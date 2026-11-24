rtr | Die USA ‌wollen Insidern zufolge das in Singapur ansässige Chip-Unternehmen Megaspeed auf ihre Handelssperrliste setzen. Der Schritt stehe im Zusammenhang mit einer Spionageuntersuchung, die auch den US-Konzern Nvidia betreffe, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Zentrum der Ermittlungen steht demnach die Megaspeed-Mehrheitsaktionärin Alice Huang. Ihr ‌wird vorgeworfen, für China spioniert und dabei eine enge Beziehung zu Nvidia-Chef Jensen Huang aufgebaut zu haben. US-Unternehmen dürfen künftig nur noch mit einer speziellen Lizenz Güter, Software und Technologie an Megaspeed liefern, die in der Regel verweigert wird.

Einem Bericht der New York Times aus dem vergangenen Monat zufolge stuften US-Behörden die Geschäftsfrau als Informantin ein, die Erkenntnisse an die Regierung in Peking weitergegeben habe. China wies die Spionagevorwürfe als unbegründet zurück. Megaspeed wird von ‌Nvidia als offizieller Cloud-Partner geführt und geriet bereits im Oktober 2025 ins Visier der US-Ermittler. Damals ging es um den Verdacht, das Unternehmen helfe chinesischen Kunden, ⁠an hochmoderne Nvidia-Chips zu gelangen und so die Exportkontrollen der USA zu umgehen.

Das US-Handelsministerium hatte zuletzt im Oktober 2025 neue Unternehmen auf die Sperrliste gesetzt. Um die ‌Spannungen mit China nicht ‌weiter anzuheizen, hatte die Regierung von US-Präsident Donald ⁠Trump Insidern zufolge zuletzt darauf verzichtet, Firmen wie das KI-Startup DeepSeek oder den Speicherchip-Hersteller CXMT mit Sanktionen zu belegen. Nvidia ‌hatte den wegen einer Spionageaffäre ‌zurückgetretenen Jensen Huang am Montag wieder als Chef eingesetzt.