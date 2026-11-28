E s sieht aus wie ein Alpenhotel, denke ich. Unsere Unterkunft im Kosovo hat eine gemütliche Holzfront und einen dieser riesigen Balkone mit Restauranttischen, von dem aus man mit Bierkrug auf majestätische Bergketten schauen kann. Und sicher kommt meine Assoziation auch daher, dass so viel Deutsch gesprochen wird.

Schon auf dem Weg ins Hotel wurden wir von einer kosovarisch-deutschen Familie nach dem Weg gefragt, unterhalb des Balkons hören wir eine weitere. Auch die Gruppe Typen am Nachbartisch redet untereinander deutsch – und mit dem Personal albanisch. Dieses Phänomen wird uns den gesamten Urlaub begleiten. Unsere Unterkünfte beim Wandern durch den Kosovo sind fast ausschließlich von emigrierten kosovarischen Familien besucht. Oft aus Deutschland.

Fasziniert beobachte ich die Gäste. Es gibt alle Schattierungen: In einer Familie, die Albanisch spricht, tragen zwei Mädchen Deutschland-Trikot und ein Junge Albanien-Trikot. In einer Familie, die Deutsch spricht, tragen beide Söhne Symbole der aufgelösten paramilitärischen Terrororganisation UÇK, die den Kosovo mit Albanien vereinen wollte. Einmal unterhalten wir uns beim Wandern an einem kristallklaren Bach mit einem Österreicher mit breitem Tirolerisch und lernen erst spät, dass auch er in den Neunzigern aus dem Kosovo geflüchtet ist.

Selten habe ich Orte besucht, die den rassistischen Mythos, „die Migranten“ hätten nichts mit ihrer neuen Heimat am Hut, dermaßen entlarven. Gleichzeitig liefert Sprache keinen Anhaltspunkt für die Intensität von Zugehörigkeitsgefühl. Es ist eben nur eine Sprache – und vor allem eine schmerzliche Erinnerung daran, wie sehr Länder wie Kosovo ausbluten.

Ein netter Hotelmitarbeiter fährt uns, weil das Taxi eine Panne hat, zum nächsten Wanderweg. Zum Übersetzen nimmt er seine Tochter und seinen Neffen mit, beide vielleicht sieben Jahre alt. Auch der Neffe ist im Urlaub, seine Eltern sind in die Schweiz ausgewandert. Er plaudert mit uns mit seinem Schweizer Einschlag, dazu sprechen beide Kids perfektes Englisch. Woher sie das können? „Youtube“, antworten sie fröhlich. Sie wirken unendlich polyglott und sind gleichzeitig distinktiv auch von hier. Die Tochter erzählt, sie sei heute Morgen mit dem Quad die Serpentinen runter zum Nachbarn gefahren, um Milch zu holen.

Ich vermute, deutsche Eltern würden einen Herzinfarkt kriegen angesichts der sehr jungen Kinder, die hier überall mit Quads über unasphaltierte Pisten rasen. Und Verantwortung tragen. Vor Ort aber lebt auch die Tochter nicht – sie begleitet ihren Vater bloß zu seiner Sommerferien-Saisonarbeit.