taz: Herr Kermani, erfordert Ihre Liebe zu Köln viel Pflege?

Navid Kermani: Eine Stadt zu lieben, bedeutet auch sauer auf sie sein zu können, sie kritisch zu sehen. Ich bin oft sehr kritisch den Entwicklungen hier gegenüber. Das gehört dazu. Wenn man sich über etwas aufregt, ist es einem ja wichtig. Sonst wäre es einem gleichgültig.

Im Interview: Navid Kermani Der Mensch Navid Kermani (58) ist zwar gebürtiger Siegener, wollte aber schon als Kind nach Köln, zum Dom und zum dortigen Fußballklub Eff-Zeh, also dem 1. FC Köln. Die Stadt taucht immer wieder in seinen Büchern auf, vor allem die Kneipe Durst und die Kirche Groß Sankt Martin. In einem seiner Kinderbücher erkunden ein Mädchen, ein Hase und ein Bär das kölsche Eigelsteinviertel. Im Sommer dieses Jahres ist eine Sammlung seiner Texte über Köln erschienen: „Köln. E Jeföhl“. Die Stadt Köln (ca. 2.000 Jahre alt) wurde von den Römern gegründet, von Napoleon erobert und die Preußen bauten den Dom fertig. Heute verordnet die Stadt ihren Bewohnern per kölschem Grundgesetz – Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hätt noch emmer joot jejange. – Gelassenheit und Lebensfreude.

taz: Das Magazin Vice schrieb mal: „Köln ist vieles – hässlich, chaotisch, provinziell –, aber keine Schönheit, und schon gar keine Weltstadt. Und trotzdem: Die Kölner lieben es. Sie sind völlig unangemessen viel zu stolz auf ihre Stadt und tun das auch ständig kund – so wie allen anderen Scheiß, der sie gerade umtreibt.“ Stimmt das?

Kermani: (lacht) Das stimmt natürlich nicht. Und wenn ich als Kölner sagen würde, es stimmt, dann würde ja auch das Zitat nicht stimmen. Es gibt natürlich diesen extremen Lokalpatriotismus und das ist auch ein bisschen absurd. Aber dafür gibt es auch Gründe.

taz: Ach ja?

Kermani: Die Menschen hier sind freundlich, das beschreiben ja viele, die hierhin kommen.

 Köln ist die einzige Stadt in Deutschland, in der es lange bevor es das Wort Multikulti gab, schon zum Selbstbild gehörte, dass Menschen verschieden sind

taz: Warum ist das gerade hier in dieser Stadt so?

Kermani: Köln ist eine Stadt, gegründet und aufgebaut von Einwanderern, eine Kolonie, das steckt ja schon im Namen Colonia. Sie ist die einzige Stadt in Deutschland, in der es lange bevor es das Wort Multikulti gab, schon zum Selbstbild gehörte, dass Menschen verschieden sind. Das ist in den Volksliedern zum Beispiel ein fester Topos, und das habe ich auch oft als Realität erlebt, diese Selbstverständlichkeit, dass jeder Jeck anders ist. Natürlich gab es auch hier Nazis, es gab Pro Köln, es gibt heute die AfD. Aber allein, dass Vielfalt zum Selbstbild der Stadt gehört, das bedeutet mir etwas. Lange bevor Diversität in den Medien und in der Werbung hochgejazzt wurde, wurde bei jedem Spiel des FC Köln das Lied „Viva Colonia“ gespielt. 50.000 Menschen sangen und singen dabei jedes Mal den Satz „Wir sind multikulturell.“ Das ging mir als junger Mensch ehrlich gesagt jedes Mal unter die Haut, dass ein ganzes Stadion sich zu diesem Satz bekennt.

taz: Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ haben Sie gesagt, Sie leben lieber unter Gutmenschen als unter Zynikern. Was ist das für Sie, ein Gutmensch?

Kermani: Es gibt in Köln eine ziemlich breite Masse, die für gute Zwecke sehr schnell mobilisierbar ist. Als anderswo noch nicht an Lichterketten zu denken war, gab es hier Demonstrationen mit Hunderttausend gegen Rassismus. Es ist für viele hier eine Selbstverständlichkeit. Das ist vielleicht nicht immer differenziert und da schwingt auch so eine Selbstgewissheit mit. Und man kann das immer relativieren, dass die Menschen das tun, weil es ihnen selbst guttut. Aber es ist besser, als gegen Vielfalt zu demonstrieren.

taz: Der Begriff Gutmensch ist heute eher eine Beleidigung geworden.

Kermani: Deshalb kehre ich es um. Ich finde Gutmenschen erst mal gut. Soll man sich schämen, dass es einem das Herz bricht, wenn man hungernde Kinder sieht?

