Tonny Mosiyawaoa ist am Ende. „Ich bitte Sie, etwas zu kaufen“, fleht er eine Gruppe von Touristen an, die mit ihrem Kreuzfahrtschiff vor Kuiawa geankert haben und die Insel für ein paar Stunden besuchen. Ein kleiner Mörser liegt vor ihm auf dem Boden, und ein paar handgeschnitzte Figuren. Auf Kuiawa in den abgelegenen Trobriand-Inseln von Papua-Neuguinea hat es seit neun Monaten nicht mehr geregnet. Ein Foto auf seinem Handy zeigt: Seine Bananenernte ist vertrocknet. Er habe kein Einkommen mehr und wisse nicht, wie er seine Kinder noch ernähren könne, erzählt Mosiyawaoa. Auf Hilfe der Regierung im fernen Port Moresby könne er nicht zählen. In seinen Augen spiegelt sich Panik. „Alles ist tot“, sagt er.

Kuiawa ist eine von vielen Inseln im Pazifik, die akut unter der Klimakatastrophe leiden. Australische For­sche­r:in­nen warnten schon im letzten Jahr vor einem bevorstehenden „noch nie gesehenen extremen El Niño“. Diese periodisch auftretende Erwärmung der Oberflächentemperaturen im tropischen Pazifik verändert globale Wetter- und Klimamuster und führt in einigen Regionen zu Dürren, Hitzewellen und Feuersbrünsten – anderswo werden Starkregen und Überschwemmungen wahrscheinlicher. Die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung sei ein wesentlicher Grund dafür, dass El Niño in diesem Jahr besonders extrem auftrete, sagen Wissenschaftler:innen.

Kuiawa liegt gerade mal 1.000 Kilometer vom Norden Australiens entfernt – im Pazifik ein Katzensprung. Doch das Schicksal von Menschen wie Mosiyawaoa ist beim mächtigsten, reichsten und einflussreichsten pazifischen Nachbarn kaum ein Thema. Ganz im Gegenteil: Die australische Regierung scheint wenig besorgt zu sein, dass sie mit ihrer Politik zumindest indirekt zur Verschärfung der Situation beiträgt. Australien ist nicht nur einer der größten Förderer und Exporteure von klimaschädlicher Kohle und Erdgas, es will diese Industrien sogar weiter ausbauen. Und: In diesem Jahr spielt es als Mitausrichter und Verhandlungsführer eine wichtige Rolle bei der UN-Klimakonferenz, die am Montag im türkischen Antalya begonnen hat.

Tonny Mosiyawaoa versucht, Waren an Touristen zu verkaufen – er hat sonst kein Einkommen mehr Foto: Urs Wälterlin

Zwar tritt die seit 2022 amtierende sozialdemokratische Regierung im Südpazifik gerne als Klimavorreiterin auf. Doch Australiens Nachbarn beginnen zunehmend, die Versprechen Canberras genauer zu prüfen. Denn während der australische Premierminister Anthony Albanese weltweit lautstark für erneuerbare Energien und Klimaschutz wirbt, genehmigt seine Labor-Regierung neue Kohleminen, Gasförderanlagen und milliardenschwere Exportprojekte.

Pazifikstaaten treten selbstbewusster auf

Der Konflikt ist nicht neu. Neu ist der Ton, in dem er ausgetragen wird. Jahrzehntelang war Australien für viele pazifische Staaten der wichtigste Geldgeber, Handelspartner und sicherheitspolitischer Bezugspunkt. Kritik an Canberra wurde deshalb vorsichtig formuliert – und wenn, dann meist hinter verschlossenen Türen. Inzwischen treten die Inselregierungen selbstbewusster auf. Sie wissen, dass ihre Stimmen in internationalen Klimaverhandlungen Gewicht haben. Und dass Australien ihre Unterstützung braucht, nicht zuletzt für seine Ambitionen auf der Weltbühne.

