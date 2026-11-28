Die Wut auf SPD-Parteichef Lars Klingbeil – beim Juso Bundeskongress an diesem Wochenende in Bochum ist sie immer wieder zu spüren. Nach den miserablen 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl 2025 liegt die SPD in Umfragen aktuell nur noch bei mitleiderregenden 14 Prozent – hinter der rechtsextremen AfD, hinter der Union, auch hinter den Grünen.

Den Parteinachwuchs lässt das verzweifeln: „Mutig“ sei, „für eine SPD zu kämpfen, ohne zu wissen, ob sie eine Zukunft hat“, bilanziert Nordrhein-Westfalens Juso-Landesvorsitzende Michelle Gnatzy schon bei ihrer Eröffnungsrede am Freitag.

„Ist da noch Puls in der SPD? Lebt die noch?“ – das fragt unmittelbar darauf auch Juso-Bundeschef Philipp Türmer. Den Grund für den Blick in den Abgrund haben die Jung­so­zia­lis­t:in­nen längst ausgemacht: Die Regierungspolitik, die Koalition mit der Union in Berlin. Viel zu neoliberal, viel zu weit entfernt von den Interessen durchschnittlicher Ar­beit­neh­me­r:in­nen sei die, sind sich die Jusos sicher.

Personifiziert wird die ungeliebte Regierungspolitik für die Jusos durch den Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzenden Klingbeil.

Der sei „Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD“, erklärte Türmer – und erntete sarkastisch wirkenden Applaus. „Ich sag’ das dazu, denn er kommt ja nicht hierher“, schiebt Türmer dann noch hinterher. Eine Einladung nach Bochum hat Klingbeil ausgeschlagen – statt zu den 300 Ver­tre­te­r:in­nen der bundesweit rund 70.000 Jusos zu sprechen, war der Parteichef am Samstag bei der SPD-Basis in Hamburg unterwegs. Denn: „Die Jusos hätten ihn geschlachtet“, glauben nicht wenige Beobachter:innen.

Klingbeil soll sich entscheiden

Direkt gegen Klingbeil richtete sich deshalb ein mit überwältigender Mehrheit angenommener Antrag zur Trennung von Amt und Mandat. Danach sollen SPD-Bundesvorsitzende „dieses Amt niederzulegen haben, sobald sie ein Regierungsamt auf Bundesebene übernehmen“ – Klingbeil hätte den Parteivorsitz damit schon mit Eintritt in die Regierung Merz im Mai 2025 abgeben müssen.

Doch ob die Jusos sich mit dieser Forderung parteiweit durchsetzen können, ist längst nicht sicher: Denn beim Juso-Bundeskongress abgelehnt wurde die Trennung von Amt und Mandat schon am Freitag von SPD-Bundesvize Alexander Schweitzer. „Das viel Wichtigere“ sei, dass die SPD-Chefs, „die das machen, auf jeden Fall Lust, Leidenschaft und Zeit für parteiliches Engagement haben und dass sie eine Idee haben, wie sie die Partei in die Zukunft führen“, erklärte Schweitzer.

Seit Oktober Bundesminister für Arbeit und Soziales, bekam der 53-Jährige den Frust der Jusos über die Berliner Regierungspolitik direkt zu spüren: Nicht nur die von ihm am Freitag verkündeten geplanten Rentenkürzungen wurden heftig kritisiert. Auch die von Schweitzer durchgewunkene Ausweitung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen auf bis zu vier Jahre müsse weg, konterte Juso-Chef Türmer. Und statt den 8-Stunden-Tag durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ersetzen, sei eine Diskussion über die 4-Tage-Woche nötig.

Klassenkampf statt Mitte

Überhaupt wollen die Jusos die Partei massiv nach links rücken. „Mut statt Mitte“ lautet nicht nur das Motto ihres noch bis Sonntag laufenden Kongresses – „Klassenkampf statt Individualismus“ ist die Überschrift des einstimmig beschlossenen Leitantrags. Darin macht der Parteinachwuchs massiv Front gegen „überreiche“ Milliardäre. Die müssten massiv besteuert und Vermögen so „rückverteilt“ werden.

Konkret fordern die Jung­so­zia­lis­t:in­nen neben der Wiederanwendung der Vermögenssteuer deshalb eine neue Erbschafts- und Schenkungssteuer, die jedem Menschen einen lebenslangen Steuerfreibetrag von 999.999 Euro zugesteht. Die nächste vererbte oder verschenkte Million soll dann mit 10, die übernächste mit 20 Prozent versteuert werden.

Ab zehn Millionen Euro wäre dann ein Steuersatz von 90 Prozent fällig – ein massiver Angriff auf Er­b:in­nen von Multi-Milliardären wie etwa Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz, der allein über ein Vermögen von mehr als 50.000 Millionen Euro verfügt. Außerdem sollen Mitbestimmungsrechte von Ar­beit­neh­me­r:in­nen ausgebaut und die Wohnungskrise mit einem Mietendeckel und der Vergesellschaftung großer Immobilienfirmen wie dem Bochumer Vonovia-Konzern bekämpft werden.

Heil wirbt, die Jusos hoffen auf Schwesig

Wer zumindest Teile dieses Linkskurses, der in der gemeinsamen Bundesregierung mit CDU und CSU natürlich kaum umsetzbar wäre, wenigstens programmatisch nach außen vertreten könnte, entscheidet die SPD bei ihrem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar 2027 in Bremen.

Bisher hat nur Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärt, kandidieren zu wollen. Beim Bochumer Juso-Kongress konnte Heil rund 90 Minuten für sich werben. „Wir kommen nicht von zwölf bis 14 Prozent in den Umfragen weg, wenn wir so weitermachen“, erklärte er.

Dennoch musste sich Heil, der seit 28 Jahren SPD-Bundestagsabgeordneter ist und zwei Mal als SPD-Generalsekretär amtierte, viel Kritik stellen.

„Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?“, wurde der 54-Jährige etwa gefragt – schließlich habe Heil die Partei und damit auch ihren Niedergang mehr als „20 Jahre mitverwaltet“. Den größten Applaus erhielt Heil dafür, dass er als möglicher Parteichef „zu jedem Juso-Bundeskongress kommen“ wolle – im Gegensatz zu Klingbeil.

Denn zumindest indirekt haben sich die Jusos auf die Frau festgelegt, die als Favoritin für den Parteivorsitz gilt – wenn sie denn kandidiert:

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die Beteiligung von Frauen in Spitzenpositionen der Partei müsse sichergestellt werden, beschlossen die Jung­so­zia­lis­t:in­nen – und „das stärkste Instrument dafür“ wäre „eine weibliche Einzelspitze, die wir ausdrücklich begrüßen würden“.

Zwar war Schwesig, die gerade eine Gallen-Operation hinter sich gebracht hat, beim Bundeskongress nur mit einem vorab aufgezeichneten Film-Grußwort präsent – doch das kam gut an: „Diese Energie, liebe Manuela,“, lobte Juso-Chef Türmer die harte Kritikerin von Kanzler Friedrich Merz, „die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall“.