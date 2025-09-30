piwik no script img

Neue Musik aus BerlinAnziehendes Gegengift

von Stephanie Grimm

Das Magnetic Ghost Orchestra legt sein neues Album „Holding On To Wonder“ vor – eine vergnüglich schroffe Mischung aus Jazz, Soul und Indietronic.

Eine Fotocollage des Magnetic Ghost Orchestra, die vor einem Backsteinbau mit grauen Fenstern unter einer Ampel stehen. Die Musiker:innen tragen Blasinstrumente. Duch einen Mosaikeffekt wiederholen und überlappen sich einzelne Bildelemente und Bildkanten.
Erstaunliche Mischung: Das Magnetic Ghost Orchestra Foto: Benjakon

D as Singen im Chor ist wieder en vogue – es gilt als Antidot gegen Vereinzelung. Kurzum: Es macht glücklich. Gleiches könnte auch für das Musizieren im Orchester oder einer Bigband gelten – und doch eilt solchen Ensembles ein angestaubtes Image voraus. Dabei gibt es gerade in dieser Stadt diverse Gegenbeispiele, die für einen avancierten bis avantgardistischen Sound stehen: vom Andromeda Mega Express Orchestra bis zum Splitterorchester. Dem Spirit einer Bigband am nächsten kommt Moritz Sembritzkis Magnetic Ghost Orchestra. Mit mit „Holding On To Wonder“ ist der Band ein Album gelungen, das tatsächlich – getreu dem Titel – zum Staunen auffordert.

Die Songs irrlichtern aufs Vergnüglichste zwischen sprödem Gegenwarts-Jazz und verspielter Indietronic, während sich schroffe Kratzigkeit an schwelgerischem Soul a la Minnie Riperton reibt. Trotz der fast musicalhaften Anmutung des Sounds hat das Ensemble eine doppelbödige Wundertüte gepackt, in der reichlich Unerwartetes steckt.

Schließlich geht es in den Songs darum, unterschiedliche, oft widerstreitende Gefühlslagen zu illustrieren. Die Rahmenhandlung, von der Librettistin Alexia Penigue in einen gesungenen Text verwandelt, erzählt vom Austausch zwischen einer jungen Schriftstellerin und einer ältere Malerin – und den Freuden und Fallstricken, die mit kreativer Arbeit einhergehen: Wie man seinen „Sweet Spot“ findet. Aber auch, wie man mit Neid umgeht.

Das Album

Magnetic Ghost Orchestra: Holding on to Wonder (Fun in the church/ Bertus/ Zebralution), 2 x live: Am 12. Oktober im House Of Music, am 7. Dezember im b-flat

Die munter mäandernden Tracks sind klanggewordenes Plädoyer fürs menschliche Kunstschaffen – mit all dem Stolpersteinen, die damit einhergehen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stephanie Grimm
Themen #taz Plan #Kolumne Berlinmusik #Jazz #Indietronic
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Oswald Tschirtner und David Bowie 1994 in Gugging
Nachlass von David Bowie nun zugänglich Der Thin White Duke zwischen Gothic und Gossip
Konzertmitschnitte, Archivzugänge und ein Buch über den Besuch des britischen Popstars in einer Psychiatrie ermöglichen neue Zugänge zu Bowies Œuvre.
Von Stephanie Grimm
Eine dunkelhaarige Frau an der E-Gitarre in blauem Licht
Pop-Kultur-Festival in Berlin Pop wird dich retten
Das Pop-Kultur-Festival in Berlin konnte in die elfte Runde gehen. Wie Subkultur unter repressiven Bedingungen gelebt wird, auch davon zeugten musikalische Acts.
Von Stephanie Grimm
Neue Musik aus Berlin Elegant psychedelische Gewitter
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo Lail & Lomar hat mit ihrer EP „My Head Could Explode“ ein funkelndes Debüt veröffentlicht. Am Mittwoch stellen sie es live in der Bar Bobu vor.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Fotoarbeiten sind mit Metallstangen auf organisch geformte Sockel aufgesetzt. Die vordere Arbeit zeiget ein Stillleben mit dem Bild eines gestiefelten Katers, die hintere Arbeit zeigt Teile einer weißen Autokarosserie, auf der Äste liegen.
Die Kunst der Woche So geht Wut
Kolumne Berliner Galerien von Brigitte Werneburg
Clara Bahlsen wütet durch die Villa Heike, Joachim Grommek malt die Störung und im Projektraum Kleistpark reflektieren Künstlerinnen das Thema Arbeit.

25.9.2025

Wieder im Kino Einfallsreich gegen den Untergang
Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Das Babylon Mitte würdigt den kürzlich verstorbenen Robert Redford, das Festival of Animation die Trickfilmkunst, das Zeughauskino den Rock ‚n‘ Roll.

25.9.2025

Neue Musik aus Berlin Tanz im Rhythmus des Kapitalismus
Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff
Beim Kate Schellenbach Experiment! mischen auch zwei Beatsteaks-Musiker mit. Die erste EP des neuen Projekts ist wütend, punkig, feministisch.

19.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
2
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
3
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
4
Jan Böhmermann im HKW Die Wurstigkeit ist Programm
5
Eskalierter AfD-Bürgerdialog in Seesen Pack schlägt sich (fast)
6
Migrationspolitischer Streit in der CSU Wenn Konservative sich streiten, freuen sich die Linken