Der Autor, viel in der Welt unterwegs. Hier in seinem Hof Foto: Nadine Schwickart

taz: Sie leben seit fast 40 Jahren hier im Eigelsteinviertel in Köln, Ihre Lieblingskneipe ist um die Ecke, Sie können am Rhein entlang zu Ihrer Mutter laufen. Was bedeutet Ihnen das?

Kermani: Das ist einfach eine Lebensweise. Man muss ganz viele Dinge gar nicht festlegen. Wenn ich um 20 vor 8 beschließe, ich möchte heute Abend ins Konzert in die Philharmonie, dann schaffe ich es auf dem Fahrrad noch. Und dass der Rhein in der Nähe ist, ist einfach ein großer Luxus.

taz: Was macht so ein Fluss mit einer Stadt?

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Kermani: Wasser ist ja immer der Zugang zum Meer. Das ist Ferne. Das ist Ausweg. Eine offene Welt. Ich habe immer gerne in Städten gelebt mit Wasser, in Isfahan war ich viel und auch in Kairo habe ich gerne gelebt. Ich suche mir schon immer Städte, die ein großes Wasser haben, ob Meer oder Fluss. Man weiß, hier haben über viele Jahrhunderte Menschen gelebt. Dinge haben sich verändert, aber der Fluss ist geblieben. Das gibt einem einen anderen Atem. Es ist ein Unterschied, ob ich am Fluss entlang jogge oder durch den Park. Am Fluss oder am Meer weiten sich die Gedanken und Tagträume, der Geist zieht anderswo hin.

taz: Sie selbst sind in Siegen aufgewachsen, beschreiben sich eher als protestantisch-calvinistisch geprägt. Passen Sie überhaupt ins jecke Köln?

Kermani: Nee. Aber ich finde ein bestimmtes Element an Fremdheit immer schön. Ich bin gerne an Orten, wo ich nicht ganz zu Hause bin. Ich bin ja auch als iranischer Junge in einer ziemlich deutschen Umgebung aufgewachsen. Das hat mir natürlich nicht nur Vorteile gebracht. Aber meine Welt war irgendwie größer, ich hatte zwei Welten, so habe ich es als Kind empfunden. Ich mag es, diesen Blick von außen zu haben. Ich bin gerne fremd.

taz: Was trennt Sie von den Kölnern?

Kermani: Ich feiere keinen Karneval. Ich spreche kein Kölsch. Ich bin nicht so leutselig wie viele hier. Aber ich würde schon sagen, mittlerweile bin ich ein Teil dieser Stadt geworden, ein Langzeitbeobachter.

taz: Warum sind Sie so lange hiergeblieben?

Kermani: Es ist halt die Stadt, in der ich gelandet bin. Und es ist im Ausgleich zu meinen Reisen natürlich gut, einen Ort zu haben, wo die Welt sich im Schneckentempo verändert. Wo die Dinge mir vertraut sind. Ich bin als Student in diese Wohnung eingezogen, da war es noch eine WG. Dann haben wir sie gekauft, meine Eltern kamen nach Köln, wir haben hier unsere Kinder großgezogen. Und jetzt sind die Kinder wieder aus dem Haus. Meine Mutter ist jetzt 93. Ich gehe immer noch am Rhein entlang, um sie zu besuchen.

taz: War es für Sie auch wichtig, dass die iranische Community in Köln so stark ist?

Kermani: Klar. Ich habe viele iranischstämmige Freunde und es macht etwas aus, dass es regelmäßig persische Konzerte in der Philharmonie gibt. So was hat es, soviel ich weiß, auch zuerst in Köln gegeben und nicht in Berlin oder München. Und diese Konzerte sind voll.

taz: Was hielt Sie gerade im Eigelstein, das ist ja auch ein in kölschen Liedern viel besungenes Viertel?

Kermani: Wir hatten schon mal überlegt umzuziehen, aber am Ende hat es nicht geklappt. Dann wurde alles teurer. Die Kinder sind gern hier aufgewachsen, also sind wir geblieben. Mich nervt aber mittlerweile auch vieles.

taz: Was denn?

Kermani: Heute ist hier viel Elendsprostitution. Es gibt Kriminalität, Drogen werden verkauft, es gibt die Abhängigen auf dem Bürgersteig, die Alkoholleichen, die Armut ist sehr sichtbar geworden, aber es gibt auch eine gewisse Verwahrlosung unter den vielen Feiernden, das ist dann eher ein Wohlstandsphänomen. Früher gab es zwar auch schon komische, krawallige Typen, es gab den Straßenstrich, aber es war anders, es war eher normales Geschäft, sie wohnten auch hier, man traf sie im Supermarkt und kam mit ihnen oft ins Gespräch. Man hat auf der Straße auch mehr Kölsch gehört, es gab viele alteingesessene, wunderbar altmodische Läden, damit ist es weitgehend vorbei. Und trotzdem bleibt es ein sehr kölsches Viertel.

taz: Warum?

