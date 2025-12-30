piwik no script img

Bundespolitische Initiative angekündigtHamburger Koalition nimmt Anlauf für ein AfD-Verbot

Rot-Grün in Hamburg will ein Verbot der AfD prüfen lassen, sobald gerichtlich entschieden ist, dass diese als rechtsextrem bezeichnet werden darf.

Teilnehmer stehen mit Schildern mit Aufschriften wie „Rechtszeitig Prüfen Jetzt“ und „AfD #not Apprüfed“ während der zweiten „PRÜF“-Demo (Prüfung Rettet Übrigens Freiheit) auf dem Stephansplatz in Hamburg vor der Bühne. Die Initiative setzt sich für eine Prüfung aller vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuften Parteien durch das Bundesverfassungsgericht ein.
Lieber rechtzeitig prüfen, als später dumm dastehen: Demonstranten in Hamburg fordern, Verdachtsfälle zu checken Foto: Gregor Fischer/dpa
Gernot Knödler

Von

Gernot Knödler

Die AfD zu verbieten oder zumindest von der Parteienfinanzierung auszuschließen – das ist das Ziel eines Antrages, über den die Hamburgische Bürgerschaft am 14. Januar abstimmen soll. Die rot-grüne Koalition im Stadtstaat schlägt dazu ein mehrstufiges Verfahren vor, an dessen Ende ein entsprechender Antrag des Bundestages, des Bundesrates oder der Bundesregierung stünde. Entscheiden müsste das Bundesverfassungsgericht.

„Die AfD stellt mit ihrer Programmatik, ihrem Auftreten und dem Handeln zentraler Funk­ti­ons­trä­ge­r:in­nen eine wachsende Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar“, schreiben SPD und Grüne in einer gemeinsamen Presseerklärung. Seit Jahren kämen die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder zu immer deutlicheren Bewertungen über die rechtsextreme Prägung der Partei.

Nachdem der Geheimdienst bereits die Parteigliederungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft hatte, kam im Mai 2025 auch das Bundesamt für Verfassungsschutz zu dieser Einschätzung für die Gesamtpartei. Dagegen hat die AfD beim Verwaltungsgericht Köln ein Eilverfahren angestrengt. Das Bundesamt hat dem Gericht zugesagt, diese Einstufung auszusetzen, bis das Eilverfahren entschieden ist.

Auch die rot-grüne Koalition in Hamburg will abwarten, bis dieses Verfahren entschieden ist. Sollte die AfD scheitern und das Gericht die Einschätzung „gesichert rechtsextrem“ zulassen, würde sich Hamburg dafür einsetzen, eine Arbeitsgruppe des Bundes und der Länder zu gründen, die Belege für die mutmaßliche Verfassungswidrigkeit der AfD zusammentragen soll.

Der Verfassungsschutz warnt

Sollte diese Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und der Wissenschaft zu dem Ergebnis kommen, dass sich eine Verfassungswidrigkeit solide begründen lässt, soll ein Verbotsverfahren eingeleitet werden. Dieses könnte auf ein Verbot der gesamten Partei, einzelner Landesverbände oder auch nur auf den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung zielen.

In seiner zurzeit ausgesetzten Bewertung urteilt das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Verdacht, dass die Partei gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung arbeite, habe sich bestätigt und in wesentlichen Teilen zur Gewissheit verdichtet.

„Das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar“, teilte die Behörde mit. Es ziele darauf ab, bestimmte Bevölkerungsgruppen von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen. Äußerungen und Positionen der Partei und führender AfD-Vertreter verstießen gegen das Prinzip der Menschenwürde.

Hinnehmen musste die AfD bereits, dass sie vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall gehandelt wird. Eine Klage dagegen hat das Verwaltungsgericht Köln 2022 abgewiesen. Die Berufung der AfD gegen dieses Urteil liegt beim Oberverwaltungsgericht Köln.

Wir müssen klug und umsichtig vorgehen, um der AfD keine weitere Möglichkeit zu geben, sich fälschlicherweise als Opfer zu stilisieren

Sina Imof, Grünen-Fraktionschefin

Zur Einstufung als Verdachtsfall hatte das Gericht angeführt, es gebe „ausreichende Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei“. Dem sei die AfD nur mit pauschalen Behauptungen entgegengetreten. Das Gericht hatte dabei insbesondere auf den inzwischen aufgelösten „Flügel“ um Björn Höcke und die ebenfalls aufgelöste Junge Alternative abgehoben.

Verbot ersetzt nicht politische Auseinandersetzung.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass demokratische Institutionen von denen missbraucht werden, die sie offen verachten, um unsere freiheitliche Demokratie zu schwächen und letztlich abzuschaffen“, sagte der Hamburger SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf. Hamburg stehe in der Verantwortung, die freiheitlich demokratische Grundordnung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln – bis hin zum Parteiverbot – zu schützen. Das ersetze aber nicht die politische Auseinandersetzung.

Sina Imhof, Fraktionschefin der Grünen, sagte, das Verbotsverfahren als schärfstes Instrument dürfe nur auf Basis einer lückenlosen, rechtssicheren und sorgfältigen Prüfung eingesetzt werden. „Wir müssen klug und umsichtig vorgehen, um der AfD keine weitere Möglichkeit zu geben, sich fälschlicherweise als Opfer zu stilisieren“, warnte Imhof.

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann attestierte Rot-Grün denn auch eine grenzenlose Angst vor der AfD. „Wer die Opposition verbieten will, tötet die Demokratie und ersetzt den politischen Wettbewerb durch Machtmissbrauch“, kommentierte Nockemann. Die AfD stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes, versicherte er. Das sähen immer mehr AfD wählende Bürger.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD #Rechtsextremismus #Parteiverbot #Justiz #Bundesverfassungsgericht #Rot-Grün Hamburg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wahlkampfveranstaltung der AfD mit Björn Hoecke auf einem Bildschirm.
Umgang mit Rechtsextremismus Don Otto und die AfD
Gastkommentar von Rafael Alvear

Natürlich möchte man am liebsten die AfD mit einem Verbot loswerden. Wären da nicht Konsequenzen, die möglicherweise alles noch schlimmer machen.

Ein weißer Tesla Y auf einem Abschleppwagen
Rente, Familienunternehmer, AfD-Jugend Die Brandmauer schützt – solange es nicht brennt
Kolumne Die Woche von Friedrich Küppersbusch

Familienunternehmer rechnen durch, was sie an woker oder was sie an rechtsoffener Kundschaft verdienen können. Die AfD-Jugend gründet sich wetterfest.

BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders
Gutachten zur AfD Brandenburg BSW verharmlost AfD-Einstufung

Die AfD in Brandenburg gilt nun offiziell als rechtsextrem. Beim Umgang damit zeigt sich, wie weit die Koalitionspartner SPD und BSW auseinander liegen.

Von Rainer Rutz
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
2
SPD-Politiker zur Aktienrente „Aktien verteufele ich nicht“
3
Offene Grenzen Mission impossible?
4
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“
5
Kontaktgebühr bei Arztbesuch Eintrittsgelder für die Arztpraxis?
6
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben