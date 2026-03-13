ap/taz | Das US-Finanzministerium will die Sanktionen gegen russisches Öl auf Tankern weiter lockern. Das Ministerium werde eine Ausnahmelizenz für Lieferung und Verkauf bestimmter sanktionierter russischer Rohöl- und Erdölprodukte für einen Monat erteilen, teilte es am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Regelung gelte ausschließlich für Öl, das bereits auf See sei. Finanzminister Scott Bessent versicherte, der Schritt werde der russischen Regierung „keine wesentlichen finanziellen Vorteile bringen“.

Die USA haben wegen des russischen Invasionskrieges gegen die Ukraine russisches Öl mit Sanktionen belegt. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor knapp zwei Wochen sind die Rohölpreise jedoch in die Höhe geschossen, weil Teheran die Straße von Hormus praktisch gesperrt hat.

Durch diese Meerenge werden etwa 20 Prozent des weltweit geförderten Erdöls verschifft. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur sind das normalerweise etwa 20 Millionen Barrel pro Tag. Experten schätzen, dass in der vergangenen Woche etwa 125 Millionen Barrel russisches Öl auf Tankern verladen waren.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang dieser Woche signalisiert, dass er weitere Maßnahmen ergreifen werde, um die Beschränkungen für sanktioniertes Öl zu lockern und so den Ausfall von Öl auf dem Markt auszugleichen. „Wir haben Sanktionen gegen einige Länder verhängt“, sagte Trump am Montag. „Wir werden diese Sanktionen aufheben, bis die Straße (von Hormus) wieder offen ist.“

Der US-Finanzminister und seine vorübergehende Störung

Der vom Finanzministerium verkündete Schritt folgt auf die vorübergehende Genehmigung der Trump-Regierung, Indien den Kauf von russischem Öl zu erlauben. Bessent versicherte im Kurznachrichtendienst X, der rasante Anstieg der Rohölpreise sei nur „eine kurzfristige und vorübergehende Störung, die langfristig einen enormen Nutzen für unser Land und unsere Wirtschaft bringen wird“.

Russland und Iran gelten als Verbündete im „Kampf gegen den Westen“. Die Reaktionen des Kremls auf die Tötung des iranischen Obermullahs Ali Chamenei fielen dementsprechend scharf aus. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte dann auch Ali Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei herzlich zu seinem neuen Diktatorenamt. Praktische Unterstützung seitens Moskau blieb aber aus.