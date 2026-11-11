Scharf gezogene Scheitel und Kleidung von Marken, die in der rechtsextremen Szene beliebt sind: „Trendrechts“ – so beschreibt der Schulleiter einer Oberschule in Sachsen einige seiner Schüler:innen. Bei einer Umfrage des Magazins Katapult Sachsen gaben 44 Prozent der befragten Schü­le­r:in­nen an, dass die AfD ihre Interessen am ehesten vertrete. „Rechts sein“ sei unter der Schülerschaft angesagt, sagt der Schulleiter. Zumindest bei einem Teil. Andere trauten sich nicht mehr, sich gegen rechte Positionen zu stellen.

Die Oberschule liegt in einer Kleinstadt im Osten Sachsens. Im Rahmen eines Rechercheprojekts mit der taz panterstiftung hat sich Katapult Sachsen diese Schule mit Zustimmung der Schulleitung genauer angeschaut. Das Magazin konzentriert sich vor allem auf Datenrecherchen zum Thema Rechtsextremismus. In diesem Fall wollte man ursprünglich herausfinden, welche Sorgen die Jugend auf dem Land umtreibt. Vor Ort kristallisierte sich dann eine andere Frage heraus: Wie zeigt sich der gesamtgesellschaftliche Rechtsruck an Schulen?

Gerade bei jungen Menschen ist die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD beliebt. In Sachsen-Anhalt kam die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen auf 44 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern erreichte die Partei bei den 16- bis 24-Jährigen 38 Prozent.

Rechtsextreme Vorfälle an sächsischen Schulen (in absoluten Zahlen – Stand: 2025) Infografik: Katapult

Auch die Zahl der rechtsextremen Vorfälle an sächsischen Schulen steigt: 2025 wurden dem sächsischen Kultusministerium zufolge 245 gemeldet. Seit 2021 hat sich die Zahl fast vervierfacht. Das Ministerium listet Vorfälle auf: in einen Schulspind eingeritzte Hakenkreuze, verfassungsfeindliche Schmierereien auf einem Hausaufgabenheft, ein Henna-Tattoo mit einer 88.

Die Umfrage und ein Rückzieher

Was also bedeutet das für Schulen? Dieser Frage wollte Katapult exemplarisch nachgehen und entwickelte KATAPULT eine Online-Umfrage, die die Klas­sen­leh­re­r:in­nen mit ihren Schü­le­r:in­nen im Computerraum durchführten. 208 Kinder und Jugendliche aus den Klassenstufen 6 bis 10 machten mit. Sie beantworteten Fragen wie: Lebst du hier gerne? Welche Sorgen hast du? Und: Welche Partei vertritt deine Interessen am ehesten?

Bei der Parteienfrage gab fast die Hälfte der Befragten die AfD an. Davon ausgehend recherchierte das Magazin weiter und führte Gespräche mit Schulleitung, Lehrkräften und den Jugendlichen. Doch als die Veröffentlichung näher rückte und die Schulleitung die Zitate freigeben sollte, zog diese ihr Einverständnis zurück.

Sie fürchtete, dass ihre Schule in eine „rechte Ecke“ gestellt werden könnte. Auch als dem Schulleiter eine erste Fassung des Artikels vorgelegt worden war, blieb er bei seiner Entscheidung. Der Text unterstelle der Schülerschaft eine „rechtsgerichtete Ideologie“ und sei nicht werteoffen. Die Umfrageergebnisse zeigten zwar eine politische Nähe zur AfD, jedoch lasse dich daraus nicht automatisch eine gefestigte rechtsextreme Haltung ableiten: Viele seien nur Mitläufer:innen.

Wir haben uns dennoch entschieden, über die Recherche zu berichten, weil die dabei aufgeworfenen Fragen über den konkreten Fall hinausweisen. Zum Schutz der Schule und der beteiligten Personen haben wir alle Angaben anonymisiert, die Rückschlüsse auf sie zulassen.

Hitlergruß im Klassenzimmer

Wie groß das Spannungsfeld ist, zeigt ein Vorfall an der Schule: Ein Schüler zeigte im Unterricht den Hitlergruß. Die Schülerzeitung wollte kritisch darüber berichten. Einfach war das nicht. Die Au­to­r:in­nen überlegten erst, den Artikel anonym zu veröffentlichen – aus Angst vor Ablehnung und Hass, wenn sie sich offen gegen rechts positionierten. Diese Angst war begründet: Nach der Veröffentlichung mussten sich die Au­to­r:in­nen für ihre politische Haltung rechtfertigen. Mit­schü­le­r:in­nen beschimpften sie als Lügner:innen.

Und die Lehrer:innen? Ein Schüler sagt, es störe ihn, wenn sich Lehrkräfte offen links positionierten. Damit bedient der Schüler ein bei der AfD beliebtes Narrativ: Lehrende müssten sich einem vermeintlichen Neutralitätsgebot unterordnen. Für viele Lehrkräfte hat diese Einschüchterung zur Folge, dass das Vertrauen in sie und ihre Kompetenz abnimmt. Besonders im Osten sind Leh­re­r:in­nen verunsichert, wie das Deutsche Schulbarometer 2026 zeigt: 21 Prozent der befragten Lehrkräfte im Osten fühlen sich durch ein vermeintliches Neutralitätsgebot verunsichert, im Westen sind es 15 Prozent.

