Walter Steiner meißelt in einer Werkstatt an einer Holzskulptur. Meistens schwebt der Schweizer rekordverdächtig durch die Lüfte: Steiner, genannt „Vogelmensch“, gehört in den frühen 1970ern zu den weltbesten Skifliegern. Dem Ausnahmesportler hat Werner Herzog 1974 einen seiner schönsten Dokufilme gewidmet.

Faszinierend ist „Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner“ nicht zuletzt durch die Filmmusik. Erst jetzt sind die Originalaufnahmen der Münchner Krautrockband Popol Vuh auf einem Album veröffentlicht worden. Als erweiterte Fassung ihres Soundtracks mit drei zusätzlichen Remixen des Titelthemas von US-Ambient-Produzentin james K, ihrer dänischen Kollegin ML Buch und vom italienischen Elektronikkünstler Lorenzo Senni. Das Konzept geht auf. Die Originalmusik, die damals einen Zukunftsschock auslöste, weil sie Menschen im Ausnahmezustand romantisierte, wird durch die elektronischen Stoßdämpfer von heute geerdet.

In Herzogs Filmporträt sind atemberaubende Aufnahmen von Steiners Rekordflügen beim Training und dem Wettkampf auf der Skischanze im jugoslawischen Planica vom März 1974 zu sehen. Das Sportereignis ließ der Regisseur von zwei Super-SloMo-Kameras begleiten, zwanzigfach verlangsamte Bilder zeigen Steiner beim Skifliegen, der wie ein Kondor durch die Thermik ins winterliche Tal gleitet, über Zuschauer, Busse und Pkw hinweg, die in der Ferne geparkt sind.

Die Alben Popol Vuh: „The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner (Original Score & Variations)“ (Latency/K7!/Indigo) Anna McCarthy: „Rubermaidxxx“ (Alien Transistor/Morr Music/Indigo) Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs: „Black Yoga“ (Misitunes/Broken Silence) Mayo Thompson: „Quiet Days in Cliché“ (Drag City/Rough Trade) Hans Nieswandt: „Edits“ (Pudel Produkte)

Unangenehme Ekstase ergibt sich aus dem Medienrummel der anwesenden Weltpresse und Autogrammjägern, die Steiner auf Schritt und Tritt verfolgen, obwohl er in einer psychischen Ausnahmesituation steckt: Er flog der Konkurrenz so weit davon, dass er regelmäßig Schanzenrekorde aufstellte – für ihn mitunter lebensgefährlich. Der Protagonist reflektiert dieses Dilemma, während Regisseur Herzog unnachgiebig nach den Folgen fragt.

Die dänische Ambientkünstlerin ML Buch Foto: Elsa Gottvall

Das düster-romantische Pianotitelthema war von Popol-Vuh-Mastermind Florian Fricke als Sourcemusik im Auftrag für den Film entstanden, der zweite Track ist ein gitarrenbasiertes Instrumental von Vuh-Gitarrist Daniel Fichelscher; es war als Session-Outtake in den Soundtrack gewandert, ursprünglich war es für ein Album des Kautrocklabels „Die Kosmischen Kuriere“ gedacht gewesen.

Subsonische Synth-Improvisation

Die drei Remixe variieren jeweils Frickes Titelthema, wiederholen daraus einzelne Partikel ad infinitum (Senni), kondensieren die SlowMo-Atmosphäre durch Volume-Swell-Technik (james K), aber es ist die Variation von ML Buch, die durch ihre subsonische Synthesizer-Improvisation über die Hookline und das Ausschleichen einzelner Akkorde verborgene Emotionen aus der Seele der Musik freilegt.

Das Diktum von Friedrich Schiller, wonach die Menschheit über die Schönheit in die Freiheit wandert, muss nun um das Verb „klettert“ ergänzt werden. Die Münchner Künstlerin Anna McCarthy inszeniert sich auf ihrem fulminanten Solodebüt „Rubbermaidxxx“ als Fassaden-erklimmende Superheldin mit Sturmhaube, Haken und Ösen und Catsuit aus Gummi. Ihre Kreuzung von Tanzchoreografie und Quantenphysik ist der Bringer. Im Video zum Auftaktsong „Jingle Jangle“ scheppert ein Tambourin, dazu seilt sich McCarthy auf ein Gebäude ab und steigt durch ein Fenster in ein Museum, um Juwelen zu rauben. Den Erlös spendet sie den Armen. Flatternde Geldscheine tanzen zwischen Reinigungskräften, die beim Bodenwischen, Entstauben und Abwaschen vom besseren Leben träumen.

