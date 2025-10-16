piwik no script img

Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan Eine fragile Waffenruhe?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einem Luftangriff in Kabul kam es zu schweren Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Wie es für die Region weitergehen kann.

Anastasia Zejneli
Thomas Ruttig
von Anastasia Zejneli und Thomas Ruttig

Droht ein neuer Konflikt an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan? Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Luftangriff in Kabul, der schwere Gefechte an der Grenzregion zu Pakistan auslöste.

Es sind die schwersten Gefechte zwischen Pakistan und Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban 2021. Beide Seiten nennen unterschiedliche Opferzahlen: Die Taliban sprechen von 58 getöteten pakistanischen Soldaten, das pakistanische Militär von 23 eigenen Toten, aber über 200 gefallenen Taliban-Kämpfern.

Erst nach Vermittlung durch Saudi-Arabien und Katar kam es zu einer vorläufigen Waffenruhe. Doch die Region bleibt ein Pulverfass. Hinter den aktuellen Kämpfen steht ein tiefer Konflikt um Grenzen, Einfluss und gegenseitiges Misstrauen. In der neuen Folge der „Fernverbindung“, dem Auslandspodcast der taz, geht es um die Hintergründe dieser Eskalation – und um die Frage, was sie für die Stabilität in Südasien bedeutet.

Afghanistan-Experte Thomas Ruttig ordnet im Gespräch mit taz-Redakteurin Anastasia Zejneli die Lage ein und erklärt, warum die Spannungen so leicht wieder aufflammen könnten:„Solange die Taliban und Pakistan ihre gegenseitigen Erwartungen nicht klären, bleibt die Grenze ein ständiger Zündfunke – und die Zivilbevölkerung zahlt den Preis.“

Was steckt hinter der neuen Gewalt? Welche Interessen verfolgen Islamabad und Kabul? Und welche Rolle spielt die internationale Gemeinschaft?

„Fernverbindung“ – Der neue Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Fernverbindung“ #Afghanistan #Pakistan #Taliban #Indien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Logo des Podcasts Fernverbindung
Chaostage in Frankreich Schafft es Macron aus der Regierungskrise?
Podcast „Fernverbindung“ von Rudolf Balmer und Tanja Tricarico

Die politische Krise in Frankreich will nicht enden. Dabei braucht es dringend Lösungen in der Innenpolitik und Stabilität in außenpolitischen Fragen.

Seenotrettung von Sea Watch Wie rettet man Menschen auf dem Mittelmeer?
Podcast „Fernverbindung“ von Leon Holly und Fabian Schroer

Die NGO Sea Watch hilft Migranten in Not auf dem Mittelmeer. Kürzlich gab es einen Vorfall mit der libyschen Küstenwache, ein Schuss fiel. Was war da los?

Symbolbild: Eine Weltkugel mit zwei Menschen auf verschiedenen Seiten
Ausschreitungen in den Niederlanden Wie weit geht der Rechtsruck?
Podcast „Fernverbindung“ von Tobias Müller und Judith Poppe

Rund einen Monat vor den Neuwahlen kommt es zu brutalen Ausschreitungen bei einer Demo von Rechtsextremen. Was das für die Niederlande bedeutet.

Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.
Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
2
Merz' Äußerung zum „Stadtbild“ Saubere Städte, schmutzige Sprache
3
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
4
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
5
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
6
Bürgergeld-Reform Wohnungslosigkeit als Druckmittel ist ein Tabubruch