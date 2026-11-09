+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++„Koalition der Willigen“ hält erstes Manöver ab

Was es mit dem Manöver der Ukraine-Koalition auf sich hat

Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teil. Die Übung mit dem Namen „Koalicja 2026“ (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll im Laufe des Tages starten und bis zum 22. November laufen. Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach dem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte.

Die „Koalition der Willigen“ wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr etwa 35 Länder an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sie Mitte Juli für einsatzfähig erklärt und gleichzeitig überraschend erste Manöver in den Nachbarländern der Ukraine schon für den Herbst angekündigt. Sie sollten zeigen, „dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind – zu Land, in der Luft und zur See“, sagte Macron damals.

Deutschland erklärte sich erst nach anfänglichem Zögern zur Teilnahme bereit. Die Bundeswehr wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums neben etwa zehn Stabsoffizieren „bis zu zwei“ Transportflugzeuge vom Typ A400M zur Luftbetankung für die Übung zur Verfügung stellen. Die Flugzeuge sollen von Deutschland aus operieren. Außerdem werde die Verlegung von Truppen durch Deutschland in das Übungsgebiet mit „logistischen Leistungen“ unterstützt, hieß es. Deutschland gilt als Drehscheibe für Truppenverlegungen nach Osten.

Deutlich stärker sind die beiden Führungsnationen Frankreich und Großbritannien beteiligt. Auch Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden sind dabei. Moskau kritisierte den Aufbau der multinationalen Truppe. Auch im Fall eines Waffenstillstands kommt für sie ein Einsatz in der Ukraine nicht infrage. Die Stationierung in der Ukraine wäre „de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands“, sagt Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. (dpa/tat)

Eine Tote nach ukrainischem Angriff auf Ölraffinerie

Die Ölraffinerie in Kirischi in der Region Leningrad ist Gouverneur Alexander Drosdenko zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, schrieb er auf Telegram. Eine Frau sei durch herabfallende Trümmerteile der Drohne ‌ums Leben gekommen.

Russland hat in der nordwestlichen Region Leningrad nach Angaben des dortigen Gouverneurs 38 Drohnen abgeschossen. Die Region ist Standort von Ostsee-Terminals für den Export von Getreide und Öl sowie einer großen Ölraffinerie. Die Abschüsse dauern an, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko auf dem Messengerdienst Telegram mit. Er nannte zunächst keine weiteren Details.

Trump glaubt an baldiges Ende des Krieges

US-Präsident Donald Trump geht von einem baldigen Ende des Krieges aus und bringt veränderte Grenzen der Ukraine ins Spiel. „Ich denke, wir werden ‌das hinbekommen, und ich denke, es wird passieren, und sie werden am Ende eine Ukraine in einer etwas anderen Form haben“, sagt Trump in einem Interview des ⁠Senders CBS. Auf die Frage, ob der russische Präsident Wladimir Putin ihn hinhalte, antwortet er: „Oh, das glaube ich nicht.“ US-Außenminister Marco Rubio erklärt dazu, Trump spiele wahrscheinlich auf Fortschritte bei Sicherheitsgarantien ‌für die ‌Ukraine und Europa an, die in den Verhandlungen wiederholt ⁠eine Rolle gespielt hätten. (rtr)

Wadephul: Europa als Teil des Lösungsweges

Außenminister Johann Wadephul hat Forderungen nach einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur als Weg zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abgelehnt. „Europa braucht keine neue Sicherheitsarchitektur, wie Russland uns glauben machen will, sondern schlicht die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur“, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu einem Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Paris.

Angesichts von Spekulationen über einen bevorstehenden weiteren Angriff der USA gemeinsam mit Israel auf den Iran verlangte Wadephul erneut „konkrete Verhandlungen und keine neue militärische Eskalation“. Mitglieder der G7 sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Auch US-Chefdiplomat Marco Rubio wird in Paris erwartet.

Europa müsse Teil des Lösungsweges für die Ukraine sein, forderte Wadephul. Zur bestehenden Sicherheitsarchitektur in Europa gehörten die Helsinki-Schlussakte, die Charta von Paris und das Budapester Memorandum. Diese Abkommen zielten auf die Garantie aller Grenzen und der souveränen Gleichheit aller Staaten. „Das alles sind dringende Voraussetzungen für die Wiederbelebung der Weltwirtschaft, was zentrale Aufgabe für die sieben wirtschaftsstärksten Demokratien der Welt ist.“

Von Dienstag an verhandeln die Ukraine und Russland unter US-Vermittlung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des von Moskau 2022 begonnenen Krieges. (dpa)

US-Vorschläge zu neuer Sicherheitsordnung

Trumps Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf der Plattform X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich skeptisch zu dem Vorschlag geäußert. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg beendet werde, schrieb er auf X.

Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern. Die Europäer hätten bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt. (dpa)