Kermani: Einfach durch die Vielfalt. Es ist immer noch sehr gemischt. Es sind alle beieinander, es gibt die Szenekneipen, die Alteingesessenen, wir haben das beste Restaurant auch hier, das Le Moissonnier. Diese Mischung mag ich. Schräge Typen interessieren mich. Das ist keine Bewertung, ich möchte nicht mit jedem von ihnen befreundet sein, aber auch das Befremdende ist erst mal interessant. Und diese Mischung gibt es hier im Viertel mehr als anderswo.

taz: Sie schrieben auch mal, dass Sie in keiner anderen deutschen Stadt leben könnten. Was macht Köln noch für Sie aus?

Kermani: Die Zeitreisen, die ich hier machen kann. Es ist eine alte Stadt, das ist wirklich unvergleichbar hier in Deutschland. Das prägt das Lebensgefühl. Ich glaube, die Gelassenheit der Leute hier, die Fremdenfreundlichkeit, das hat auch damit zu tun. Hier leben seit 2.000 Jahren Menschen. Ich bin in einer Viertelstunde an der romanischen Kirche Groß Sankt Martin. Eine gelebte Kirche, wo wirklich noch gesungen wird. Wo Gottesdienste schön sind, wo man kurz mal aus der Zeit rutscht.

taz: Sie schreiben auch viel über Ihre Stammkneipe, dem Durst, eine kleine alteingesessene Kneipe. Was ist das Tolle am Durst?

Kermani: Die Mischung an Leuten ist phänomenal. Die Kneipe wurde in den 90ern eröffnet, damals von jungen Leuten, wahrscheinlich Studenten, die meisten davon sind heute noch da. Und es kommen auch immer neue Generationen dazu. Viele haben kreative Berufe oder sind Künstler, es gibt alle möglichen Leute und ehrlich gesagt auch ganz normale Säufer. Vor allem nach Mitternacht mischt sich das oft und wird manchmal verrückt. Ich setze mich da gerne in die Ecke und gucke, wenn auch nicht mehr so häufig wie früher. Mein Buch „Vierzig Leben“ ist weitgehend im Durst entstanden, durch Begegnungen oder dass ich einfach dort fantasiert habe.

taz: Den Menschen scheint wichtig zu sein, dass es solche Orte der Begegnung gibt, die der Zeit trotzen.

Kermani: Das stimmt. Aber sie verändern sich ja. Es kommen neue Menschen. Und das ist dieses Grundgefühl, das das Leben in alten Städten einem schenkt, dass man ein klitzekleiner Teil eines langen Stroms ist. Dass vor einem etwas war und nach einem etwas kommt. Daraus folgt eine Gelassenheit, eine Relativierung des Hier und Jetzt.

taz: Sie reisen immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete. Sie waren in Butscha, in der Ukraine, Sie sind durch den Sudan gereist. Was zieht Sie dorthin?

Kermani: Es ist vor allem Neugierde. Man bekommt einen anderen Blick aufs Leben. Was ist wichtig, was nicht. Und zum anderen spüre ich eine Verantwortung. Ich merke, dass es mir umso wichtiger wird, aus diesen Ländern zu berichten, je unwichtiger es meiner Umgebung wird. Die Menschen hier in Deutschland, die Öffentlichkeit und die Medien interessieren sich immer weniger für die Welt. Ich möchte, dass man wenigstens noch ein bisschen wahrnimmt, was im Sudan, was in Äthiopien passiert.

taz: Wie war das früher?

Kermani: Als ich als Student anfing, für die Frankfurter Allgemeine zu arbeiten, war das noch anders. Der Herausgeber Frank Schirrmacher hat mich an die unmöglichsten Orte geschickt. Hauptsache, es wird irgendwie interessant. Ich musste nichts begründen. Einmal sollte ich nach Tadschikistan fliegen, nur weil ich jemanden dort kannte. Das wurde gar nicht in Frage gestellt, das war normal.

taz: Das waren noch Zeiten.

Kermani: Und die Leser haben es gelesen, das war toll. Plötzlich war ein Fenster auf nach Tadschikistan. Und ich glaube, das waren auch gute Texte.

taz: Und heute?

