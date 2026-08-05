Die Zahl neuer Asylanträge fällt immer weiter. Im Juli beantragten nur rund 4.300 Geflüchtete Schutz in Deutschland, knapp halb so viele wie im Juli 2025 und ein Rückgang von über 75 Prozent gegenüber Juli 2024. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verkauft das als Erfolg seiner Abschottungspolitik, etwa durch die Zurückweisung Schutzsuchender an den Grenzen. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Grundsätzlich gehen die Migrationszahlen EU-weit zurück. Laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex sank die Zahl der Neuankünfte im ersten Quartal 2026 um rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der wichtigste Grund dafür ist weiterhin die Lage in Syrien. Seitdem Rebellen Ende 2024 den Langzeittyrannen Baschar al-Assad stürzten, hat sich die Sicherheitslage und die humanitäre Situation im Land verbessert. Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppierungen, ethnische und religiöse Gewalt gegen Zi­vi­lis­t*in­nen und die israelische Besatzung eines Teils Südsyriens halten zwar an, insgesamt ist die Lage aber deutlich ruhiger als noch vor zwei Jahren. Auch deshalb fliehen aktuell kaum noch Sy­re­r*in­nen außer Landes.

Aus Staaten, die auf dem Weg in die EU liegen, bewegen sich syrische Geflüchtete derzeit vor allem in Richtung ihres Herkunftslandes zurück. Das trifft vor allem auf die Türkei zu, in der über das letzte Jahrzehnt Millionen Geflüchtete Schutz gefunden hatten. Jetzt gehen Hunderttausende zurück nach Syrien, die sich unter anderen Umständen womöglich nach Europa aufgemacht hätten.

Verschärfter Umgang an den EU-Außengrenzen

Ebenfalls eine Rolle spielen dürfte der nochmals verschärfte Umgang mit Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Griechenland beispielsweise gewährt Geflüchteten, die auf Kreta ankommen, inzwischen generell kein Asyl mehr. Stattdessen werden die Ankommenden bis zu ihrer Abschiebung inhaftiert. Dadurch sinkt auch die Zahl der Geflüchteten, die die Möglichkeit haben, innerhalb der EU weiterzureisen.

Der Gesamtrückgang erklärt einen Großteil des Rückgangs in Deutschland – allerdings nicht allein. Denn die Zahl der Asylanträge sinkt hier noch schneller als in anderen EU-Ländern. Nachdem Deutschland jahrelang das Land mit den meisten Asylanträgen war, wurde es im laufenden Jahr von Frankreich, Spanien und Italien überholt. Hier kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die verstärkten Grenzkontrollen, die Zurückweisungen und die verschärften Lebensbedingungen eine Rolle spielen.

Genauso wichtig dürfte aber sein, dass sich die Herkunft der Geflüchteten geändert hat, die derzeit noch in die EU kommen. Sy­re­r*in­nen bevorzugten meistens Deutschland als Ziel innerhalb der EU, weil die syrische Community hier schon groß ist. Geflüchtete aus Venezuela zieht es dagegen oft nach Spanien, allein schon wegen der Sprache.

Wenn nun – wie in den letzten Jahren geschehen – die Zahl einreisender Sy­re­r*in­nen massiv sinkt, gleichzeitig aber mehr Ve­ne­zo­la­ne­r*in­nen kommen, dann bedeutet das einen Rückgang der Asylanträge in Deutschland über den EU-weiten Trend hinaus. In Spanien sinken die Asylzahlen dagegen deutlich langsamer als im EU-Schnitt.