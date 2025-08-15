Potsdam/Berlin dpa/epd/taz | Nach der Einstufung der AfD in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch ist die Regierungskoalition in Potsdam uneins bei der Bewertung der Folgen. Insbesondere in der Frage nach einem AfD-Verbotsverfahren liegen Teile der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke und die seit Dezember 2024 mitregierende Wagenknecht-Partei BSW meilenweit auseinander.

Am Donnerstag hatte Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos, für SPD) das rund 140 Seiten umfassende Gutachten des Landesverfassungsschutzes öffentlich gemacht, das Grundlage ist für die Höherstufung der märkischen AfD vom Verdachtsfall zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung. Das Gutachten selbst war schon seit Montag in der Welt, nachdem es vom rechtspopulistischen Onlinekanal des Bild-Ex-Chefs Julian Reichelt geleakt wurde.

Während führende So­zi­al­de­mo­kra­t:in­nen sich nach der offiziellen Vorstellung in ihrer Haltung bestätigt sehen, ein Verbotsverfahren zu prüfen, wiegelt der Koalitionspartner BSW vehement ab. „Einige der aufgeführten Zitate sind lediglich Ausdruck eines rechtskonservativen Weltbilds. Wir teilen dies ausdrücklich nicht, aber es ist keine verbotene Meinung“, sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders.

Überhaupt, so Lüders weiter, machten die Diskussionen über ein AfD-Verbot die rechtsextremistische Partei nur noch stärker: „Behördlich oder rechtlich gegen die AfD vorzugehen, hat der Partei eher genützt.“ Wer den juristischen Weg einschlage, verkenne zudem „oft die realen Probleme in der Gesellschaft, für die nicht selten die AfD ein Ventil ist“, erklärte der Politiker der Wagenknecht-Partei, der allerdings – in Thüringen etwa – ohnehin ein bedenklicher Kuschelkurs zur AfD attestiert wird.

SPD fordert härtere Gangart

In dem Gutachten heißt es, es seien in der AfD eklatante Verstöße gegen Schutzgüter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip „in erheblichem Maß festzustellen“. Diese hätten „gerade in der jüngeren Vergangenheit erwiesenermaßen zugenommen“. Kontakte zu rechtsextremen Vorfeldorganisationen seien seit 2020 „gepflegt, aufrechterhalten und sukzessive intensiviert“ worden.

Anders als BSW-Mann Lüders sieht Erik Stohn, der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Landtag, in der Einstufung der AfD dann auch ein drastisches Alarmsignal für die Demokratie. „Wir nehmen den Bericht als Auftrag, alle Schutzmechanismen unseres Rechtsstaats zu nutzen – auch ein Parteiverbot muss geprüft werden“, sagte Stohn nach der Vorstellung des sogenannten Einstufungsvermerks.

Ähnlich der Generalsekretär der märkischen SPD, Kurt Fischer. Dass die AfD in Brandenburg klar rechtsextrem sei, zeige „der Einstufungsvermerk jetzt für alle einseh- und nachlesbar schwarz auf weiß“, sagte Fischer. Neben einer Anstrengung eines Verbotsverfahrens am Bundesverfassungsgericht spricht sich die SPD dabei auch für eine Weiterentwicklung des Verfassungsstreue-Checks aus.

BSW für Abschaffung des Verfassungstreue-Checks

Auch an dieser Stelle liegen Welten zwischen den Koalitionspartnern. Das Brandenburger BSW hatte 2024 in ihrem Wahlprogramm sogar „eine Abschaffung des sogenannten Verfassungstreue-Checks“ gefordert.

Im vergangenen Jahr hatte der Landtag beschlossen, dass es vor dem Amtseid für angehende Be­am­t:in­nen eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz geben muss, um zu prüfen, ob die Kan­di­da­t:in­nen mit Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgefallen sind. Das BSW sieht darin einen Eingriff in Grundrechte.

Auch ansonsten machte die Wagenknecht-Partei schon vor der Landtagswahl im September 2024 deutlich, was sie vom Verfassungsschutz hält, nämlich: nicht viel. „Um die Bürger vor Bespitzelung und Manipulation zu schützen, setzen wir uns für eine Begrenzung der Befugnisse des Verfassungsschutzes ein“, hieß es damals im Programm.

Regierungskrise im Frühjahr

Zur Wahrheit gehört, dass es sich auch die ehemalige SPD-Innenministerin Katrin Lange zur Aufgabe gemacht hatte, die Befugnisse ihres eigenen Dienstes zu begrenzen. Im Frühjahr feuerte die Genossin vom rechten Parteiflügel kurzerhand den damaligen Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes wegen des seinerzeit bereits erstellten, aber erst jetzt veröffentlichten AfD-Einstufungsvermerks.

Lange beklagte, nicht ausreichend über die Hochstufung der Partei informiert worden zu sein. Von der im Zusammenhang mit der Neubewertung der AfD auch von ihren eigenen Par­tei­kol­le­g:in­nen geforderten Prüfung eines Verbotsverfahrens wollte sie nichts wissen. Die Jusos forderten Langes Rücktritt, der Rückhalt für die Vertraute von Ministerpräsident Woidke wurde zusehends geringer. Im Juni nahm sie schließlich von selbst ihren Hut.

Langes Nachfolger René Wilke sagte zur Verbotsdebatte am Donnerstagabend im RBB, dass jetzt erst einmal eine Phase sei, in der die AfD überlegen könnte, „mal zur Besinnung zu kommen und einen anderen Weg einzuschlagen, das geht ja auch.“