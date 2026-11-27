Die Kameras waren schon aufgebaut, als Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr in den Lichthof seines Ministeriums trat. Schweitzer hat am Freitag überraschend den lang erwarteten Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Alterssicherung vorgelegt; sein Haus hatte kurzfristig zum Pressegespräch eingeladen.

Laut Entwurf des Arbeitsministeriums soll die sogenannte „Rente mit 63“ erhalten bleiben. Allerdings soll der Kreis der Anspruchsberechtigten kleiner werden. Mit dem Kanzleramt ist der Vorschlag nicht abgestimmt, was bedeutet, dass der Streit darum, ob Versicherte nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge in Rente gehen können, nun in die nächste Runde geht. Schweitzer sagte vor den Kameras, man müsse diesen Streit lösen. „Mein Vorschlag kann dazu geeignet sein, uns da zusammenzubringen.“

Laut Gesetzentwurf sollen Beschäftigte, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, weiterhin vorzeitig ohne Abschläge in Rente gehen können. Allerdings sollen Zeiten der Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit, in denen die Versicherten geringfügig beschäftigt oder länger krank waren, nicht mehr angerechnet werden. Zeiten für Pflege und Kindererziehung zählen weiterhin. Der Kreis derjenigen, die vorzeitig in Rente gehen können, ohne Einbußen in Kauf zu nehmen, würde nach Berechnungen des Ministeriums um gut ein Viertel sinken.

Zudem soll die Altersgrenze auch für diese Frührentner weiter steigen, und zwar mit der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Der Abstand soll fest bei zwei Jahren liegen. Das gesetzliche Rentenalter, so sieht es der Entwurf aus dem Arbeitsministerium vor, soll künftig an die Lebenserwartung gekoppelt sein. Das soll für alle Jahrgänge ab 1968 gelten. Mit jedem Jahr zusätzlicher durchschnittlicher Lebenszeit sollen die Beschäftigten ein halbes Jahr länger arbeiten.

Große Teile von der Rentenkommission übernommen

Menschen, die vor dem gesetzlichen Rentenalter in den Ruhestand gehen wollen, müssen künftig bis zum 64. Geburtstag warten und tiefere Einschnitte in Kauf nehmen. Wer drei Jahre früher in Rente gehen will, dem wird die Rente dauerhaft um 14,4 statt derzeit 10,8 Prozent gekürzt.

Der Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium basiert auf den Empfehlungen der Rentenkommission und hat viel davon übernommen. So betont es jedenfalls Schweitzer: „Der überwiegende Teil der darin enthaltenen Empfehlungen wird mit diesem Entwurf umgesetzt.“

Der Entwurf enthält tatsächlich viele Dinge, über die sich die Koalitionspartner bereits einig sind, etwa die Einführung einer Kapitalrente, das eigentliche Novum der Rentenreform. Aber auch bislang strittige Punkte hat das Arbeitsministerium von der Rentenkommission übernommen. So sieht Schweitzers Entwurf vor, dass auf Minijobs künftig Rentenbeiträge gezahlt werden müssen – nur Schüler und Beschäftigte in privaten Haushalten sollen auf Wunsch davon befreit werden können. Auch die Altersteilzeit in Blöcken wird abgeschafft – allerdings laut Entwurf erst in drei Jahren.

Warken: „Keine Verständigung“

Knackpunkt bleibt die Abschaffung der früheren Rente für besonders langjährige Versicherte, die die Rentenkommission ebenfalls empfohlen hat – und besonders der CDU wichtig ist. Die SPD will diese Rente hingegen mit Rückendeckung der Gewerkschaften beibehalten. Doch mehrere Verhandlungsrunden der sogenannten „Sherpas“ brachten keine Annäherung. Zuletzt trafen sich CDU-Kanzleramtsministerin Nina Warken, CSU-Innenminister Alexander Dobrindt, SPD-Finanzstaatssekretär Björn Böhning und Schweitzer am Donnerstag im Kanzleramt – und gingen ohne Ergebnis auseinander.

Ein Vorschlag von CDU-Sozialpolitikern, die „Rente mit 63“ nur noch für Beschäftigte mit niedrigen Löhnen anzubieten, war nach taz-Informationen nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen. SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose, die auch Mitglied der Rentenkommission war, hatte diesen Vorschlag öffentlich als „nicht hinnehmbar“ bezeichnet.

Nach dieser letzten Runde riss Schweitzer dann offenbar die Hutschnur und präsentierte „seinen“ Entwurf. Noch bevor der Arbeitsminister vor die Mikrofone trat, teilte Kanzleramtschefin Warken mit, ein Gesetzentwurf befinde sich in der Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung. „Eine Verständigung darauf gibt es nicht“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Soziapolitikerin Klose ist der Meinung, der Vorschlag des Arbeitsministers stelle einen guten Ausgleich der Interessen dar. „Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren wird reformiert und bleibt im Kern erhalten“, sagte sie. Dafür sei die Forderungen der Unionsparteien nach höheren Abschlägen und für die Beibehaltung der Minijobs in den Gesetzentwurf aufgenommen worden. „Nun ist zu hoffen, dass dieser Kompromiss durchträgt und ein Beschluss im Kabinett zeitnah möglich ist.“

Danach sieht es jedoch nicht aus. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sagte den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft, er sei über das Vorgehen irritiert. „Wir sollten am bewährten Verfahren festhalten und vertrauliche Verhandlungsrunden auch vertraulich halten“, so Frei. Dem gemeinsamen Ziel, die Rente generationengerecht zu gestalten, komme man nicht näher, „indem wir an Maximalforderungen festhalten, die uns in Zukunft finanziell schwer belasten“.

Immerhin dürfte Schweitzer sich über gedämpfte Zustimmung aus den Reihen der Jusos freuen. Deren Bundeskongress begann am Freitag in Bochum, Schweitzer soll am Abend sprechen. Sein Vorvorgänger im Amt, Hubertus Heil, wird am Samstag zu Gast sein. Dieser bewirbt sich aktuell um den Parteivorsitz.