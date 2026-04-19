afp | Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist einem Zeitungsbericht zufolge von Januar bis Ende März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent zurückgegangen und auf ein Rekordtief gefallen. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 28.922 Anträge gestellt. Damit belegt Deutschland demnach erstmalig seit 2015 den vierten Platz in der europäischen Asylstatistik, nachdem es zuvor jahrelang Spitzenreiter war.

Die Zahlen werden laut Welt am Sonntag in einem als vertraulich gekennzeichneten Bericht der EU-Kommission vom 1. April zur Lage der Migration in der EU und in Drittstaaten genannt. Laut der Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) wurden die meisten Schutzgesuche demnach in Frankreich gestellt (34.643), gefolgt von Spanien (32.630) und Italien (32.602). Schlusslichter sind Ungarn (26) und die Slowakei (35).

Insgesamt wurden laut dem Bericht im ersten Quartal 2026 in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und der Schweiz 173.082 Asylanträge gestellt – ein Minus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die meisten Antragssteller kamen aus Venezuela (21.542), Afghanistan (21.402) und Bangladesch (9738).

Rückgang von Asylanträgen aus Syrien und Ukraine

Syrien belegt mit Blick auf die Herkunftsstaaten der Antragssteller anders als in den vergangenen Jahren dem Bericht zufolge nur noch den fünften Platz nach der Türkei. Die Zahl der Schutzanträge von Syrern in der EU plus der Schweiz und Norwegen ging demnach bis Ende März um 63 Prozent auf 5556 zurück. Auch aus der Ukraine kamen dem Bericht zufolge nur noch wenige Anträge: Die Zahl liegt demnach bei 4073, ein Minus von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Experten nannten den Rückgang von Asylanträgen aus Syrien und der Ukraine als einen wesentlichen Grund für den Einbruch der Anträge in Deutschland. Syrer und Ukrainer hatten in der Vergangenheit häufig Deutschland als Zielland gewählt. In diesem Jahr gingen jedoch hierzulande nur noch neun Prozent der Schutzanträge von Syrern aus, die meisten Anträge (38 Prozent) wurden dagegen von afghanischen Staatsbürgern gestellt.