Fälle wie der Fall des Lehrers Max Heckel aus Sachsen-Anhalt tragen zur Verunsicherung bei. Dieser hatte Schü­le­r:in­nen auf deren Nachfrage erklärt, warum er nicht die AfD wähle. Weil das nicht neutral gewesen sei, wurde er deswegen vom Landesschulamt abgemahnt. Heckel klagte dagegen vor dem Arbeitsgericht. Doch vor der Verhandlung zog das Schulamt zurück. Vorerst entscheidet also kein Gericht darüber, ob Heckel im Recht war.

Vielleicht ist vor diesem Hintergrund auch die eher zurückhaltende Antwort einer Lehrkraft an der sächsischen Oberschule zu verstehen. Sie vermutet, der Wunsch nach Ordnung könne ein Grund dafür sein, dass ihre Schü­le­r:in­nen der AfD zuneigen. Ständig wechselnde Leh­re­r:in­nen und Stundenpläne verursachten Unsicherheit, sagt die Lehrkraft. Doch ob eine fehlende Struktur zu Hitlergrüßen führt?

Haltung zeigen

Karim Fereidooni, Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum, sagt, das Wichtigste sei, problematisches Verhalten von Schü­le­r:in­nen nicht zu ignorieren: „Denn das heißt im Umkehrschluss für die Schüler:innen: Entweder interessiert sich der Lehrer nicht für mich oder er stimmt zu.“ Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Wissenschaftler mit Rassismus und Diskriminierung im deutschen Bildungssystem.

Um langfristig etwas zu ändern, müsse man vor allem bei der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzen. „Sie können fünf Jahre auf Lehramt studieren, anderthalb oder zwei Jahre das Referendariat absolvieren und noch nie ein Seminar zum Thema Antisemitismus oder Rassismus gemacht haben“, sagt Fereidooni. Er fordert Demokratiekompetenz als überfachliches Konzept.

Gerade Schulleitungen und Lehrkräfte sieht Fereidooni in der Verantwortung, Haltung zu zeigen. „Schule ist für viele Jugendliche der einzige Ort in ihrem Leben, in dem sie mit gegensätzlichen Meinungen konfrontiert werden und in dem sie die demokratischen Spielregeln unserer Gesellschaft kennenlernen“, sagt er. „Wenn Schule und Schulvertreter sich wegducken, wo sollen junge Menschen diese Regeln dann lernen?“ Der Didaktikprofessor beobachtet, dass Schulen mehr Angst vor einem negativen Image als vor dem eigentlichen Problem hätten.

Oft fehlten die Mittel, um auf Probleme angemessen zu reagieren, sagt der Schulleiter der sächsischen Oberschule. Bei einem Hakenkreuz auf einem Tisch sei schlicht kein Geld da, diesen sofort auszutauschen. Gleichzeitig werde versucht, politische Konflikte im Unterricht mithilfe der Schulsozialarbeiterin aufzugreifen. Trotzdem: Im Widerstand gegen rechts komme man an seine Grenzen, weil man sich mittlerweile gegen 40 Prozent wehren müsse.

Was bringt ein Aktionsplan des Landes?

Dem versucht nun der „Aktionsplan gegen Extremismus“ des sächsischen Kultusministeriums entgegenzuwirken. Er soll Schulen helfen, pädagogisch angemessen und rechtssicher auf extremistische Vorfälle zu reagieren. Das Konzept nennt 15 konkrete Maßnahmen: Unter anderem sollen Lehrkräfte besser im Umgang mit Extremismus geschult, Eltern gezielter informiert und Schulen durch klare Hausordnungen und Schutzkonzepte unterstützt werden.

Der Plan klinge gut, sagt der Schulleiter. Doch in den meisten Fällen bleibe unklar, wer beispielsweise für rechtsextreme Schmierereien verantwortlich ist. Bei einer Anzeige gegen unbekannt passiere nichts – pädagogisch sei diese Konsequenzlosigkeit ein großes Problem.

Viele der Schü­le­r:in­nen äußerten in der Umfrage das Gefühl, dass die Politik nicht für ihre Interessen eintrete – zum Beispiel beim Thema Wehrpflicht. Doch den Rechtsruck im Klassenzimmer lediglich als Trend zu bezeichnen und als Protest gegen das Gefühl, mit Problemen und Sorgen nicht gehört zu werden – davor warnt Lehrer Max Heckel aus Sachsen-Anhalt. Das verharmlose das Problem: „Der Faschismus braucht schließlich keine Mehrheit, die ihn wählt, sondern eine, die zu ihm schweigt.“

Der Text ist im Rahmen des Nachwuchsprojekts „lokal und konstruktiv“ der taz panterstiftung entstanden. Fünf Gruppen bundesweit haben Dialogformate im Lokalbereich entwickelt und haben dafür eine Mikroförderung erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier.