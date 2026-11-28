W ährend Europa über die Gefahren der KI debattiert, bauen die Amerikaner ihren Vorsprung aus. Ein Sprachmodell der neuesten Generation verbraucht im Volllastbetrieb circa 1 Kilowattstunde elektrischer Leistung. Die Gesamtkapazität an elektrischer Leistung der weltweiten KI-Rechenzentren übersetzt sich in eine ebenso rasant wachsende „Population“ von etwa 42 Millionen virtuellen Arbeitskräften. 35 Millionen davon „arbeiten“ in den USA. 5 Millionen in China. Und nur 2 Millionen in Europa. Übrigens: In den USA gibt es bereits rund 100 Millionen menschlicher „white collar workers“. Auch wenn der Vergleich hinkt:

Amerikas neue künstlichen Arbeitskräfte erwirtschaften schon heute Mehrwert auf einer Skala, die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt hat. Sie verdienen Geld, mit umgerechneten „Stundenlöhnen“ im Bereich von 15 bis 30 US-Dollar pro Agent. Auch ihr Ressourcenverbrauch – Strom, Wasser, Baumaterialien – wird zunehmend vergleichbar mit dem menschlicher Arbeitskräfte. Der Wunsch nach Schranken für die KI ist nachvollziehbar.

Aber die Aufmerksamkeit von uns Europäern sollte sich zuerst auf die geografischen Schranken, auf die sehr konkrete Gefahr von strategischer Irrelevanz und ökonomischer Abhängigkeit von amerikanischer KI richten. Denn sie multipliziert die technologischen Risiken.

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Man erinnere sich an den Juni dieses Jahres, als die Trump-Regierung ohne jegliche Vorwarnung Anthropic anwies, Ausländer innerhalb und außerhalb der USA vom Zugang zu ihrem damals besten Modell, Claude Fable 5, auszuschließen. Klarer hätte die Warnung kaum sein können, dass die US-amerikanische Regierung keine Skrupel hat, die Vorreiterrolle ihrer Unternehmen auf dem KI-Markt als Werkzeug globaler politischer Macht einzusetzen.

Vertrauen in den Big Brother

Und dennoch etablieren sich Anthropics Claude und ChatGPT von OpenAI in vielen europäischen Unternehmen derzeit als Standard. Ihre Betreiber arbeiten daran, die aktuell noch unhandlichen Chat-Interfaces zunehmend endnutzerfreundlich zu gestalten. Sie tun dies, indem sie die Benutzeroberflächen zur Kommunikation mit den Sprachmodellen nach und nach zu einem monolithischen Ökosystem machen.

Das kann durch Plug-ins für Microsofts Office-Anwendungen ermöglicht werden, und durch die Entwicklung sogenannter kontinuierlicher Konversation, einen fließenden Dialog, mit dem den Nutzern der Eindruck einer persönlichen Bindung mit „ihrem“ Agenten vermittelt werden soll. Die so entstehenden integrierten Plattformen von Claude und ChatGPT sollen für breitere Nutzergruppen wertvoll und immer schwerer zu ersetzen sein.

In der Softwareentwicklung längst etabliert, halten KI-Agenten zunehmend Einzug in Kundenbetreuung, Personal- und Rechtsabteilungen. Bald werden sie in allen Bürojobs unersetzlich scheinen. Wenn es bei der Vorherrschaft von OpenAI und Anthropic bleibt, wird der US-amerikanische Präsident also die Möglichkeit haben, jederzeit und unmittelbar große Teile der europäischen Volkswirtschaft einfach vom Netz zu nehmen.

Schon diese Drohkulisse an sich würde die Handlungs- und Verhandlungsoptionen europäischer Außen- und Wirtschaftspolitik empfindlich beschränken. Es muss also allein aus realpolitischen Überlegungen heraus das oberste Ziel der europäischen KI-Strategie sein, die technologische Souveränität wiederherzustellen, die uns für den Moment aus den Fingern geglitten ist. Wir brauchen europäisch betriebene Agenten – auch und gerade weil diese Technologie riskant ist und wir dringend über ihre Regulierung diskutieren müssen.

Kein Regulieren ohne Kontrolle

Denn man kann nur wirksam regulieren, was man selbst kontrolliert. Im Moment – das sollte jedem spätestens mit den Bildern des chinesischen Staatsbesuchs in Washington oder der Rede Donald Trumps vor der UN-Vollversammlung im Oktober klar geworden sein – ist Europa Zuschauer des amerikanisch-chinesischen Wettlaufs. Für den US-amerikanischen Präsidenten gilt: „Whoever wins AI wins.“ Und wer keine Karten hat, spielt nicht mit.

Die EU muss darauf abzielen, dass sich eine Vielzahl miteinander konkurrierender europäischer Anbieter von LLMs auf dem Binnenmarkt etablieren und dort konkurrenzfähige, zuverlässige, von außereuropäischen Einflüssen weitgehend unabhängige Produkte anbieten. Diese europäischen Unternehmen kann und sollte Europa dann tatsächlich sinnvoll regulieren: Durch die Definition von Standards und Interfaces, um gesunden Wettbewerb zu sichern.

Bild: Alexander Ries Philipp Hennig lehrt und erforscht an der Mathematisch-Naturwissenschaft­lichen Fakultät der Eberhard Karl Universität in Tübingen Methoden des Maschinellen Lernens.

