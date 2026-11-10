Rechtzeitig zum Start der UN-Weltklimakonferenz feiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Erschließung zweier neuer Ölfelder im Südosten des Landes. Während UN-Generalsekretär António Guterres bei der Klimakonferenz in Antalya forderte, die Welt müsse nun endlich Ernst machen mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien, also Kohle, Gas und Öl, kündigt also das Gastgeberland Türkei an, im kommenden Jahr die heimische Ölproduktion um 30 Prozent zu steigern.

„Wir können im zweiten Halbjahr 2027 dann rund 100.000 Barrel täglich fördern“, ließ Erdoğan am Montagabend in den sozialen Medien mitteilen. Dadurch könne man rund 4 Milliarden US-Dollar jährlich sparen, weil entsprechend weniger Öl importiert werden müsste.

Zwar hat auch die Türkei in den letzten Jahren in erneuerbare Energien investiert, sodass mittlerweile rund 40 Prozent der Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasserkraft kommen, doch den Löwenanteil an der Energiegewinnung liefern nach wie vor Kohle, Öl und Gas. Dabei ist es kein Widerspruch, wenn der türkische Umweltminister Murat Kurum als Ziel der Konferenz vorschlägt, bis 2035 den Anteil des Stroms am Energiemix von jetzt rund 20 Prozent weltweit auf 35 Prozent zu steigern, und Erdoğan gleichzeitig klarmacht, dass die Türkei auch weiterhin voll auf fossile Energie setzen will. Schließlich kann man Strom auch mit Kohle und Gaskraftwerken herstellen.

Bisher muss die Türkei rund 90 Prozent ihres Bedarfs an fossilen Energieträgern importieren. Das ist einer der größten Ausgabeposten im Haushalt und führt regelmäßig dazu, dass die Türkei wesentlich mehr Geld für Importe ausgeben muss, als sie durch Exporte einnimmt. Aus diesem Dilemma will die Türkei herauskommen. Der Energieverbrauch des Landes ist in den letzten Jahren stark gestiegen, weshalb die Regierung bezweifelt, dass allein der Ausbau der erneuerbaren Energien reicht, um die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten zu verringern.

Erneuerbare könnten zumindest Kohle ersetzen

Bislang hat der Ausbau der Erneuerbaren lediglich dazu ausgereicht, den jährlichen Energiemehrbedarf zu decken. Laut Experten hätte die Türkei zwar das Potenzial, durch einen konsequenten Ausbau von Wind- und Solarenergie wenigstens die besonders schädliche Kohleverbrennung zu beenden, doch gerade Braunkohle ist der fossile Energieträger, der sich im Land selbst am häufigsten findet.

Neben der Ölförderung setzt Erdoğan auf die Förderung eigenen Erdgases. Die Türkei hat vor einigen Jahren begonnen, ein Gasfeld im Schwarzen Meer auszubeuten und steigert die Förderung dort von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig suchen türkische Forschungsschiffe im Mittelmeer und im Roten Meer, vor allem vor der Küste von Somalia, nach neuen Gasfeldern.

Während die Suche nach Gasfeldern im Roten und im Schwarzen Meer relativ konfliktfrei vonstattengeht, kam es im Mittelmeer zu schweren Konflikten mit Griechenland und dem griechischen Zypern. Die Festlegung der jeweiligen wirtschaftlichen Sonderzonen, in denen ein Land den Meeresgrund allein ausbeuten darf, ist stark umstritten. Deshalb hat sich Griechenland mit Israel und Zypern zusammengeschlossen. Die Türkei hat währenddessen mit Libyen ein entsprechendes Abkommen zu Ausbeutung der Gasvorkommen geschlossen. Der Konflikt um die Ausbeutung der Gasfelder führte vor einigen Jahren sogar fast zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Griechenland.