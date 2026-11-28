Ein Leuchtturm für Köln? Echt jetzt? Aber da steht doch schon der altehrwürdige, gewaltige Dom! Wozu da noch…

Gemach, gemach: Erstens steht der Kölner Leuchtturm nicht direkt neben dem Dom, sondern im einstigen Industrieviertel Ehrenfeld ein paar Kilometer weg. Außerdem sind die Domtürme 157 Meter hoch und der Leuchtturm misst samt Sockel nur 44. Von Wahrzeichenkonkurrenz kann also keine Rede sein.

Wobei der seit 1986 denkmalgeschützte Leuchtturm für Ehrenfeld schon eine Art Ikone ist. Eine, die im tiefsten Rheinland seltsam deplatziert wirkt, quasi ein Ladenhüter – bestellt und nicht abgeholt, weil man ihn an der Küste wohl doch nicht haben wollte?

Nix wie hin Die Besonderheit Ein Leuchtturm im Binnenland – ein solches Industriedenkmal ist ganz schön selten. Dazu noch eins, das – wenn auch nur noch gedimmt leuchtend – von Ehrenfelds glorreicher Geschichte zeugt. Wenn das kein Grund ist! Das Zielpublikum Erstens alle KüstenbewohnerInnen, die glauben, Leuchttürme müssten zwangsläufig am Wasser stehen. Zweitens alle, die sich für Industriearchitektur interessieren und sich vielleicht (ist aber nicht Bedingung) noch aus der „Feuerzangenbowle“ erinnern, was eine Dampfmaschine ist. Hindernisse auf dem Weg Eigentlich keine. Man nimmt vom Zentrum aus die U-Bahn, steigt nach neun Minuten „Venloer Straße/Gürtel“ wieder aus, geht rauf, guckt in die Luft – und sieht auch schon den Leuchtturm. Paar Gehminuten, dann ist man da. Das Außenareal ist ja frei begehbar.

Ein Turm zu Schauzwecken

Alles falsch. Im Gegenteil: Der Turm war – anders als die anderen beiden Binnenleuchttürme hierzulande im sächsischen Moritzburg (wo der Turm als Kulisse gebaut wurde) und Lindau am Bodensee – nie für die Praxis gedacht, sondern als Test- und Demonstrationsbau der 1870 gegründeten Gesellschaft für elektrisches Licht und Telegraphenbau, die man 1884 selbstbewusst in Helios AG umbenannte: Man wollte alles überstrahlen, dem antiken griechischen Sonnengott gleich.

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Und so kam es: Nach ganz Europa hat Helios aus Köln-Ehrenfeld Transformatoren, Generatoren, Glühlampen und dazu jede Art von Beleuchtung für den Außenraum exportiert. Darunter eben auch Leuchttürme auf Sylt, Wangerooge, Borkum, Roter Sand.

Früh setzte Helios auf den damals noch kaum verbreiteten Wechselstrom – und schaffte bei den Seesignalen längs des Nord-Ostsee-Kanals erstmals eine gleichmäßige Beleuchtung über große Entfernungen.

Dass der Ehrenfelder Versuchsleuchtturm ganz nebenbei ein strahlend helles Werbesignet für die Helios-Werke war: umso besser. Heute grellt der leider nur von außen zu besichtigende Turm nicht mehr durch die Nacht, sondern begnügt sich mit dezenter, augen- und umweltfreundlicher Dauerbeleuchtung.

Davon merkt man am helllichten Tag natürlich nichts, wenn man sich vorbei am Verwaltungsgebäude von 1894/95 mit dem goldenen Schriftzug „Kölner Industrie Werke“ und an kleinen Autowerkstätten zum Helios-Innenhof vorgearbeitet hat.

Ein riesiges Kopfsteinpflasterareal mit hölzernen Garagentoren, Parkplatz und einem Hallenkomplex öffnet sich, mit dem Leuchtturm an der Ecke. Möbelhäuser, ein Radladen, ein Supermarkt, auch der Proberaum des Orchesters Concerto Köln finden sich hier, und man begreift: Sie alle residieren in den einstigen Werkhallen, in denen Dampfturbinen, die weltweit ersten Wechselstromgeneratoren, Transformatoren und Europas erster elektrischer Kran montiert und auch zur eigenen Produktion genutzt wurden. Sogar komplette Straßenbahnen hat Helios gebaut und ins Ausland exportiert. Erprobt wurden sie auf einen werkseigenen Test-rundkurs.

Doch der Ruhm verblasste: Konkurrenzdruck und verlorene Patentprozesse kosteten; im Jahr 1905 wurde Helios schließlich liquidiert.

Interessant wurde es auf dem Gelände dann wieder nach verschiedenen Zwischennutzungen, als der Flugpionier Albert Delfosse nach vergeblichen Versuchen mit einer Autoproduktion die Werkhalle zu einer Sporthalle umbauen ließ.

Mit einem Mal war die einstige Werkhalle ein öffentlicher Ort, ab 1928 mit alljährlichen Sechstagerennen, die hier gefeiert wurden, ein Riesenvolksfest mit mitgebrachtem Kartoffelsalat und Butterbroten. Reitshows und Karnevalssitzungen gab es da, allerdings auch NS-Propagandaveranstaltungen wie eine Rede Hitlers im August 1930 kurz vor der Reichstagswahl – also drei Jahre vor der Machtübergabe – vor rund 10.000 ZuschauerInnen. So viel zu dem lange kolportierten Mythos, die KölnerInnen hätten den Nationalsozialismus mehrheitlich abgelehnt.

Nach dem Krieg hat es in der Halle wieder Boxkämpfe gegeben und 1957 den ersten deutschen Supermarkt nach amerikanischem Vorbild, mit 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 200 Parkplätzen vor der Tür. Der ist aber auch schon wieder Geschichte.

Angenehm unsortiert im Mix

Heute präsentiert sich das Helios-Gelände als bewusst unfertiger, angenehm unsortierter Mix aus Kleingewerbe, Freiflächen und Kreativen. So wird es auch bleiben, hat eine Bürgerinitiative doch in den letzten Jahren nach einigen Kämpfen den Bau eines schicken Einkaufszentrums verhindert. Nun soll dort unter anderem der Neubau der inklusiven Universitätsschule entstehen. Der Beschluss des Kölner Stadtrats stammt von 2019. Der angepeilte Eröffnungstermin im Jahr 2027 darf angesichts der Kölner Bau- und Sanierungstempi getrost in Zweifel gezogen werden.