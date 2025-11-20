piwik no script img

Long Covid und ME/CFSMehr Geld für Erforschung postinfektiöser Erkrankungen

In Deutschland sind circa 1,5 Millionen Menschen von postinfektiösen Erkrankungen betroffen. Für deren Erforschung gibt es nun mehr Geld.

Menschen platzieren Leichensäcke auf einer Straße
Protest für die Förderung der Forschung an postinfektiösen Krankheiten im Oktober in Berlin Foto: Markus Schreiber/ap

Von

Manfred Ronzheimer

Für postinfektiösen Erkrankungen, die seit der Corona-Pandemie 1,5 Millionen Menschen in Deutschland betreffen, vergibt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Euro an Fördermitteln. Damit beginne die „Nationale Dekade gegen Postinfektiöse Erkrankungen“, die mit der großen Krebsforschungs-Dekade vergleichbar sei, sagte Forschungsministerin Dorothee Bär bei der Auftaktveranstaltung an diesem Mittwoch in Berlin.

Das Geld fließt in eine neue Datenbasis mit Genomsequenzierung, mehr Projektförderung, klinische Studien sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. „Erst wenn wir die Mechanismen verstehen, wird sich auch die pharmazeutische Industrie stärker an der Entwicklung wirksamer Medikamente beteiligen“, erklärte die Ministerin.

Zugleich wurde mit dem Bundesgesundheitsministerium die gemeinsame „Allianz postinfektiöse Erkrankungen: Long COVID und ME/CFS“ ins Leben gerufen. Das Ressort von Ministerin Nina Warken wird bis 2028 rund 119 Millionen in neue Projekte zur Versorgung von Kranken stecken.

Long Covid beinhaltet eine Vielfalt körperlicher, kognitiver und psychischer Symptome, dazu zählen etwa eine starke Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg. Ein Medikament gegen diese Langzeitfolgen von Corona gibt es noch nicht. Das Projekt zielt auch auf Menschen mit dem „Chronischen Fatigue-Syndrom“ (ME/CFS), das ebenfalls zum Spektrum der Folgeerkrankungen von Corona gehört.

Die Förderung wurde möglich durch die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses zum Bundesetat 2026 in der vorigen Woche. In der sogenannten „Bereinigungssitzung“ werden in der Regel verplante, aber nicht mehr benötigte Gelder frei, die kurzfristig neu vergeben werden können.

Davon profitierte jetzt die Medizinforschung. „Für die Erforschung und Behandlung von ME/CFS und Long Covid müssen wir dringend im Haushalt nachlegen“, hatte zuvor schon der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach appelliert. „Wir dürfen die Betroffenen schwerster Krankheiten so nicht zurücklassen“.

Auch in der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hatten Wissenschaftler und Patientenvertreter mehr Forschung gefordert. „Wirksame Medikamente fehlen ganz“, sagte die Charité-Expertin für postinfektiöse Erkrankungen, Carmen Scheibenbogen. Diese Krankheitsbilder würden bis heute im Studium und in der Ausbildung kaum gelehrt, es gebe speziell dafür auch keine ärztliche Fachgesellschaft.

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wie einem „Die-In“ vor dem Forschungsministerium im Oktober, hatten Betroffene und ihre Angehörigen zusätzlichen Druck auf die Politik entfaltet.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Medizin #Long Covid #Pandemie #Covid-19 #Karl Lauterbach #Forschungsministerium #Bundesministerium für Gesundheit #Coronavirus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration eines roten Kreuzes, das sich zu einem Hashtag-Symbol verwandelt
Selbsthilfe bei Long Covid Meine Demo im Liegen

Vor fünf Jahren erschien der Hashtag #LongCovid erstmals auf Social Media. Es war der Beginn einer Online-Bewegung Betroffener. Unsere Autorin ist Teil davon.

Von Jana Petersen
Menschen demonstrieren mit Schildern vor dem Deutschen Bundestag
Long-Covid-Demo in Berlin „Das ist unterlassene Hilfeleistung“

Am Freitag demonstrieren Betroffene in Berlin für mehr ärztliche Unterstützung bei Long-Covid. Vor allem geht es ihnen um Zugang zu Medikamenten.

Von Anna Böcker
Ein Mann hockt auf seinem Bett und zieht einen dunkelblauen Vorhang vor das Fenster in seinem Zimmer
Long Covid Ausgebremst

Diego hat Long Covid. Seine Partnerin und seine Mutter sind für ihn da. Aber es ist schwer. Wie mit einer Krankheit umgehen, deren Ende niemand kennt?

Von Enno Schöningh

coronavirus

Fünf Jahre nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie

Medizinische geräte auf einer Intensivstation
Pandemie-Gesetz gekippt Der Tod ist Ländersache

Das Bundesverfassungsgericht gibt Ärzten wieder mehr Spielraum bei der Triage. Das Parlament habe zu Corona-Zeiten seine Kompetenz überschritten.

Von Christian Rath

4.11.2025

Nina Warken und Dorothee Bär sitzen nebeneinander an einem Tisch
Forschungsgelder für ME/CFS gekürzt Die Versprechen gebrochen
Kommentar von Frédéric Valin

Die Gesundheits- und die Forschungs­ministerin lasen Briefe von Betroffenen vor. Jetzt streicht die Regierung Forschungsgelder. Darauf noch ein Brief.

4.11.2025

Kreise mit weißere Farbe sind auf das Straßenpflaster gemalt
Aufarbeitung der Coronapandemie Kein Lockdown ohne Bundestag und Länder

Eine Bundestagskommission arbeitet an Lehren für die nächste Pandemie. Am Montag forderten Sachverständige, künftig auf anderen Wegen zu entscheiden.

Von Alice von Lenthe

3.11.2025

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
3
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
4
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
5
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“