Durch klare Haftungsregulierung, um das Ausbrechen von KI-Agenten mit empfindlichen Kosten zu belegen. Eventuell auch durch funktionelle Grenzen für die Fähigkeiten und das Verhalten der Agenten. Selbst die noch futuristisch anmutende Idee von Steuern für diese neue Form der nichtmenschlichen Arbeitskraft können wir dann demokratisch diskutieren, wenn die Technologie selbst, mit ihren Vor- und Nachteilen, tatsächlich in Reichweite europäischer Regulation ist und wir nicht mehr mit erhobenem Zeigefinger aber leeren Händen bei den Amerikanern und Chinesen um Gehör bitten müssen.

Kann diese Souveränität gelingen? Die Chance dafür ist noch nicht verpasst. Erstens, weil die ganze Entwicklung überhaupt erst wenige Jahre alt ist. Und zweitens, weil China – ganz auf den Zweikampf mit den Amerikanern konzentriert – den Europäern eine unerwartete Abkürzung eröffnet hat: Chinesischen KI-Unternehmen wie Moonshot AI, DeepSeek, MiniMax, Z.ai, oder Alibaba ist eine beeindruckende Aufholjagd gelungen.

China zeigt, wie´s geht

Sie haben dieses Jahr viele LLMs auf den Markt gebracht, die ihre US-amerikanischen Vorbilder zwar nicht überholt, den Abstand zu ihnen aber so stark verringert haben, dass die chinesischen Modelle nun absolut alltagstauglich für das Gros der Anwendungen sind. Zudem sind sie oft günstiger im Betrieb als die hochgezüchteten amerikanischen KIs. Gelungen ist dies mit viel Kreativität und finanziellem Aufwand, wohl aber auch mit urheberrechtlich fragwürdigen Taktiken, insbesondere dem Training mit amerikanischen Modellen, die in Europa so nicht zur Verfügung stehen.

In einem durchaus transparenten Versuch, die Vorherrschaft der US-amerikanischen Unternehmen zu unterwandern, haben diese chinesischen Anbieter viele ihrer besten Modelle oft nur wenige Tage nach dem kommerziellen Release als Open-Source-Produkt der Öffentlichkeit überstellt. So können sich nun auch europäische Betreiber ganz legal an den Früchten der chinesischen Arbeit bedienen. So wie es zuletzt der französische KI-Hoffnungsträger Mistral tat, der jetzt die chinesischen GLMs (General Language Models) auf europäischer Hardware anbietet.

Die Qualität von Mistrals Angebot steigt dadurch enorm. Und dennoch erntet Mistral heftige Kritik in den sozialen und klassischen Medien. Diese offenbart oft technische Missverständnisse der Kritiker: So wird die Sorge geäußert, es würden europäische Daten nach China geschickt. Das stimmt nicht, denn die chinesischen Modelle sind schlicht ein Stück Code, das, einmal veröffentlicht, komplett auf europäischer Hardware laufen kann, ohne jeden Kontakt zu seiner asiatischen Ursprungsfirma.

Weiter wird geunkt, Mistral habe sein eigenes technisches Know-how aufgegeben und würde so die Chance verlieren, zu den Amerikanern und Chinesen aufzuschließen. „Open Weight“ sei nicht das Gleiche wie „Open Source“; die chinesischen Modelle seien zwar nutzbar, aber intransparent. Auch das geht an der Praxis vorbei. Erstens, weil es durchaus technisch möglich wie vor allem auch lizenzrechtlich erlaubt ist, Open-Weight-Modelle weiter zu trainieren und zu verbessern.

Wenn Trump den Zugang zu Anthropic sperrt …

Und zweitens, weil inzwischen das Pretraining – also das Trainieren einer KI von Grund auf – weniger zentral ist. Der eigentliche Wert für eine Marke entsteht inzwischen dadurch, dass man weiß, wie man KI-Assistenten effizient betreibt und sie mit den richtigen Werkzeugen, Fähigkeiten und einer stabilen Infrastruktur ausstattet. Vor allem aber wird immer wieder gemutmaßt, die chinesischen Modelle könnten in ihren Parametern geheime Hintertüren verstecken und sich durch gezielte Prompts in Spionagewerkzeuge verwandeln.

Auch wenn diese Sorge nicht aus der Luft gegriffen ist, hält sie einer näheren Bedrohungsanalyse doch nicht stand. Völlig berechtigt ist hingegen die Vorhersage, dass die Open-Source-Strategie der chinesischen „AI Tigers“ nicht von Dauer sein wird und sie ihre Modelle bald wieder für sich behalten könnten. Genau deshalb darf Europa keine weitere Zeit beim Aufbau eigener Infrastruktur vergeuden. Dabei dürfen wir uns aber ohne Scham vorübergehend mit den offenen Modellen aus China behelfen.

 Der Binnenmarkt braucht konkurrenz­fähige, zuverlässige und weitgehend unabhängige europäische Anbieter großer KI-­Sprach­modelle

Da verhält es sich bei der chinesischen KI wie mit den ebenfalls weitgehend aus China importierten Solarzellen: Wenn Xi Jinping morgen die Ausfuhr von KI verbietet, dann laufen die Instanzen von Kimi, DeepSeek und Co. in europäischen Rechenzentren munter weiter – genau wie die vielleicht aus ihnen weiterentwickelten europäischen Modelle. Die amerikanischen Subscription-Modelle sind dagegen wie Öl und Gas: Wenn Trump Europas Zugang zu Anthropic und OpenAI abschaltet, müssen sich alle, die auf den amerikanischen Good Will vertraut haben, mit ihrer bloßen menschlichen Intelligenz auf die Suche nach Alternativen machen.