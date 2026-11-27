Als Künstler haben sie ihn inszeniert, ihn im Frack an einen Flügel gesetzt. Sie haben ihn als Zauberer bezeichnet, ihm ein Stoffkaninchen in die Hand gegeben. Ans Schachbrett haben sie ihn gesetzt und ihn als Genie bezeichnet. Einen Größeren als Jamal Musiala kann es kaum geben – das war die Botschaft des Videos, das die Verantwortlichen des FC Bayern München im Februar 2025 anlässlich der Vertragsverlängerung mit dem damals 21-Jährigen veröffentlicht haben.

Die Klubführung huldigte dem Spieler mit Statements zur Vertragsverlängerung. „Alle im Klub sind sehr, sehr glücklich über die Entscheidung von Jamal“, sagte Jan-Christian Dreesen dem Bayerischen Rundfunk damals. Sportvorstand Max Eberl betonte, wie stolz man beim FC Bayern sei, Musiala halten zu können. Und Sportdirektor Christoph Freund meinte: „Ich bin überzeugt davon, dass er in den nächsten Jahren den Weltfußball mit prägen wird.“ Jamal Musiala galt als das größte Versprechen des deutschen Fußballs, der junge Hoffnungsträger einer nach dem WM-Titel 2014 abgestürzten Fußballnation.

Wie viel Geld es dem FC Bayern wert war, die große Geschichte eines Fußballers zu schreiben, der vom Nachwuchsinternat des FC Bayern, in das Musiala als 16-Jähriger eingezogen ist, zum Weltstar geformt wird, hat die Öffentlichkeit nun erfahren. Mindestens 25 Millionen Euro soll Musiala pro Saison bekommen. Dazu soll ihm der FC Bayern 22 Millionen Handgeld bei Vertragsunterzeichnung gezahlt haben. Das Magazin Stern hat in der vergangenen Woche Details aus dem Vertrag des Spielers mit dem FC Bayern veröffentlicht.

Die Zahlen lieferten neuen Stoff in einer Debatte, die vom immer noch allmächtigen Paten des Klubs zuvor angestoßen worden war. Sie hat Fußballdeutschland aufgewühlt. Anfang November hatte Uli Hoeneß, Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG, gemütlich hinter einem Bierkrug sitzend in einer Talkrunde mit dem süffigen Titel „Der Sonntagsstammtisch“ im Bayerischen Fernsehen dargelegt, dass Musiala weiterhin sein Gehalt erhalte, obwohl derzeit offen sei, wann und auf welchem Niveau er wieder auf den Platz zurückkehren könne. Was Hoeneß meinte, war unmissverständlich. Für ihn ist Musiala das Geld nicht mehr wert, das er vom FC Bayern erhält.

Story eines Mindestleisters

Aus der Geschichte eines hochbegabten Fußballers, mit dem die ganze Fußballnation leidet, nachdem in diesem Sommer bekannt wurde, dass er an einer Nervenkrankheit leidet, die immer wieder mal zu kurzen Bewusstseinsstörungen führt, hatte Hoeneß kurzerhand die Story eines Minderleisters gemacht.

 Der Stern hat Details aus dem Vertrag von Musiala veröffentlicht

Noch im August, nachdem Musiala zweimal bei Testspielen auf dem Rasen zusammengesunken war, hatte Hoeneß behauptet, er denke an Musiala, wenn er zu Bett gehe und nach dem Aufwachen gleich wieder. Auch er schien ehrlich entsetzt über Musialas Krankheit, von der der FC Bayern schon im April nach ersten sogenannten Absencen Kenntnis hatte. Nun ist der Mensch Musiala, mit dem er noch vor Kurzem mitgelitten hat, zum allzu teuren Kostenfaktor geworden.

Dass Hoeneß mit seiner Meinung über Musiala im Kontrollgremium des FC Bayern nicht allein ist, wurde deutlich, als sein Aufsichtsratskollege Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview nach dem Bundesligaspiel gegen des 1. FC Köln meinte, dass er nicht daran glaubt, Musiala könne jemals wieder an sein altes Leistungsniveau anschließen. Und dann seien „sorry, solche Summen einfach nicht mehr darstellbar“. Vorstandschef Dreesen hatte sich schon einen Tag zuvor ähnlich gefühlskalt geäußert.

