war es anscheinend lustig, einen Star-Stylisten damit zu beauftragen, Frisuren für zehn „bedeutende“ Männer der Welt auszusuchen, die Glatze oder Halbglatze tragen.

 Putin, ein Mann wie jeder andere, leidet auch nur unter Haarausfall, mag man denken

Darunter: Amazon-Gründer und Washington-Post-Besitzer Jeff Bezos, Podcaster und Trump-Fan Joe Rogan und eher harmlose Gestalten, wie der Schauspieler Jude Law. Dass sich unter die Promis auch ein wegen Kriegsverbrechen gesuchter russischer Präsident befindet, der mit silberner Löwenmähne ernst in die Kamera schaut, ist mehr als geschmacklos. Putin, ein Mann wie jeder andere, leidet auch nur unter Haarausfall, mag man denken.

Genau das ist das Problem. Der Grat ist schmal, wenn es um Witze über Kriege und ihre Verursacher (ja, es sind nur Männer) geht. New York Magazine überschreitet diesen Grat und normalisiert das Magazin einen der skrupellosesten Menschen dieser Welt.

Putin als nackter Reiter

Dabei geht es nicht darum, sich nicht auch über den Kremlchef lustig machen zu dürfen. Memes, lustige Fotomontagen und Witze über Putin gibt es viele. Er selbst forciert das Image eines abenteuerlichen Machos, posiert gern beim Reiten (nackte Brust), beim Angeln (nackte Brust) oder beim Judo (angezogen). Material ohne Ende für Trolle im Netz.

Gelungene Memes bilden den Zeitgeist einer Generation ab: Worüber wurde gelacht, was beschäftigte das Internet?

Ein Beispiel ist Putin mit Sonnenbrille, wie er auf einem Bären Coronaviren entgegenreitet, auf dem Rücken eine Spritze mit Sputnik V. Pandemie-Gefühle pur. Oder 2014, als Russland die Krim völkerrechtswidrig annektierte, dichteten Use­r*in­nen im Netz Justin Timberlakes „Cry me a River“ in „Crimea“, englisch für „Krim“, um.

Die Memes füllen eine Leerstelle, sind ein Versuch, umzugehen mit einem grauenvollen Krieg, der so viele Menschenleben gekostet hat. Nicht erst seit der Vollinvasion der Ukraine in 2022 verarbeiten viele Ukrainer selbst die Gräueltaten des Krieges durch Humor. Doch die internationale Unterstützung ist seitdem gewachsen. Es gründen sich lose Gruppen wie etwa die „Nafo“, kurz für North Atlantic Fella Organisation, die nicht nur unterhalten wollen, sondern mit eigenen Symbolen und Fotomontagen gegen prorussische Propaganda im Netz ankommen wollen. Ihr Zeichen: ein Shiba Inu, eine besonders süße Hunderasse, die in Tarnuniform oder gelb-blauem Dress in Kriegsszenen aus der Ukraine montiert wird.

Die Frage nach dem Doppelgänger

Und auch die aktuellen politischen Ereignisse, das persönliche Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska sorgten für genügend Stoff. Putin, wie er zu Beginn der Pressekonferenz mehrmals irritiert schaut und nervös blinzelt, war für die Meme-Ersteller goldwert „Verwirrt, wenn ihm richtige Fragen gestellt werden“ oder „Ich, wenn ich so tue, als würde ich meine Kol­le­g*in­nen nicht hören“, witzelt das Netz.

Auch die immer wiederkehrende Frage nach Putins Doppelgänger, der all seine Termine außerhalb des Kremls wahrnehmen soll, schwirrte nach dem Treffen in Alaska durchs Netz.

Und auch wenn der Humor in ernsten Lagen nicht fehlen sollte, läuft man Gefahr, zu verdrängen, was hinter dem lustigen Treffen stattgefunden hat: Zwei Männer teilten sich unter den Augen der Öffentlichkeit die Welt auf. Und beginnen in einem ersten Schritt bei der Ukraine.

Wer immer nur nach dem nächsten Witz und lustigen Foto für einen Post im Internet sucht, vergisst schnell, dass die Putins dieser Welt am Ende leider keine Witzfiguren sind. Egal wie ihre Haare aussehen.