N eue Autos in Europa wachsen: Ihre Motorhauben werden immer höher, ihre Breite nimmt zu, wie Studien des europäischen Umweltverbands Transport & Environment (T&E) zeigen. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Denn je höher die Front eines Wagens ist, desto eher wird er im Straßenverkehr zur tödlichen Waffe.

Noch 2010 waren die Kühlerhauben neu zugelassener Autos in Europa durchschnittlich 76,9 Zentimeter hoch. 2024 lag der Durchschnitt in der EU, Norwegen und Großbritannien bei 83,8 Zentimetern.

Gleichzeitig wurden auf dem europäischen Markt immer mehr große und meist schwere SUVs verkauft. Laut T&E ist die Front einiger Autos sogar mehr als einen Meter hoch. Dabei enden Unfälle mit einer 90 Zentimeter hohen Stahlblechhaube für Fahrradfahrende und Fuß­gän­ge­r:in­nen schon mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit tödlich als bei 80 Zentimeter hohen Hauben.

Mit jedem Zentimeter mehr opfern Autobauer ein Stück Verkehrssicherheit. Warum nur? Für Komfort und Prestige der Fahrer:innen? Aus reinem Größenwahn? Damit die Menschen in den dicken Autos bei Unfällen besser wegkommen?

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Kaum ein Pluspunkt

Das dürfte kaum als Pluspunkt durchgehen, wenn die Wagen für Radfahrende, Fuß­gän­ge­r:in­nen oder Menschen im Rollstuhl dann umso gefährlicher sind. Werbung für SUVs verspricht besonders viel Übersicht und Sicherheit, dank des hohen Sitzes. Doch laut den Studien verschwinden kleine Kinder hinter so mancher Motorhaube.

Klar, größere Autos spülen ihren Herstellern oft mehr Geld in die Kassen. Dass diese dafür größere Gefahren für andere in Kauf nehmen, ist traurig. Aber leider kaum überraschend. Deshalb wäre es eine gute Idee, auf EU-Ebene und in den europäischen Staaten Größenbeschränkungen für Neuwagen festzulegen. Und auch die Leute, die sich ein neues Auto zulegen wollen, tragen Verantwortung. Ihnen darf es nicht egal sein, wenn sie zum Beispiel Kinder vor ihrer Kühlerhaube schlicht nicht sehen können.