Kermani: Heute ist es extrem schwer, überhaupt noch Zeitungen von so was zu überzeugen. Es rechnet sich nicht. Die Leser interessieren sich nicht. Und wenn es für mich schwierig ist, wie ist es dann für einen jungen Autor? Auch deshalb ist es mir wichtig, weiterzumachen, solange ich kann. Und es interessiert mich auch mehr als die selbstbezogenen Debatten, die hier in den Medien oft verhandelt werden.

taz: In Ihrem Buch „Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen“ beklagen Sie, dass sich nach Ihrer Reise durch Ostafrika kaum Medien für das daraus entstandene Buch „In die andere Richtung jetzt“ interessiert haben. Auch wir sprechen heute über Köln, nicht über den Sudan. Was sagt das über unsere Aufmerksamkeit aus?

Kermani: Das ist halt absurd. Ich mag das Köln-Buch. Aber die Aufmerksamkeit für ein Köln-Buch im Vergleich zu der Plackerei, die ich für ein Afrika-Buch unternommen habe, und dessen politischer, globaler Bedeutung ist bitter. Das mangelnde Interesse an anderen Weltregionen wird uns teuer zu stehen kommen. Sie sehen, ich appelliere gar nicht mehr an die Empathie, sondern an den Nutzen. Wenn wir nicht versuchen, mitzusteuern, was in der Welt passiert, dann werden Entwicklungen über uns hereinbrechen, mit denen wir nicht umgehen können.

taz: Wenn Sie von einer Ihrer Reisen zurückkehren und zu Ihrem geliebten FC Köln ins Stadion gehen, kommen Ihnen die Emotionen, die den Fußball umgeben, manchmal befremdlich vor, nachdem Sie gerade Begegnungen hatten mit Tod, Leid und Hoffnung?

Kermani: Unmittelbar nach einer Reise gibt es schon Clashs. Einmal bin ich von einer Hochzeit zu einer Reportagereise aufgebrochen. Das ist dann schon schräg. Zugleich bekommt man auf solchen Reisen ein Gespür, dass auch die kleinen Dinge wichtig sind, solange sie echt sind. Spiel ist wichtig, Gesang ist wichtig, Feste sind wichtig, Liebe ist wichtig, Sex ist wichtig. Da ist ein Stadionbesuch kein Widerspruch. Niemand im Sudan ist enttäuscht, dass man hier Hochzeiten feiert oder Fußball schaut. Der Mensch besteht nicht nur aus großen und hehren Gedanken. Aber was einem nach solchen existentiellen Eindrücken wirklich unwichtiger wird, sind die vielen Aufreger, die unsere Debatten prägen, und auch das, was einen im Alltag meist aufregt. Das nehme ich als Gewinn wahr.

taz: Ist das vielleicht etwas, was die Kölner verstanden haben mit ihrem Hedonismus?

Kermani: Ich habe das Köln-Buch mit Henning Krautmacher vorgestellt, dem ehemaligen Frontmann der Höhner, und mit einem Orchester. Es wurde viel gesungen. Es war herzergreifend, wie der ganze Saal die Lieder kannte und mitgesungen hat. Da singt man automatisch mit. Und auch das Bild war schön von uns auf der Bühne: Henning Krautmacher, wie er halt ist, moderiert hat Shary Reeves, auch ein kölsches Mädchen, aber halt anderer Hautfarbe als Henning. Und ich komme ja auch offensichtlich irgendwo anders her. Es war toll zu erleben, wie die Musik und die Verbundenheit mit Köln Gemeinsamkeit stiftet, egal wo die Eltern herkommen.

taz: Das klingt ja jetzt doch so, als wären Sie dem Karneval nicht völlig abgeneigt.

Kermani: Mir ist der Karneval in den letzten Jahren dadurch versaut worden, dass es so ein Massenevent bis hin zum Komasaufen geworden ist. Aber im Kern ist es toll. Welche Stadt hat heute noch Volkslieder, die jeder kennt?

taz: Die Vice schrieb am Ende des eingangs zitierten Artikels über Köln: „If you can’t beat them, join them. Sei einfach ebenfalls immer betrunken und nur halb zurechnungsfähig und du wirst eine wunderbare Zeit hier haben. Kölle Alaaf.“ Was muss passieren, um Sie mal kostümiert auf einer Karnevalssitzung zu treffen?

Kermani: Dadurch, dass ich jetzt auch Henning Krautmacher ganz gut kenne, glaube ich, das wird passieren, dass ich da noch mittendrin lande. Zumal ich immer mehr die schönen Seiten des Karnevals sehe, die Lieder, den Volkskarneval, das gemeinsame Feiern auf den Plätzen. Mein Feindbild ist dabei, sich aufzulösen. Irgendwann hat mich die Stadt, und ich schunkele mit.