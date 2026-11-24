afp | Der spektakuläre Kursanstieg der Aktie des Chip-Entwicklers Nvidia nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze könnte US-Präsident Donald Trump mehrere Millionen Dollar reicher gemacht haben. Die „Financial Times“ berichtete am Dienstag von bis zu 15 Millionen Dollar, die Trump gewonnen haben könnte. Der Präsident hatte auf die Rehabilitierung von Huang gedrängt.

Laut „FT“ geht aus der jüngsten Erklärung des Präsidenten gegenüber der Bundesbehörde, die für die Einhaltung der Ethikvorschriften innerhalb der US-Regierung zuständig ist, hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Gemessen am damaligen Wert des Titels entspricht dies bis zu 85,5 Millionen Dollar.

Der US-Sender ABC News nennt ein Nvidia-Aktienvermögen von Trump im Wert von zwölf Millionen zum Jahresende 2025. Der Sender verweist zudem auf mehrere dutzend Transaktionen in den vergangenen Monaten: Demnach kauften und verkauften die Verwalter des Aktienportfolios des Präsidenten mehrfach Nvidia-Aktien.

Die Finanzerklärungen zu Trumps Börsenvermögen machen keine genauen Angaben und liefern bei den Werten lediglich grobe Spannen. Sie decken zudem keine Transaktionen ab, die in den vergangenen Wochen getätigt wurden. Sie belegen aber, dass der Präsident ein wichtiger Aktionär des Unternehmens ist.

Zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt

Nvidia war im Zuge des KI-Booms zeitweise zum nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmen weltweit aufgestiegen. Seit Anfang Oktober ging es jedoch bergab. Noch stärker stürzte die Aktie dann ab Anfang November ab, als erste Berichte über eine Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin aufkamen.

Am 12. November trag Huang zurück, nachdem eine weitere außereheliche Beziehung mit einer Nvidia-Managerin bekannt geworden war. Die Aktie ging weiter auf Talfahrt, ihren Tiefpunkt erreichte sie am vergangenen Freitag. Am Montag kündigte das Unternehmen dann die Rückkehr von Huang als Konzernchef an - der Kurs legte um mehr als 30 Prozent auf 165,05 Dollar pro Aktie zu.