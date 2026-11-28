A nalog zu den seltenen Erden gibt es auch seltene Wörter. Also solche, die rar in der Benutzung, aber wertvoll in der Bedeutung sind. Statt immer nur „Nazi“ zu sagen oder vor dem „Faschismus“ zu warnen oder den völlig enwerteten „Holocaust-Vergleich“, ist es der Mühe wert, sich mal nach ein paar anderen Begriffen umzuschauen, die ebenfalls für Furore sorgen.

Eines von denen ist beispielsweise „Kretin“. Klingt magisch, wie eine Mischung aus Portemonnaie und Fabelwesen. In südeuropäischen Gegenden ist Kretin ein häufig anzutreffendes Schimpfwort, hierzulande eher ein Mauerblümchen im diskursiven Austausch.

Ich benutzte Kretin mal in einem Text über den Schriftsteller Peter Handke, den ich im Zusammenhang mit seiner Haltung zum serbischen Kriegsverbrecher Slobodan Milošević so bezeichnete. Die Bezeichnung machte die Runde, er tauchte in diversen Texten zu dem Autor im Zusammenhang mit seiner Verleihung des Nobelpreises auf. Weil jüngere Re­dak­teu­r*in­nen in der taz das Wort Kretin aber nicht kannten, änderten sie es an einer Stelle in meinem Text zu „Arschloch“.

Das war direkt daneben getroffen, machte aber natürlich ebenfalls die Runde. Denn einen Nobelpreisträger als Arschloch zu bezeichnen, ist nicht grade die feine feuilletonistische Art.

Nun meinte Kretin aber was ganz anderes. Zum einen findet Kretin umgangssprachlich am ehesten mit „Trottel“ eine zutreffende Übersetzung. Zudem ist Kretin Französisch und bedeutet Christ. Kretin hatte ich nicht aus reiner Beschimpfungslust gewählt, sondern gezielt: Handke hatte sich beim Abschlachten der bosnischen Muslime an die Seite der christlichen Täter gestellt und ist dort bis heute stehengeblieben.

 Bizarr beschreibt den Zustand der Weltlage treffend

Das Schicksal von Mauerblümchenexistenzen: Ihre Magie entfaltet sich auch deswegen, weil sie so selten sind, was wiederum dazu führt, dass sie vergessen werden und kaum noch jemand etwas mit ihnen anfangen kann.

Ein anderes Mauerblümchenwort wäre bizarr. Wie Kretin klingt es eigentümlich faszinierend und hält sich ebenfalls eher an den Randzonen sprachlichen Austauschs auf.

In der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin ist derzeit eine Ausstellung über das Wort „BIZARR“ zu sehen: Gemälde, Zeichnungen, Büsten, Bücher und Fotos, die vom Dichter Dante – in dessen „Göttlicher Komödie“ das Wort zuerst auftaucht und Wutausbruch bedeutet – über Frank Zappas Label bis zu einer Bild-Titelseite reichen.

„Bizarr“, so die These des Ausstellungsmachers, habe 700 Jahre lang Normabweichung bedeutet. Im Laufe des 20. Jahrhunderts habe sich „bizarr“ aber als Ausdruck von Freiheit, Individualität und Identität verbunden.

Das ist sicher alles richtig so. Dennoch finde ich „bizarr“ eigentlich das treffendste Wort, um den aktuellen Zustand der Weltlage zu beschreiben.

Abweichungen von der Norm im Jahr 2026, die ich bizarr finde, sind nicht irgendwelche Hundemasken, die Leute sich beim Geschlechtsverkehr oder in Technoclubs anziehen, wie in der Berliner Ausstellung zu sehen.

Bizarr finde ich unser Steuersystem. Bizarr ist der Kretin Donald Trump und seine Regierung. Bizarr ist Putin und seine Kretin-Freunde im Westen. Bizarr ist, dass in unserer Welt Wissen und Wohlstand im Überfluss vorhanden ist und es trotzdem Kretins, Schützengräben, Armut, Klimakatastrophe, Nazis, Islamisten, Femizide und massenweise Tote und Ängste gibt, die das Leben auf der Erde völlig überflüssigerweise extrem unerquicklich machen.

In der Berliner Ausstellung ist auch ein Comic-Heft zu sehen: „Tales of the Bizarro World“. Bizarro ist ein Antiheld aus den „Superman“-Comics der 1960er Jahre. Er ist ein Unfallklon von Superman, in dessen Welt „Htrae“ (rückwärts gelesen: earth) das herrschende Prinzip das Gegenteil ist: Sein Planet, auf dem der Mount Everest der niedrigste Berg ist, ist eckig und nicht rund, man begrüßt sich dort mit „Auf Wiedersehen“ und verabschiedet sich mit „Hallo“, man nutzt Weckerklingeln, um einzuschlafen, und Chefs, um die Arbeit zu erledigen.

Teils anarchisch, teils querdenkerisch, ist Bizarro eher ein Kretin und ein Zerstörer als ein cooler Dude. Von daher ist es okay, dass er im Vergleich zu Superman ein Mauerblümchen geblieben ist. So wie in einer nichtbizarren Welt all die Sachen, die das Leben unerquicklich machen, vergessen wären und niemand mehr was mit ihnen anfangen könnte. Und dazu gehört auch der Holocaust-Vergleich.