Mitten in die längst laufende Diskussion darüber, ob der FC Bayern, der bislang für Fußballkapitalismus mit menschlichem Antlitz stand, seinen Anstand verloren habe, veröffentlichte der Stern Details aus dem Vertrag mit Musiala mit den irrwitzigen Summen. Ganz im Sinne von Hoeneß und Rummenigge drehte das Magazin die Geschichte. „Was verschweigt Musiala?“ lautete der Titel einer Story, die Musiala und seine Berater von der Agentur 11Wins als raffgierige Ausgeburten des Fußballbusiness beschreiben. Ohne ein Indiz zu präsentieren, regt der Text zu Spekulationen an, Musiala könnte schon vor Vertragsunterzeichnung von der Krankheit gewusst haben. Vom allseits geliebten Genie zum Betrüger in anderthalb Jahren. Eine Story wie gemacht für Stern Crime, das Magazin für Verbrechen aus dem echten Leben, das zur Magazinfamilie gehört.

Kein ungewöhnlicher Vertrag

Auch der Vertragspassus, nach dem sich Musiala eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zusichern ließ, die statt der üblichen sechs Wochen sechs Monate andauern soll, schien nur allzu gut in diese Erzählung zu passen. Dabei sind derartige Regelungen bei den großen der Szene gar nicht unüblich. Das Fachmagazin Kicker berichtete, dass auch den ehemaligen Bayernstars Franck Ribéry und Arjen Robben im Verletzungs- oder Krankheitsfall ein halbes Jahr das volle Gehalt zugesichert wurde. Doch längst wurde munter spekuliert, ob der Autounfall, den Musiala im April 2025 bei knappen 200 km/h auf der Autobahn verursacht hat, nicht auch auf eine seiner Absencen zurückzuführen ist.

Was Hoeneß und Rummenigge angeschoben hatten, ist längst zu einem Kampf um den guten Ruf Musialas geworden. Der wird in aller Öffentlichkeit ausgetragen. Dass die beiden Aufsichtsräte den Offensivspieler, der die Bayern in der Saison 2022/23 mit seinem Last-Minute-Treffer gegen den 1. FC Köln zum Meistertitel geschossen hat, wegen dessen Krankheit als derzeit unverkäuflich bezeichnet haben, ist nur ein Baustein in ihrer Kampagne.

Zu der gehören auch offenbar gezielt gestreute Informationen darüber, dass Sportvorstand Max Eberl schon 2025 wegen des arg teuren Vertrags in der Kritik gestanden habe. Als gäbe es nicht auch für Profisportler das Recht auf freie Arztwahl, wurde dann auch noch problematisiert, dass Musiala nicht die Dienste des Klubneurologen nutzt, sondern sich von zwei Medizinern betreuen lässt, die sein Vertrauen genießen.

Scharfe Kritik von Kimmich

Die sind der Meinung, dass Kicker Musiala bei richtiger Medikation durchaus Leistungssport betreiben kann. Er ist ja auch keineswegs krankgeschrieben. Im Sommer bei der WM in den USA stand er in allen vier Spielen der DFB-Auswahl auf dem Platz. Da war den Ärzten seine Krankheit längst bekannt. Zurzeit versucht Musiala nach einer langwierigen Muskelverletzung gerade wieder Anschluss an die Mannschaft des FC Bayern zu finden. Ein paar Minuten Einsatzzeit gegen Köln und im Champions-League-Spiel bei OSC Lille hat er schon sammeln können. Dass am Montag vor dem Spiel gegen Köln wieder eine Absence bei ihm auftrat, hat ihm gewiss nicht dabei geholfen.

Auch in Frankreich konnte er bei der 1:2-Niederlage nicht viel beitragen. Und doch war er das große Thema des Abends. Joshua Kimmich, der den verletzten Manuel Neuer als Kapitän vertrat, war es nach dem Spiel ein Anliegen, sich für seinen Mitspieler in die Bresche zu schlagen. „Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren! Dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird“, sagte er in der Mixed Zone nach dem Spiel und wurde mit diesen deutlichen Worten zum Helden eines sportlich vollkommen vergeigten Fußballabends.

Vielleicht ist der Klubführung, der offiziellen an der Säbener Straße, und der informellen, die ihren Sitz am Anwesen von Uli Hoeneß am Tegernsee hat, durch Kimmichs Worte klargeworden, was sie angerichtet hat. Beim Versuch das Ansehen von Jamal Musiala zu zerstören, haben sie an ihrem eigenen Ruf gekratzt. Gerade noch wurde der FC Bayern dafür gelobt, dass er seinem erkrankten Trainer Vincent Kompany Zeit zur Genesung mitten in der Saison gewährt, dass er Joshua Kimmich kaum für die Trauer um seinen Vater gegeben hat. Nun zerrt er die Krankengeschichte eines Spielers in die Öffentlichkeit zum Zweck der Kostenminimierung. Wie hat Kimmich nach dem Spiel in Lille gesagt? „Natürlich ist der Verein immer das Höchste und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.