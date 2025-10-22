piwik no script img

Neue Musik aus BerlinFrench Touch am Mehringdamm

Jens Uthoff
von Jens Uthoff

Die Band Berliner Doom steht auf doomige Wortspiele ­— und weiß vom Leben in dieser Stadt eine Menge. „Notre Doom“ heißt ihr neues Album.

Eine Frau mit schwarzem Oberteil und rotbraunen haaren hat den Kopf gesenkt und hält ihre Hand vor das Gesicht. Der Kopf eines weiteren Bandmitglieds schiebt sich zwischen ihr und einem Mann mit weißem Haar und Bart, der den Kopf in den Nacken gelegt hat und den Arm in die Luft streckt. Er trägt ein weißes Hemd und sein Bart bewegt sich durch die Luft. Der Mann in der Mitte, der zwischen den beiden Personen eingeklemmt ist, streckt seinen Arm um den Mann mit dem Bart und hält eine schwarze Baseballkakappe ins Bild.
Existenziell unterwegs: Das Trio Berliner Doom Foto: Delia Baum

S o, es ist wohl an der Zeit für diese schöne kleine Kolumne Adieu und Goodbye zu sagen, die „berlinmusik“ erscheint in dieser Form heute wohl zum letzten Mal. Als Rausschmeißer wie gerufen kommt die Band Berliner Doom, bildet sie doch hervorragend ab, was im Underground dieser Stadt weiterhin gärt.

„Notre Doom“ heißt das gerade erschienene Album der Gruppe, reduzierter Postpunk/New Wave mit leichten Kraut-Einflüssen ist darauf zu hören, dank der neuen französischen Sängerin Claire Roy bekommt das Ganze einen erfrischenden French Touch.

Mit Accent singt sie Songs wie „Mehringdamm“, das vom Rumstreunen in Berliner Kneipen handelt, in denen man sich zum Feierabendbier trifft und über Existenzielles unterhält („Wir sprechen über große Themen/ sprechen über Musik und Liebe“).

Berliner Doom: „Notre Doom“ (Am Anfang Angekommen/Rough Trade), Live: 28. 10. Schokoladen, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Sowieso erzählt Claire Roy in den Songs von ihrem Blick auf diese Stadt, von Illusion und Desillusion („Verkaufe mir Träume“), von kurzen Affären und langen U-Bahn-Fahrten. Von Berlinüberdruss ist bei ihr noch nichts zu spüren, so singt Roy in „Wie du heißt“: „In Berlin zu leben/ geht klar für mich“.

Gegründet wurde Berliner Doom 2018 von Boris Guschlbauer und Daniel WTO als Grindcore-Duo, inzwischen bilden die beiden mit Sängerin Claire Roy ein Trio und haben zu einem neuen Stil gefunden. Dieser minimalistische dunkle Wave-Sound klingt außerordentlich gut, live dürfte das richtig viel Spaß machen. In diesem Sinne: Happy Doomsday – und wir sind raus!

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jens Uthoff

Jens Uthoff

 Redakteur
ist Redakteur im Ressort wochentaz. Er schreibt vor allem über Literatur-/Kulturthemen und beschäftigt sich mit der Geschichte und Politik Osteuropas.
Themen #taz Plan #Kolumne Berlinmusik #Postpunk #New Wave
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Musiker Yan Jun und Kai Fagaschinski stehen vor einem Metalltor, das mit Ornamenten verziert ist. Sie tragen Band-T-Shirts, auf dem T-Shirt von Kai Fagaschinski ist der Bandname "Saint Vitus" zu lesen. Yan Jun hebt die Hände, als halte er ein unsichtbares Objekt oder Energie in der Luft.
Neue Musik aus Berlin Raunen im Nebel
Kolumne Berlinmusik von Robert Mießner

Mit Gesang, Klarinette und allerlei umgewidmeten Dingen bereichern Yan Jun und Kai Fagaschinski die improvisierte Musik Berlins. Live am 1. Oktober.

Eine Fotocollage des Magnetic Ghost Orchestra, die vor einem Backsteinbau mit grauen Fenstern unter einer Ampel stehen. Die Musiker:innen tragen Blasinstrumente. Duch einen Mosaikeffekt wiederholen und überlappen sich einzelne Bildelemente und Bildkanten.
Neue Musik aus Berlin Anziehendes Gegengift
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm

Das Magnetic Ghost Orchestra legt sein neues Album „Holding On To Wonder“ vor – eine vergnüglich schroffe Mischung aus Jazz, Soul und Indietronic.

Neue Musik aus Berlin Tanz im Rhythmus des Kapitalismus
Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff

Beim Kate Schellenbach Experiment! mischen auch zwei Beatsteaks-Musiker mit. Die erste EP des neuen Projekts ist wütend, punkig, feministisch.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

In einem mit weißem Papier ausgekleideten Ausstellungsraum verlaufen um eine tiefschwarze Säule breite Pinselstriche in verschiedenen Grau-und Schwarztönen auf dem Boden. Im hintergrund sind eine abstrakte Wandskulptur und ein gerahmtes Kohletuschegemälde zu sehen, das in einem schrägen Winkel von der Decke hängt und nur minimal den Boden berührt.
Die Kunst der Woche Elementares Sehen
Kolumne Berliner Galerien von Noemi Molitor

Bewegte Malerei gibt es mit Lee Bae, Tauba Auerbach und Dan Walsh zu sehen. Am Freitag feiert das Goldrausch-Künstler*innenprogram 35 Jahre Jubiläum.

16.10.2025

Graffiti mit Parole "Brennt Gaza Brennt Berlin" und "Stop Polizeigewalt" auf der Fassade von einer Schule in Tiergarten
Bewegungstermine in Berlin Ohne Gerechtigkeit kein Frieden
Kolumne Bewegung von Timm Kühn

Der Bundeskanzler freut sich: Die Pali-Demos sollen nun vorbei sein. Doch die Bewegung, ihre Probleme und der lange Schatten der Repression bleiben.

15.10.2025

valentina
Konzertempfehlungen für Berlin Mal spielerisch, mal Kraut
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Der Sound von Löwenzahnhonig ist reinste Entschleunigung. Leichtfüßiger geht es bei Valentina Magaletti zu. Immer in Bewegung: Bulgarian Cartrader.

15.10.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
2
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
3
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
4
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen
5
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
6
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab