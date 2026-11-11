Der massiv angeschlagene Windpark-Projektierer Abo Energy aus Wiesbaden hat am Mittwoch angekündigt, beim Amtsgericht Frankfurt am Main ein „Restrukturierungsvorhaben“ anzuzeigen. Diese Option besteht seit 2021 und stellt einen Zwischenweg dar zwischen außergerichtlicher Sanierung und formeller Insolvenz dar. In diesem Verfahren können einzelne Gläubigergruppen unterschiedlich behandelt werden.

Für die Investoren verheißt das nichts Gutes: Der Kurs der Aktie der Abo Energy GmbH & Co. KGaA brach im Verlauf des Tages um 85 Prozent auf unter 50 Cent ein. Die Firma, die mit 1.400 Mitarbeitern zu den großen Akteuren im Sektor der erneuerbaren Energien in Deutschland gehört, hat damit binnen zwölf Monaten mehr als 98 Prozent ihres Börsenwertes verloren. Bereits Anfang des Jahres war Abo Energy das Geld ausgegangen. Ein Grund waren überzeichnete Wind-an-Land-Auktionen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die zu reduzierten Einspeisevergütungen führten.

„Anlegern droht Totalverlust“, schrieb das Branchenportal Ecoreporter nach Erscheinen der betreffenden Ad-hoc-Meldung. Bitter ist die Entwicklung nicht nur für Aktionäre, sondern auch für Kleinanleger, die dem Unternehmen Geld geliehen haben.

„Restrukturierung notwendig“

Die Nachranganleihen von 2021 und 2024 laufen bis 2030 beziehungsweise 2029. Die zweite Anleihe mit einem Volumen von 80 Millionen Euro ist börsennotiert, sodass ihr Kurs die Stimmung der Anleger widerspiegelt: Die Anleihe dümpelte nach der Hiobsbotschaft nur noch bei 1 bis 2 Prozent ihres Nennwertes.

Bereits am vergangenen Freitag hatte das Unternehmen verkündet, fällige Zinszahlungen einer Anleihe auszusetzen. Ohne „Restrukturierung“ würden „in den kommenden 24 Monaten Finanzierungen und Finanzierungsbestandteile in erheblichem Umfang zur Zahlung fällig“. Diese könne „die Gesellschaft nicht aus eigener Kraft zurückführen oder refinanzieren“. Daher sollen nun unter anderem „Zins- und Tilgungsstrukturen angepasst werden“. Konkret sollen die Gläubiger der Anleihen vollständig auf ihre Forderungen gegen die Firma einschließlich Zinsen verzichten.