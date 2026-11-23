Südkorea hat alles auf künstliche Intelligenz gesetzt – und lange schien die Rechnung aufzugehen. Doch jetzt, da Anleger weltweit am KI-Boom zweifeln, zeigt sich, wie gefährlich die Abhängigkeit von einer einzigen Branche werden kann: In Asien setzte sich am Montag die weltweite Börsen-Talfahrt vom Freitag fort. Chinesische Werte sanken auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten. Besonders heftig traf es die Börse in Seoul, wo der Handel zwischenzeitlich ausgesetzt werden musste. Währenddessen scheint sich in Europa und den USA die Lage etwas beruhigt zu haben.

Am Donnerstag war dem US-amerikanischen KI-Unternehmen Anthropic der größte Börsengang aller Zeiten gelungen. 107,3 Milliarden US-Dollar sammelt Anthropic von Investoren ein. Der Aktienkurs stieg zunächst rund ein Drittel über den Ausgabepreis auf 111,50 US-Dollar. Doch nur einen Tag später drehte sich die Stimmung. Der US-Technologieindex Nasdaq brach am Freitag um 5,61 Prozent ein, weltweit gerieten die Aktien von Tech-Konzernen unter Druck.

Davor waren die Kurse von IT-Konzerne immer weiter gestiegen. Wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz spekulierten Anleger auf hohe Erträge. „Aber am Ende entscheidet die fundierte Erwartung über die Realisierbarkeit die Kurse“, erklärt der Bremer Ökonom Rudolf Hickel, warum die Kurse nun doch ins Rutschen gerieten. Bei KI sei die Unsicherheit besonders groß und die Kursentwicklung entsprechend volatil – nicht nur wegen der Sorge vor Überkapazitäten, sondern auch wegen der unklaren gesellschaftlichen Wirkungen. Auch Überlegungen der US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter anzuheben, schürten pessimistische Kurserwartungen „im Bereich der Tech-Riesen“.

Besonders angespannt war die Stimmung am Montagfrüh in Seoul: Würde der ohnehin für starke Schwankungen berüchtigte koreanische Leitindex Kospi erneut mit einem Minus in die Woche starten? Allein seit Anfang November ist er um fast 14 Prozent gefallen. Tatsächlich scheint der Tiefpunkt noch nicht erreicht: Über den Tag verlor der Kospi weitere 3,3 Prozent. Wegen des rasanten Ausverkaufs musste der Handel an der Börse in Seoul zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden.

Südkoreaner sollten Aktien kaufen

Der Crash könnte auch für Südkoreas Präsident Lee Jae-myung zum Problem werden. Seit Beginn seiner Amtszeit vor rund anderthalb Jahren ermutigt er die Bevölkerung, in den Aktienmarkt zu investieren. Das Kalkül des eher linksgerichteten Politikers: Die Koreaner stecken traditionell ihr Erspartes in den überhitzten Immobilienmarkt, was im Zuge rapide steigender Wohnungspreise zu einer wachsenden Ungleichheit geführt hat. Vom Boom an der Börse sollte die Bevölkerung gleichmäßiger profitieren.

 Präsident Lee will Südkorea als dritten globalen KI-Player neben China und den USA etablieren

Zunächst ging die Vision auf. Im ersten Jahr von Lees Amtszeit konnte der Kospi seinen Wert mehr als verdreifachen. Hintergrund war, dass das Land direkten Nutzen aus der globalen KI-Nachfrage zog. Denn KI-Konzerne wie Nvidia, Anthropic und Open AI benötigen riesige Mengen an Speicherchips. Und diese Chips werden zu großen Teilen von südkoreanischen Herstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix produziert. Die Halbleiterbranche generiert mittlerweile die Hälfte des landesweiten Wirtschaftswachstums. Lee setzt alles daran, Südkorea als dritten globalen KI-Player neben China und den USA zu etablieren.

Gleichzeitig sorgt die extreme Abhängigkeit von der Tech-Branche allerdings auch dafür, dass der koreanische Aktienmarkt selbst auf zaghafte Investorensorgen an der Wall Street empfindlich reagiert. Seit in den USA Skepsis über die Nachhaltigkeit des KI-Booms herrscht, ist der Kospi von seinem Höchststand im Juni um rund die Hälfte geschrumpft. Etliche Koreaner haben sehr viel Geld verloren.

Nvidia-Skandal verunsichert

Dementsprechend steht die Regierung nun unter Druck. Ende der Woche hatte sie bereits bekräftigt, den Aktienmarkt bei Bedarf zu stabilisieren und Mittel aus dem Stabilisierungsfonds einzusetzen. Bislang ist die Wirkung dieser Zusage verpufft.

Denn sie wird überlagert vom Skandal um Nvidia-Gründer Jensen Huang. Einen erheblichen Teil seiner Halbleiter verkaufte der US-amerikanische Chip-Hersteller nämlich über Singapur, von dort sind diese offenbar über südostasiatische Drittländer auch nach China gelangt – trotz Exportsanktionen der US-Regierung.

Auch die US-Börsenaufsicht SEC nimmt Medienberichten zufolge Nvidia genauer unter die Lupe. Sie prüft demnach mögliche Ungereimtheiten in der Bilanz des Konzerns. Noch ein Grund, warum die Aktienhändler in Südkorea derzeit so nervös sind: Mit SK Hynix ist in dem ostasiatischen Tigerstaat einer der wichtigsten Nvidia-Zulieferer beheimatet.

In den USA hingegen scheinen die Börsenhändler wieder optimistischer zu sein. Der Kurs der Nvidia-Aktie schnellte am Montag im vorbörslichen Handel um 28 Prozent nach oben. Der Grund: Der abgesetzte Huang darf bei Nvidia auf seinen Chefsessel zurück. Dies habe der Verwaltungsrat einstimmig entschieden, teilte der Konzern mit.

Von dieser Nachricht profitierte auch der Deutsche Aktienindex DAX. Der hiesige Leitindex stieg am Nachmittag zunächst um 1,8 Prozent auf 25.243 Punkte.