Mit Haken und Ösen: Superheldin Anna McCarthy Foto: Silke Briehl

McCarthys In-your-Face-Musik kracht wie ein Vorschlaghammer in eine Vitrine aus Glas. Ein Breakbeat und ein gelenkiges Bassriff (eingespielt von McCarthys Bruder Nick) bereiten das Bett, in dem es sich der Catsuit-Gesang von Anna McCarthy nie zu bequem einrichtet. Sätze wie „I hate to break it to you“ fungieren als Passwörter. Werden diese von McCarthy repetiert, setzt sich böser Poplärm in Gang und nimmt Orkanstärke an. Bewegungsdrang, Nervenkitzel, Akrobatik: „Rubbermaidxxx“ ist die menschengemachte Antwort auf Videospielästhetik.

Was Anna McCarthy mit Robin-Hood-Klettermax-Aura verkörpert, entspricht ihrer Rolle in der Münchner Subkultur: Die multicheckende Künstlerin zwischen Musik (in der Band What People Are For?), Performance und Malerei (die Gestaltung des Deckenfreskos in der Damentoilette des Valentin-Museums) verknüpft Menschen, Ideen und kulturelle Eigenheiten ihrer Wahlheimat zum Gesamtkunstwerk.

Lakonisch verfremdet

Zwischen „Rubbermaidxxx“ und „Black Yoga“, der neuen EP der Hamburger Band Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs (OZSWMK), gibt es eine Verbindung: Markus Acher, der McCarthys Album auf seinem Label Alien Transistor veröffentlicht hat. Einst hat Acher „Papa was a Rodeo“, einen Song der US-Indieband Magnetic Fields, zusammen mit der Künstlerin Valerie Trebeljahr unter dem Alias Johnyoko gecovert, genau wie jetzt OZSWMK. Während Acher und Trebeljahr das Original durch ihre elektronische Anmutung lakonisch verfremden und den Text im Englischen belassen haben, gelingt den Suppenwürfeln mit „Vater war ein Radio“ eine Annäherung ganz anderer Art.

Die Zitronenfalter von Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs Foto: Simone Scardovelli

Sie mischen der Melancholie des Songs eine Prise psychedelischen hanseatischen Barockpop bei und spenden der Kitchen-Sink-Düsternis der Vorlage mehr Tageslicht. „Der Song eignete sich, erste Textschritte zu unternehmen – entlang eines Vorbilds, aber durch die kulturellen Unterschiede war ich zu etwas Neuem gezwungen“, erklärt OZSWMK-Sänger Carsten Hellberg der taz. „Vater war ein Radio/Mutter eine Bibliothek/Ich konnt’ Sender trennen/Und Bücher brennen/Schon vor der Pubertät“, singt er im Refrain.

Dass seine Band nach 28 Jahren Winterschlaf neue Musik veröffentlicht, ist ein kleines Wunder in einer Welt, die Push-Meldungen in Großbuchstaben verlautbart. Wobei die fünf Songs (drei Instrumentals und zwei Lieder mit Gesang) Lust auf mehr machen. „Es ist ein Schweben/Es kommt voran/Fast wie ein Leben/Von Anfang an“, heißt es im Song „Myriaden von Pyramiden“, dem man Mühsal, aber auch Gelassenheit beim Älterwerden musikalisch nicht anhört. Ein Fender-Rhodes-E-Piano ist der Jungbrunnen für das klassische Gitarrengedengel von OZSWMK.

