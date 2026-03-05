Der US-Senat hat sich geweigert, die militärische Machtausübung von Präsident Donald Trump im aktuellen Konflikt mit Iran einzuschränken. Ein Antrag, der es Trump verboten hätte, ohne vorherige Genehmigung durch den US-Kongress weitere Militärschläge auszuführen, wurde am Mittwoch, wie erwartet abgelehnt. Die sogenannte „War Powers Resolution“ scheiterte mit 47 zu 53 Stimmen.

Da Senator John Fetterman als einziger Demokrat gegen den Antrag stimmen, wären fünf republikanische Stimmen nötig gewesen, um den Antrag zu verabschieden. Am Ende stimmte allerdings mit Rand Paul nur ein einziger dafür.

Auch wenn der Ausgang der Abstimmung die Erwartungen bestätige, zeigten sich Demokraten frustriert, dass ihre republikanischen Kollegen die Lehren aus der Vergangenheit ignorieren würden. Viele Demokraten befürchten, dass das Land erneut in einen langwierigen und kostspieligen Krieg im Nahen Osten hineingezogen. Sie verglichen die aktuelle Situation mit der Invasion des Iraks im Jahr 2003.

„Es ist für mich unfassbar, dass meine republikanischen Kollegen sich weigern, aus ihren Fehlern zu lernen. Sechs Amerikaner sind bereits in einem völkerrechtswidrigen Krieg gestorben, den niemand will. Die Region versinkt im Chaos. Die amerikanischen Verbraucher zahlen den Preis. Und wofür? Wir kennen immer noch nicht einmal den Grund für diesen Krieg“, sagte der demokratische Senator Chris Murphy.

Nur Kongress hat die Autorität offiziell Krieg zu erklären

Senator Tim Kaine, der die War Powers Resolution eingereicht hatte, sagte im Vorfeld der Abstimmung, dass auch ein Scheitern des Antrags von Bedeutung sei. Seiner Meinung nach sei es wichtig, dass sich Mitglieder des Kongresses öffentlich zum Krieg mit Iran äußern. „Wenn euch der Mut fehlt, bei einer Kriegsabstimmung mit Ja oder Nein zu stimmen, wie könnt ihr es wagen, unsere Söhne und Töchter in den Krieg zu schicken, wo sie ihr Leben riskieren?“, erklärte Kaine bereits am Sonntag.

Republikaner befürchten hingegen, dass eine Einschränkung der Befugnisse des Präsidenten die militärischen Ziele in Iran gefährden könnten. „Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten befinden sich nun im Konflikt mit einem brutalen, feindseligen und gefährlichen Regime. Ich glaube, diese Gefahr wird nur noch zunehmen, wenn wir die militärischen Optionen des Präsidenten in diesem kritischen Moment einschränken“, sagte der Republikaner Todd Young kurz vor der Abstimmung.

Youngs Parteikollege aus South Carolina, Lindsey Graham, macht deutlich, dass die Gefahren es wert seien, wenn am Ende das Regime zu Fall gebracht wurde und in der Region keine Bedrohung mehr darstelle. „Es wird Leid geben, bevor das hier vorbei ist. Die Wahrscheinlichkeit von Opfern ist real. Aber der Grund, warum unsere Männer und Frauen dort sind, ist, uns hier zu schützen“, sagte Graham.

Die amerikanische Verfassung gibt allein dem Kongress die Autorität offiziell Krieg zu erklären. So wie Trump haben auch mehrere seiner Vorgänger – sowohl Demokraten als auch Republikaner – diese Gesetzesvorgabe im Verlauf der Jahre immer wieder ignoriert.

MAGA-Basis ist gegen Krieg

Die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus werden am Donnerstag über einen ähnlichen Antrag abstimmen. Auch hier wird damit gerecht, dass die Abstimmung scheitern wird. Die Entscheidung der Republikaner, sich gegen die Maßnahme zu stellen unterstreicht Trumps anhaltenden Einfluss auf die Partei.

Und dass, obwohl auch Republikaner in den letzten Tagen vermehrt ihre Bedenken über das Vorgehen der Regierung geäußert hatten. Die abweichenden Begründungen, mit der die Trump-Regierung versucht, den Militärangriff zu rechtfertigen, haben dabei nur wenig Zuversicht ausgelöst.

Auch die MAGA-Basis ist mit der Entscheidung des Präsidenten, Iran anzugreifen, unzufrieden. Laut ihnen sollte sich Trump vielmehr auf die wirtschaftliche Situation in den USA konzentrieren, wo steigende Lebenshaltungskosten für viele Menschen ein großes Problem darstellen.

Nur wenige Stunden vor der Abstimmung im Senat hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth allerdings erklärt, dass die Militäroperation Operation „erst am Anfang“ stehe und mehrere Wochen dauern könnte. „Irans Fähigkeiten schwinden stündlich schwächer. […] Es ist noch sehr früh, und wie Präsident Trump bereits sagte, werden wir uns alle Zeit nehmen, die wir brauchen, um den Erfolg sicherzustellen“, so Hegseth.