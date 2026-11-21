Indien ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Das wiederholt ein indischer Verhandler, der nicht namentlich zitiert werden möchte, immer wieder, wenn er über die Weltklimakonferenz spricht. Die COP31 läuft seit dem 9. November im türkischen Antalya, am Freitag gingen die Verhandlungen in die Verlängerung. Und ob Indien dort tatsächlich Teil einer zukunftsweisenden Lösung ist, ist umstritten.

Im eigenen Land wachsen die erneuerbaren Energien rasant. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat Indien seine Erneuerbarenkapazität vervierfacht, zeigen Daten der Internationalen Energieagentur IEA – vor allem durch Solar-, Wind- und Bioenergie. Indien habe sich weltweit zum zweitgrößten Hersteller von Solarmodulen emporgeschwungen und helfe damit auch anderen, unabhängiger von Fossilen zu werden. Der Staat investiert in riesige Solarparks und Energiespeicher, weil die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft boomt und immer mehr Strom gefragt ist.

Gleichzeitig leben noch immer mehrere Millionen Menschen in extremer Armut. Die Folgen der Klimakrise erschüttern das Land, gefährden es noch weiter: Indien gehört zu den zehn Staaten, die weltweit am schwersten von den Folgen der Klimakrise – Fluten, Wirbelstürmen und Hitzewellen – getroffen werden, wie die Umweltorganisation Germanwatch in einer aktuellen Studie ermittelt hat.

Das weiß auch der Verhandler bei der Klimakonferenz. Er verweist auf die tödliche Flut in Nepal im Sommer: In Indien gebe es ebenso schmelzende Gletscher, die ähnliche Katastrophen auszulösen drohten. In seiner offiziellen Rede in Antalya lobt wiederum Shri Bhupender Yadav, Indiens Umweltminister und Verhandlungsführer, dass das Land unter Premierminister Narendra Modi zuverlässig Klimaschutz vorangetrieben und seine nationalen Klimaziele erreicht habe. Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 verpflichtet Staaten dazu, sich jeweils alle fünf Jahre ein solches Klimaziel zu stecken. Das nächste Ziel habe Indien schon festgelegt, sagt Yadav – und sieht deshalb bei neuen Klimaschutzanstrengungen erstmal andere am Zug.

Indien ist inzwischen große Wirtschaftsmacht

Ein zentrales Argument der indischen Delegation in Antalya ist, dass die mächtigen Industriestaaten, die historisch für einen Großteil des menschengemachten Klimawandels verantwortlich sind, den ärmeren und aufstrebenden Staaten keine neuen Klimavorgaben überstülpen dürfen. Sie müssten selbst für Klimaschutz sorgen und vor allem die Kosten für Klimaanpassung in Entwicklungsländern tragen. Bisher aber haben etwa Frankreich, Japan, Deutschland, die EU zusätzliche Gelder verwehrt.

 Ich wünsche mir auch Verständnis dafür, wie gefährlich das Festhalten an Fossilen ist Michael Joseph, Umweltminister Antigua und Barbuda

Indien und andere Schwellenländer wie Südafrika und Indonesien, auch reiche Ölstaaten wie Saudi-Arabien geben sich als Anwälte der Weltregionen, die bisher wenig zur Klimakrise beigetragen haben, aber besonders unter ihren Folgen leiden. Und „Indien trägt seine Argumente bei der COP für gewöhnlich besonders leidenschaftlich vor“, sagt Jan Kowalzig, Klimareferent bei der Entwicklungsorganisation Oxfam.

Indien sei inzwischen eine große Wirtschaftsmacht, reise mit großer Delegation zu den Klimakonferenzen und gehe strategisch in die Diskussionen. Kowalzig sagt, das Land sei „total gewichtig“ in der Gruppe der sogenannten Like-Minded Developing Countries – etwa zwei Dutzend Staaten aus Asien, Afrika und Lateinamerika, die innerhalb der Vereinten Nationen ähnliche Interessen vertreten.

Auch bei der diesjährigen COP in Antalya streitet Indien also mit großem Einsatz für ausreichend Klimafinanzierung aus Industriestaaten. Es stellt sich an die Seite kleiner Inselstaaten, um Küsten- und Meeresschutz anzuschieben. Außerhalb der offiziellen Verhandlungen betonen Delegationsvertreter, wie wichtig Artenschutz – zum Beispiel der Schutz seltener Raubkatzen und CO 2 -bindender Ökosysteme – im Kampf gegen die Klimakrise ist.

Indien hängt noch an der Kohle

Andererseits fällt die indische Delegation bei wichtigen Verhandlungsthemen als hartnäckige Blockiererin auf. Mit mehreren anderen Playern, zum Beispiel Russland, China und Saudi-Arabien, versucht Indien, einen anstehenden Forschungsbericht des Weltklimarats IPCC zu verzögern. Das Argument der „unheiligen Allianz“, wie sie in Kreisen anderer Verhandlungsparteien genannt wird: Die wissenschaftlichen Methoden seien nicht gerecht, sie bildeten die Perspektive der Entwicklungsländer nicht ausreichend ab. „Das ist an sich ein richtiges Argument“, sagt Kowalzig, dürfe aber nicht dazu führen, dass die internationalen Prozesse für mehr Klimaschutz blockiert werden.

