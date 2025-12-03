Auf der von der Linken organisierten Mie­te­r:in­nen­ver­samm­lung im Westend Mitte Oktober gab es einige enttäuschte Gesichter. Denn deutlich wurde dabei zwar, dass Vonovia, Vermieter der kleinen Wohnsiedlung östlich der Reichsstraße, seine Mieterhöhungsverlangen offensichtlich rechtswidrig begründet hatte. Doch man könne nichts mehr für diejenigen tun, die bereits zugestimmt hatten, lautete damals das einhellige Urteil der anwesenden Ex­per­t:in­nen aus Partei und Mieterschutzbund.

Allen anderen konnten sie guten Gewissens zum Widerspruch raten. Denn Mieterhöhungen mit den erfundenen und im Mietspiegel nicht vorhandenen Merkmalen einer guten ÖPNV-Anbindung und Nahversorgung zu begründen, wie es Vonovia seit einem Jahr in zehntausenden Fällen getan hat, ist rechtswidrig. Verschiedene Amts- und zuletzt das Landgericht ließen daran keinen Zweifel. Nur: Ihre Rechte müssen alle Mie­te­r:in­nen selbst durchsetzen.

Das letzte Angebot an jene, die vorschnell unterschrieben hatten, war die Versendung eines Protestbriefs an den Konzern mit der Aufforderung der Rücknahme aller Mieterhöhungen. Das schien eher ein symbolischer Akt zu sein. Doch nun hat Vonovia in Schreiben an alle Mie­te­r:in­nen der etwa 400 Wohnungen die Mieterhöhungen zurückgenommen. Auch für jene Mieter:innen, die bereits zugestimmt hatten, sollen sie nicht mehr gelten.

In einem der taz vorliegenden Brief heißt es, Vonovia habe aufgrund vieler Rückmeldungen „entscheiden, dass wir die rechtliche Klärung der beiden Merkmale ‚überdurchschnittliche ÖPNV-Anbindung‘ und ‚überdurchschnittliche Nahversorgung‘ nicht durch alle Instanzen abwarten, sondern unsere Mieterhöhungsbegehren darauf nicht weiter stützen“. Ausgesprochene Mieterhöhungen seien „als gegenstandslos zu betrachten“.

Forderung nach genereller Rücknahme

Die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp und der mietenpolitische Sprecher der Linksfraktion Niklas Schenker, die beide auf der Versammlung anwesend waren, erklärten gegenüber der taz: „Nachdem Vonovia vor Gericht eine Klatsche nach der anderen erlitten hat, stellen sie ihre Abzockmasche endlich ein. Das ist ein guter Erfolg, auch der Mieter:innen, die sich seit vielen Monaten gegen Vonovia wehren.“ Sie fordern: „Vonovia muss alle Mieterhöhungen zurücknehmen.“

Auch viele organisierte Mie­te­r:in­nen aus anderen Vonovia-Siedlungen schlossen sich in einem Statement des Berliner Bündnisses gegen Vonovia & Co am Mittwoch dieser Forderung an: Vonovia müsse „das Ausmaß der illegalen Mieterhöhungen offenlegen und alle betroffenen Mie­te­r:in­nen informieren“, heißt es. Bündnis-Sprecherin Ruth Carcassonne von der Mieterinitiative Mariendorf-Ost sagt: „Vonovia darf keinen einzigen Euro aus diesem Rechtsbruch behalten.“

 Vonovia darf keinen einzigen Euro aus diesem Rechtsbruch behalten Ruth Carcassonne, Mieterinitiative Mariendorf-Ost

Für einige Mie­te­r:in­nen im Westend wird die Auseinandersetzung dennoch weitergehen. Bei der Linken haben sich bereits Mie­te­r:in­nen gemeldet, die eine Teilzustimmung zur Mieterhöhung erklärt hatten – abzüglich der beiden Merkmale – und denen nun eine entsprechend erhöhte Miete abgezogen wurde. Rechtlich aber sei dies nicht zulässig. Mit dem versendeten Schreiben sei die gesamte Mieterhöhung nichtig, heißt es aus der Partei nach rechtlicher Prüfung.