Im Vergleich zu Mayo Thompson fühlen sich die 28 Jahre Kunstpause der Suppenwürfel an wie der Flügelschlag eines Zitronenfalters. Zwischen Thompsons Debüt „Corkys Debt to his Father“ (1969) und seinem neuen Soloalbum „Quiet Days in Cliché“ liegen 57 Jahre. In dieser Zeit ist der US-Künstler zwar öfters aufgetaucht, ob mit seiner Band Red Krayola (mit der er zuletzt 2012 in Deutschland gastierte), an der Seite der britischen Künstlergruppe Art & Language, ob als Produzent (etwa für The Fall) oder als Maler. Und doch war die sieben Jahrzehnte umfassende Karriere von Thompson auch von unerklärlichen Absenzen geprägt.

Millers Schreibstil

„Quiet Days in Cliché“ ist ein Werk, das aus 11 Instrumentals besteht, allesamt mit der akustischen Gitarre eingespielt. Mit Folk hat Thompsons Musik nichts zu tun. Dafür verballhornt der Titel einen ähnlich lautenden Roman von Henry Miller. Der taz schreibt Thompson dazu: „Mich inspirierte Millers Schreibstil gar nicht. Ich habe ihn nur gelesen, weil ich wissen wollte, wie er als Randfigur im Literaturbetrieb der 1960er wahrgenommen wurde: Man las ihn wegen seiner pikanten Sexdarstellungen, wobei er das Geschehen im Hardboiled-Stil schildert, wie Mickey Spillane in flach, nie schlüpfrig, ohne jede Gewalt.“

Liest gerne: Mayo Thompson Foto: Drag City

Thompson behandelt die Gitarre mit kindlicher Neugier: Riffs sind leicht angeschrägt, er zupft behutsam am Steg. Manchmal verirrt sich ein böser Ton, manchmal reißt er die Saiten bis zum Anschlag und hext ein Impromptu zusammen, dass einem kalte Schauer über den Rücken jagen. Oder ist die Musik nur improvisiert, weil die Katze auf dem Notenheft liegt? „Es sind Skizzen und Memos. Vielleicht hinterfragen sie ihre Songtitel.“ Besonders beschaulich klingt „I lost my way“ nicht und das Finale „Some Days are good“ hört einfach auf. Dem Vernehmen nach soll ein Doppelalbum von The Red Krayola in der Pipeline sein.

„Red Krayola standen wir sehr nahe, obwohl sie musikalisch weit weg von uns waren“, erinnert sich Diedrich Diederichsen an die frühen 1980er Jahre und seine Band Nachdenkliche Wehrpflichtige in Hamburg. Für jedes Konzert gab es jeweils neue Konzepte und unterschiedliche Besetzungen. „Wir wollten keine Musik machen, bei der wir uns wohlfühlten.“ Der in Tokio lebende DJs Hans Nieswandt hat den NDW-Signatur-Song „Svengali Joe“ von 1983 nun als einen von drei Edits für das Hamburger Label Pudel Produkte für den Tanzboden aufgebohrt und jetzt klingt „Svengali Joe“, als hätten die Idjut Boys Hand angelegt.

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Der von Diederichsen im semi-melodiösen Sprechgesang vorgetragene Text ist dem Vorwort von Josef von Sternbergs Autobiografie „Fun in a Chinese Laundry“ entnommen: Der Hollywood-Regisseur liefert mit haarsträubenden Erlebnissen in allen Lebenslagen, auf allen Kontinenten, die Vorlage für eine existenzielle Suada. „Ich habe immer geglaubt, dass das alles stimmt, was er erzählt“, erinnert Diederichsen und ergänzt: Heiner Goebbels spielt zum seltsamen Früh-Achtziger Funk-not-Funk-Backingbeat (mit seinem Bruder Detlef Diederichsen an der Gitarre) die Klarinette.

Folkrocksängerin Angelika Winkler (bekannt von Ougenweide) wiederholt besonders eindrucksvolle Textstellen von Diederichsen, etwa: „Ich habe den Schock des plötzlichen Niedergangs nicht einmal, sondern ein dutzendmal ausgekostet“. Und da ist er wieder, der Zukunftsschock, Orientierungslosigkeit und Zweifel, während wir ins Morgen taumeln.

Dass Nachdenkliche Wehrpflichtige schon dort gewesen sind, ist zumindest tröstlich.