Dem Ziel, den Anteil von Strom am Gesamtenergieverbrauch bis 2035 auf weltweit 35 Prozent hochzuschrauben, hat sich Indien bisher nicht angeschlossen. Auch bei verbindlichen Vorgaben zum Ausstieg aus fossilen Energien stellt sich Indien quer. Trotz des Erneuerbaren-Booms hängt das Land noch fest an der Kohle. Ohne den Zuwachs bei grünen Energien hätte das Land 2025 zwar etwa 110 Millionen Tonnen mehr Kohle importieren müssen, heißt es bei der IEA. Aber in den letzten zwölf Monaten kamen noch gut zwei Drittel des verbrauchten Stroms aus Kohle, fossile Brennstoffe insgesamt lieferten 71 Prozent.

Im April nahm Indien ein stillgelegtes Kohlekraftwerk wieder in Betrieb, weil der Irankrieg und die Blockade in der Straße von Hormus Gas und Öl knapp werden ließen. Und: Indien gehört zu den wenigen Staaten auf der Welt, in denen die CO 2 -Emissionen aus der Nutzung fossiler Energien in diesem Jahr trotz Energiekrise voraussichtlich steigen werden – um 4,4 Prozent, wie der Wissenschaftsverband Global Carbon Project errechnet hat.

Dennoch hätten Industriestaaten kein Recht, Akteure wie Indien Blockierer zu nennen, wenn sie ihrerseits die Klimafinanzierung zurückhielten, findet Sehr Raheja vom Centre for Science and Environment, Neu-Delhi. „Ihr könnt von Entwicklungsländern keine Klimaschutzambitionen erwarten, wenn ihr nicht die Mittel bereitstellt, um sie umzusetzen“, sagt sie bei der COP31 vor Journalist:innen, bei einer Veranstaltung des internationalen Klimaschutznetzwerks CAN. Die CO 2 -Emissionen seien zwar gestiegen, lägen historisch aber immer noch deutlich unter denen der Industriestaaten. Auch die Pro-Kopf-Emissionen sind noch knapp halb so hoch wie im weltweiten Durchschnitt – aber steigend.

Deutschland und Indien moderieren Verhandlungen

Michael Joseph, Umweltminister des Karibikstaates Antigua und Barbuda, sieht Indiens Verhandlungstaktik kritischer. Er versteht zwar, dass Bekenntnisse zu einem Ausstieg aus fossilen Energien für ein Land wie Indien, mit wachsender Wirtschaft und starkem Fokus auf Kohlekraft, schwierig seien. „Trotzdem wünsche ich mir auch Verständnis dafür, wie gefährlich das Festhalten an Fossilen ist“, sagt er der taz in Antalya. Antigua und Barbuda sind zwei flache Inseln, die die Folgen der Klimakrise – ein steigender Meeresspiegel, Hurrikane und Dürren – existenziell bedrohen.

Indiens Rolle bei der Klimakonferenz ist in diesem Jahr besonders gewichtig, weil es – gemeinsam mit Deutschland – die Verhandlungen zur Minderung von Treibhausgasemissionen moderiert. Es heißt, das deutsch-indische Verhältnis sei gut, auch der indische Verhandler erzählt von konstruktiver Zusammenarbeit, obwohl die Interessen auf dem Papier so unterschiedlich sind. Indien will Industriestaaten wie Deutschland Geld abringen, und die deutsche Delegation steht hinter dem Elektrifizierungsziel, dem Abschied von Fossilen sowie der Rückkehr zur 1,5-Grad-Grenze bis 2100. Be­ob­ach­te­r:in­nen fürchten, dass sich die konstruktive Zusammenarbeit zwar langfristig auszahlt, in den letzten Stunden der COP31 aber keine ehrgeizigen Beschlüsse mehr hervorbringen wird.

Und während europäische Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen die EU und Deutschland dafür kritisieren, dass sie neue Finanzierungszusagen so stur verweigern, sagt Ravi von der indischen Umweltschutzbewegung Mines, Minerals & People: „Indiens Argumente für eine öffentliche Anpassungsfinanzierung sind stichhaltig.“ Sie würden jedoch geschwächt, „wenn das Land Formulierungen zur Elektrifizierung und zum Ausstieg ablehnt, ohne ein alternatives Ziel vorzuschlagen“.

Ravi möchte nicht seinen ganzen Namen nennen, weil er sich um seine Sicherheit sorgt. Premierminister Modi sei nicht zur Klimakonferenz gereist, kritisiert er, und Indien habe sich dort nicht wie andere Länder in einem offiziellen Pavillon präsentiert. Aber er fügt noch hinzu: Der Staat untergrabe die Entwicklung der Erneuerbaren durch den Ausbau der Kohlekraft.