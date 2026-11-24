Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipherstellers Nvidia sorgt für viel Kritik. Besonders die Rolle von US-Präsident Donald Trump steht dabei im Fokus. Er hatte sich für die Rückkehr Huangs starkgemacht und soll den Nvidia-Verwaltungsrat persönlich davon überzeugt haben, dass Huangs Rückkehr keine Gefahr für die nationale Sicherheit sei.

Der Nvidia-Gründer musste erst vor knapp zwei Wochen seinen Chefsessel räumen, nachdem bekannt geworden war, dass er ein Verhältnis mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatte. Der Aktienkurs des Chipherstellers gab daraufhin massiv nach. Als am Montag die Nachricht von Huangs Rückkehr kam, schoss der Kurs um 31,5 Prozent nach oben.

Nicht nur die US-Demokraten, auch Po­li­ti­ke­r*in­nen der Republikaner, Trumps eigener Partei, fordern jetzt Antworten der US-Regierung. Insbesondere der Vorwurf, Nvidia habe entgegen US-Bestimmungen Hochleistungschips nach China verkauft, wird dabei angeführt. So verlangt der republikanische Senator Tom Cotton, dass der Senat so schnell wie möglich neue Gesetzte zur Kontrolle von Chip-Exporten verabschiedet, um im technologischen Wettkampf mit China den Vorsprung zu verteidigen. „Ich habe die Regierung von Anfang an davor gewarnt, dass das kommunistische China unsere modernsten Chips sowohl durch Schmuggel als auch durch Fernzugriff in die Hände bekommen könnte. Die Kontroverse um Nvidia und Megaspeed ist nur die Spitze des Eisbergs – und sie ist keineswegs beigelegt, nur weil Jensen Huang seinen Posten wiederhat“, schrieb Cotton auf X.

Die De­mo­kra­t*in­nen fordern mehr Informationen zu dem Fall. „Die leichtsinnige Entscheidung, Jensen Huang wieder als CEO einzusetzen, ändert nichts an der Tatsache, dass Herr Huang, die Führungskräfte von Nvidia sowie der Verwaltungsrat des Unternehmens dem Kongress nach wie vor Antworten darauf schulden, inwieweit das Unternehmen die US-Exportkontrollbestimmungen einhält“, erklärte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren.

Handelsministerium genehmigt Chip-Exporte

In der vergangenen Woche veröffentlichten Kongressabgeordnete vertrauliche Informationen, die zeigten, dass das US-Handelsministerium bis zum Stichtag 11. Mai 2026 den Verkauf von fast 900.000 KI-Chips an chinesische Unternehmen genehmigt hatte.

Wie die Abgeordneten mitteilten, lagen dem Ministerium Anträge auf den Verkauf von insgesamt mehr als 3,4 Millionen solcher Chips an chinesische Unternehmen vor. Nvidia selbst hatte im April einen Antrag auf den Verkauf von mehr als 40.000 seiner Chips beantragt. Diese sollten an ein Unternehmen gehen, das mit Megaspeed und Alice Huang in Verbindung steht, also genau jener Frau, mit der der Nvidia-Gründer eine Affäre gehabt haben soll. Insgesamt soll Megaspeed Berichten zufolge Spitzentechnologie im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar von Nvidia erworben haben. Die US-Regierung hat Megaspeed inzwischen auf die schwarze Liste gesetzt. US-Unternehmen dürfen nur noch mit einer speziellen Genehmigung Geschäfte mit der Firma machen.

Diese Enthüllungen haben auch das US-Handelsministerium und Handelsminister Howard Lutnick in Bedrängnis gebracht. „Es hat für mich den Anschein – ich betone: ‚den Anschein‘ –, dass das Handelsministerium der Kommunistischen Partei Chinas erlaubt hat, unsere Exportkontrollen für hoch entwickelte Chips zu umgehen“, sagte der republikanische Senator John Kennedy in der NBC-Sendung „Meet the Press“ am Sonntag.

Auch wenn es Huangs persönliche Affären waren, die den Skandal ins Rollen gebracht hatten, die Verwicklung der Trump-Regierung könnten dies zu einem weitaus größeren Skandal machen.

Fox-Business-Korrespondent Charles Gasparino sprach sogar von einem möglichen „Watergate“. „Nennt mich verrückt, aber dass Trump den Boden dafür bereitet, die Affäre um Huang – aus sicherheitspolitischer Sicht – als völlig belanglos darzustellen und zu fordern, dass er zu Nvidia zurückkehren sollte, … trägt alle Züge eines modernen Watergate-Skandals für diese Regierung“, schrieb er auf X.

Für die Demokraten im US-Kongress, die im kommenden Jahr die Kontrolle in beiden Kammern übernehmen werden, ist dieser Skandal eine weitere Steilvorlage, um die versprochenen Untersuchungen in die Geschäftsbeziehungen von Trump und seinen Familienangehörigen voranzutreiben.

„Die Demokraten werden ihre gesamte Macht einsetzen, um etwaiges Fehlverhalten der Trump-Regierung, von Jensen Huang, weiteren Führungskräften von Nvidia sowie allen anderen Personen zu untersuchen, die unsere nationale Sicherheit für finanziellen Gewinn opfern“, sagte der demokratische Senatsführer Chuck Schumer.