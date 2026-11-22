F riedrich Merz als Streifenpolizist mit Sonnenbrille in orange-violettes Licht getaucht; Friedrich Merz als Jobcenter-Mitarbeiter im schlecht sitzenden Anzug: Pünktlich zum Release von GTA VI hat die CDU ihre Instagramkanäle nach Vice City verlegt. Es sind Bilder, die so peinlich sind, dass das Netz zu Recht die Nase rümpft.

Interessanter als die bemüht hippe Inszenierung des Kanzlers ist aber, wen die Berliner CDU in ihrem verkrampften GTA-Abklatsch „Grand Theft Linke 26“ auftreten lässt: Elif Eralp, Ferat Koçak sowie Vanessa Emde, Issa Remmo und Ibrahim Ibrahim als Gangster, mit Kufiya und Verschleierung. Rassistischer KI-Slop gegen Politiker:innen, die für die CDU offenbar nicht deutsch genug sind, und gegen jede Solidarität mit Palästina. Die Prompts dazu wollen wir lieber nicht lesen.

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Gemeint ist das als Hetze, herausgekommen ist aber Werbung. Denn wer die Spiele kennt, weiß, auf wessen Seite sie stehen.

GTA erzählt von nicht eingelösten Aufstiegsversprechen, von Figuren, die unter der kapitalistischen Logik zusammenbrechen, die verelenden, denen nur ein Leben außerhalb des Gesetzes eine Perspektive bietet. In GTA IV etwa kommt Niko Bellic nach Liberty City, weil ihm sein Cousin den amerikanischen Traum verspricht. Was er findet, sind Schulden, Kredithaie und Drecksjobs.

 Gemeint ist das als Hetze, herausgekommen ist aber Werbung. Denn wer die Spiele kennt, weiß, auf wessen Seite sie stehen

Der sechste Teil bleibt dem Muster treu. Lucia, frisch aus dem Gefängnis, und Jason, ein Ex-Soldat, sind komplett pleite, haben keine Aussichten auf einen Kredit, sind also abhängig von kleinen Gaunereien. Ihre Geschäfte sind unmoralisch, keine Frage. Die regulären Ausbeutungsverhältnisse sind es aber genauso, nur eben legal.

Wer steht in dieser Welt auf der anderen Seite? Der Streifenpolizist und der Jobcenter-Mitarbeiter. Friedrich Merz spielt den Gegner, die Linke spielt die Hauptrolle.

Bild: privat Tim Kröplin schreibt über Kultur und Politik, bestenfalls zusammengedacht. Aktuell beim Magazin Melodie & Rhythmus und als freier Journalist unterwegs.

Rassismus, Law-and-Order und Verarmung als Erfolge

Mit Wahlplakatsprüchen wie „Bürgergeld abgeschafft“, oder „Grenzkontrollen und Zurückweisungen“ in Vice-City-Ästhetik verkauft die CDU Rassismus, Law-and-Order-Repressionen und Verarmungsprogramme als Erfolge. Abseits davon steht die Partei für das Versprechen von Aufstieg durch Leistung, für Gewinner und Verlierer, für Sanktionen gegen Menschen in Grundsicherung, für eine „härtere Gangart“ gegen „gewalttätige“ Demonstrierende.

Damit ist genau der Rahmen gesetzt, aus dem Menschen wie Lucia und Jason früher oder später herausfallen. Die Linke wirbt seit Jahren für Mietsenkungen, setzt sich für Umverteilung ein und begreift Armut als strukturelles Problem. Sie erzählt die Geschichte, die GTA seit Jahren erzählt – nur ohne Banküberfälle und Autodiebstahl.

Was davon realpolitisch hält, ist eine andere Frage. Und ja, GTA ist kein Manifest, es ist ein Milliardenprodukt. Das Entwicklerstudio Rockstar und sein Mutterkonzern Take-Two verdienen prächtig an genau dem System, das sie aufs Korn nehmen. Darüber hinaus wird Rockstar Union-Busting vorgeworfen, er soll Mit­ar­bei­te­r:in­nen wegen ihres gewerkschaftlichen Engagements auf die Straße gesetzt haben. Spielerisch verführt GTA außerdem zu Gewalt und Konsum, macht sie genießbar, was der Kritik Schärfe nimmt.

Nur geht es hier nicht um die Moral eines Konzerns, sondern um die Frage, was genau das Spiel erzählt und auf wessen Seite es seine Spie­le­r:in­nen stellt. Und es geht um die Außendarstellung der CDU, die ihren Kulturkampf mit Memes führt.

Zelebrierung autoritärer Politik mittels Popkultur

Politiker saugen leidenschaftlich Popkultur ein, um sie als hohle PR-Kampagnen wieder auszuspucken. Sie verweisen auf Fußball, Marvel-Filme und Songs von Taylor Swift, um nahbar zu wirken und Machtverhältnisse zu verschleiern. Schwärmereien rücken eine knallharte neoliberale Politik in den Hintergrund, vorne menschelt es, hinten wird entmenschlicht.

So war es zumindest einmal. Mittlerweile wird die Autorität mit popkulturellen Anspielungen zelebriert. US-Präsident Donald Trump hat beispielsweise 2025 einen KI-Clip von sich gepostet, in dem er als Kampfjetpilot Protestierende mit Fäkalien überschüttete. Auf deutscher Ebene zog CSU-Chef Markus Söder mit KI-Superheldenbildern wenig erfolgreich nach, und jetzt gibt es den ebenso erfolglosen GTA-Slop der CDU.

Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich sieht in diesen Memes und dem KI-Slop, die unter anderem Trumps zweite Amtszeit prägen, eine neue illiberale Regierungsform. Er bezeichnet das als „Memokratie“. In seinem gleichnamigen Buch schreibt er, in der autoritären Bildpolitik gehe es um Überspitzung, Feindbilder, Grenzverletzungen und Polarisierung statt um sachliche Argumente. Politische Entscheidungen würden humorvoll und schrill inszeniert, was ihnen die Härte nehmen soll. Oberstes Ziel sei dabei die Ausgrenzung.

Memes ziehen ihren Zauber aus dem Lachen einer Gruppe, heißt: Wer nicht mitlacht, gehört nicht dazu. Die CDU will die Linke auf diese Art zu Außenseitern machen. Nur lacht die Gruppe, die GTA kennt und weiß, wer in Vice City die Hauptrolle spielt und wer die fünf Fahndungssterne verteilt, nicht mit ihr, sondern über sie.

Gescheiterte Kampagne von Trump als Vorbild

Selbst die Idee ist nur kopiert. Auch die Trump-Regierung arbeitete mit GTA-VI-Memes und dem Running Gag „We got this before GTA VI“. Wie gut das funktioniert hat, haben die Midterms gezeigt, bei denen die Republikaner beide Kammern verloren haben. Die CDU hat sich also ausgerechnet eine gescheiterte Kampagne zum Vorbild genommen.

Bleibt die Frage, ob die Social-Media-Abteilung der CDU jemals GTA gespielt hat. Vermutlich nicht. Sonst wäre den Leuten dort klar, dass die Polizisten in Vice City keine Helden sind, sondern Hindernisse. Friedrich Merz mit Sonnenbrille und Schutzweste kann sich den Spie­le­r:in­nen in den Weg stellen. Dann knallt es, vielleicht gibt es sogar ein paar Fahndungssterne. Die verschwinden aber mit der Zeit und es folgt der Missionsabschluss. Es gibt Geld, Schulterklopfen, und der Polizist ist vergessen.

Die CDU hat den Linken damit geschenkt, wofür andere teure PR-Agenturen bezahlen: die Hauptrolle.