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Beim jüngsten Pazifischen Inselforum in Palau wurde die Diskrepanz sichtbar. Die Regierungen von Tuvalu, Kiribati, den Marshallinseln und anderen niedrig gelegenen Inselstaaten kämpfen mit steigenden Meeresspiegeln, Küstenerosion und zunehmenden Schäden durch Extremwetter. Sie betrachten den Klimawandel als unmittelbare Bedrohung ihrer territorialen Integrität und kulturellen Existenz. Die Staats- und Regierungschefs der Region bekräftigten deshalb ihr Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Gleichzeitig wurde ungewöhnlich laut Kritik an Australiens fossiler Energiepolitik geäußert. Vanuatus Klimaminister Ralph Regenvanu formulierte es unmissverständlich: Australien müsse aufhören, die Förderung fossiler Energieträger auszuweiten, und den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen. „Das Mindeste, was ein Land wie Australien tun sollte, ist, keine weiteren Expansionen zuzulassen“, fordert er.

Doch Australien tut genau das Gegenteil. Nach einer Erhebung der Nichtregierungsorganisation Climate Council hat die Albanese-Regierung seit 2022 insgesamt 38 neue oder erweiterte Kohle-, Öl- und Gasprojekte genehmigt. Dazu gehört die Verlängerung des Betriebs der von Kritikern als „Klimabombe“ bezeichneten North-West-Shelf-Gasanlage des westaustralischen Konzerns Woodside. Das Projekt soll bis 2070 einen Ausstoß von rund vier Milliarden Tonnen CO₂ zur Folge haben. Derweil verweist Canberra auf seine Energiewende: Im September 2025 hatte die Regierung bereits 100 Erneuerbare-Projekte genehmigt, darunter Solarparks, Windkraftanlagen und Batteriespeicher. Laut Canberra könnten sie rechnerisch sämtliche australischen Haushalte mit Strom versorgen.

Australien baut Erneuerbare aus – und Kohleminen

Beide Entwicklungen finden gleichzeitig statt. Die Einnahmen, Arbeitsplätze und regional-wirtschaftlichen Interessen der Rohstoffindustrie haben erhebliches politisches Gewicht. Außerdem pumpen Lobbyisten der Kohle- und Gasunternehmen jedes Jahr Millionen Dollar in die Unterstützung sowohl der regierenden Sozialdemokraten als auch der oppositionellen Konservativen.

 Die Süßwasserreservoirs im Boden der Koralleninsel Kuiawa sind leer. Durst sei inzwischen für viele Menschen ein Dauerzustand Tonny Mosiyawaoa

Es ist wohl kein Zufall, dass selbst hohe Regierungspolitiker den Standpunkt von Industrievertretern wiederholen, das Land decke mit seiner Kohle und Gas nur eine Nachfrage ab und sei nicht verantwortlich für die Folgen der Verbrennung der exportierten Rohstoffe. Es ist ein Argument, das „ein Drogenhändler auf dem Schulhof machen würde“, so ein Kritiker.

Die Veränderung des geopolitischen Umfelds könnte nun dazu führen, dass Australien vermehrt auf die Sorgen seiner Inselnachbarn hören muss. China hat in den letzten Jahren seinen Einfluss im Pazifik systematisch ausgebaut. Peking finanziert Straßen, Brücken, Regierungsgebäude und Sportstadien. Nach einer Auswertung der australischen Denkfabrik Lowy Institute stellte China 2023 rund 230 Millionen US-Dollar Entwicklungsgelder für die Region bereit. Peking präsentiert sich inzwischen auch als Partner im Klimaschutz. Im Mai 2025 kündigte China eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Inselstaaten bei Katastrophenschutz, Frühwarnsystemen und dem Schutz der Küsten an.

Für Australien ist diese Entwicklung heikel. Wenn es nun gemeinsam mit der Türkei die Weltklimakonferenz COP31 ausrichtet, stellt sich deshalb eine unbequeme Frage: Wie glaubwürdig kann ein Land den Klimaschutz für eine ganze Region vertreten, wenn es gleichzeitig zu den größten Exporteuren jener Energieträger gehört, die deren Lebensgrundlage bedrohen?

Für Tonny Mosiyawaoa auf Kuiawa sind solche Fragen bestenfalls akademisch. Seine Probleme sind unmittelbar: Der Wasserhahn der Gemeinde ist seit Wochen trocken – die Süßwasserreservoirs im Boden der Koralleninsel sind leer. Durst sei inzwischen für viele Menschen ein Dauerzustand. „Wir geben unseren Kindern Wassermelonen und Mangos“, sagt Mosiyawaoa. Vorläufig zumindest. Denn auch die Fruchtbäume leiden unter dem Wassermangel und der Versalzung des Bodens – eine Folge des steigenden Meeresspiegels.