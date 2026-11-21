W ir sind eine transweibliche Gemeinschaftsgruppe, die sich 2022 infolge einer vermeidbaren Tragödie gegründet hat. Die Selbstverbrennung von Ella Nik Bayan – einer iranischen trans Frau, die vom deutschen Staat systematisch im Stich gelassen wurde – am 14. September 2021 auf dem Berliner Alexanderplatz ist unsere Gründungsnarbe und unser Antrieb. Wir existieren, um sicherzustellen, dass keine andere Doll mehr an diesen Abgrund getrieben wird.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Transfems* sind intersektionaler Gewalt ausgesetzt: Rassismus, Transmisogynie und Isolation. Die Gesellschaft verlangt von uns, dass wir uns starren Geschlechtsdynamiken anpassen, und verweigert uns ansonsten Gesundheitsversorgung, Jobs und Wohnraum. In diesem Umfeld systemischer Vernachlässigung und zunehmender rechter Unterdrückung – die sich direkt gegen migrantische und queere Menschen sowie die Ar­bei­te­r*in­nen­klas­se richtet – haben wir einen Raum geschaffen, um zu überleben und uns zu vernetzen.

Wir lehnen Gatekeeping ab. Unser Raum ist für alle da, die sich als transweiblich identifizieren. Für rassifizierte Dolls bieten exklusive BIPoC-Treffen eine Zuflucht. Wenn das Krankenversicherungssystem Tausende Euro und demütigende psychiatrische Gutachten für die Haarentfernung verlangt, sorgt unser IPL-Gerät für Würde. Wenn Arbeitslosigkeit und das Leben auf der Straße Kleidung zu einem Luxus machen, ermöglicht unser Kleidertausch den Dolls, sich mit Stolz zu kleiden. Wenn Krisen den Einkauf von Lebensmitteln unmöglich machen, stellen wir sie bereit. Unsere Sozialberatung auf Augenhöhe wirkt medizinischer Gewalt und Pathologisierung entgegen. Unser Notfallfonds ist eine Rettungsleine für Dolls in Krisensituationen.

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Wir sind keine bloßen Dienstleister*innen. Wir sind ein politisches Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um dem Versagen des Staates etwas entgegenzusetzen. Räume wie der unsere sind wertvoll und wunderschön – und trotzdem können die Dolls nicht die einzige Antwort sein. Der deutsche Staat muss für seine Gewalt zur Rechenschaft gezogen werden: für die bürokratische Folter in seinem Gesundheitssystem, für den sozialen Mord auf seinem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, für die kulturelle Unsichtbarmachung seiner Transfeindlichkeit.

Cosmo Bauer ist Illustrator und Designer, der Printmaking und spekulatives Design als befreiende Praktiken erforscht. Sein Projekt Custom Settings zu trans Archivaktivierung könnt ihr auf Instagram @cosmobauer verfolgen. Cosmo freut sich auch über Arbeitsaufträge, in denen es nicht ums Transsein geht

Deshalb fordern wir, in Gedenken an unsere Schwester Ella:

Das sofortige Ende der medizinischen Gewalt gegen migrantische und geflüchtete trans Menschen: Wir fordern direkten Zugang zu geschlechtsaffirmierender Versorgung ohne Angst vor Abschiebung sowie ein Ende des rassistischen und xenophoben Gatekeepings durch medizinisches Personal und Institutionen.

Die Abschaffung administrativer Zugangsbeschränkungen und einen breiteren Zugang zu klinischer Versorgung: Es müssen neue Praxen eröffnet werden, um lange Wartezeiten zu beseitigen. Zudem müssen verpflichtende Indikationsschreiben und Diagnosen abgeschafft werden. Trans Gesundheitsversorgung ist eine Frage der Selbstbestimmung und keine psychiatrische Erkrankung, die einer ärztlichen Genehmigung bedarf.

Eine vollständige, bedingungslose Kostenübernahme für alle geschlechtsangleichenden Behandlungen: Krankenversicherungen müssen dazu verpflichtet werden, Therapien, Operationen, Haarentfernung und alle weiteren notwendigen geschlechtsaffirmierenden Behandlungen auf Verlangen zu übernehmen – ohne bürokratische Hürden oder Eigenanteile.

Eine permanente barrierefreie Finanzierung für trans und queer geführte Gemeinschaftsorganisationen: Unsere Räume sind nicht nur soziale Orte, sondern lebensrettende Infrastruktur. Wir wissen, was für unsere Communitys das Beste ist, und unsere kollektive Sicherheit erfordert materielle Ressourcen – nicht nur Worte!

Ein universelles staatliches Sicherheitsnetz für das Leben aller trans Personen: Sofortige Wohnraumversorgung, bedingungsloses Grundeinkommen und schnelle Hilfe in der Krise. Wir weigern uns, Armut und Isolation als unseren Normalzustand hinzunehmen. Stattdessen fordern wir Lebensbedingungen, die es uns ermöglichen, zu überleben und uns zu entfalten.

Solange diese Forderungen nicht erfüllt sind, werden wir nicht schweigen. Wir werden nicht verschwinden. Wir werden die Unseren versorgen, um unsere Leben kämpfen und die Welt aufbauen, die uns zusteht.

Befreiung für alle Transfems*.

Hände weg von trans Leben!

Aus dem Englischen übersetzt von Svende Depping