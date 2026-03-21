D er Irankrieg hat endlich zu einer Rückbesinnung auf westliche Werte geführt. Nein, nicht aufs Völkerrecht, Sie Gutmensch! Ich meine den Wert eines Barrels Nordseeöl und den Wert eines Liters Diesel, die wahren Maßeinheiten florierender kapitalistischer Demokratien. Diese waren im linksgrünversifften Diskurs Deutschlands lange in die Börsenspalten verbannt. Jetzt haben sie endlich wieder Konjunktur.

Und die preistreibende Kraft, die diese Werte wieder aus der Tiefe an die Oberfläche befördert hat, ist freilich Donald Trump, großartigster US-Präsident aller Zeiten, wie er selbst sicher sagen würde. Oder der Napoleon unserer Epoche, wie der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel es vielleicht formuliert hätte.

Denn auch wenn Kanzler Friedrich Merz in der Bewertung Trumps ähnlich schwankt wie der Ölkurs an der Börse, eines ist unbestritten: Der US-Präsident verkörpert wie einst der kleine Franzose einen tieferen historischen Trend, zwar nicht zu Pferde, wie Hegel den ruhmreichen Feldherrn einst erblickte, aber dafür im Golfcart.

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Trump ist in der Tat so beseelt vom Weltgeist wie andere nur von Kirschgeist – und wie bei einem Betrunkenen wirkt das Hochprozentige mehr durch ihn durch, als dass er es selbst kontrollierte. Getragen wird sein oft besoffen wirkendes Handeln und Gebrabbel nämlich von einer größeren Wahrheit aus dem kollektiven westlichen Unterbewusstsein, die auch Merz und seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche antreibt: Mit Ressourcen, die sich regenerieren, lässt sich schlecht Profit machen.

Leuchtendes Vorbild mit Mini-AKW

Kapitalismus, Verzeihung: Demokratie benötigt daher statt oberflächlich einleuchtender Ideen wie Solarenergie oder der von Grünen oft stürmisch bejubelten Windkraft tiefgreifendere Lösungen. Und was greift bitte tiefer als eine Ölbohrung? Sprit – übrigens ein Destillat des Wortes spiritus, lateinisch für Geist – ist freilich nicht der einzige Rohstoff, der im Zuge dieses Trends wiederaufbereitet wird.

Markus Söder, Bayerns Trump, nutzt die Stimmung, um 40 Jahre nach Tschernobyl eine andere zwischengelagerte Idee auszubuddeln: Kernkraft mit Mini-AKWs. Damit Deutschland wieder als leuchtendes Beispiel vorangehen kann, in eine strahlende Zukunft mit Wachstum. Lassen Sie sich von diesem Spirit anstecken oder, in anderen Worten, begeistern! Make Kapitalismus Great Again!